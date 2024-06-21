Словакия – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 16:00

Сборная Украины сыграет со Словакией во 2-м туре Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

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