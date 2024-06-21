Словакия – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
Сборная Украины сыграет со Словакией во 2-м туре Евро-2024.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Окко.
- Дата проведения
- 21 июня, 16.00, «Меркур Шпиль-Арена»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Постыдились бы.
Болел за них с 2012 по 2022 - ни одного достойного результата, как и попадания на ЧМ
1 раз прошли в 1/4 Евро (2021) и то благодаря победе над Македонией и 3-му месту в группе
Победа Словакии - без вариантов
Как оказалось не выступать на международных соревнованиях лучше чем выступать...не играть в футбол для сб.России лучше!🤣