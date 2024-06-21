Словакия – Украина. Онлайн-трансляция начнется в 16:00

Теги Сборная Украины по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 онлайны Футбол

Сборная Украины сыграет со Словакией во 2-м туре Евро-2024.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Словакия – Украина
Дата проведения
21 июня, 16.00, «Меркур Шпиль-Арена»
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Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

23 комментария
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За Словакию!
+38
-12
+26
Словаки, отомстите за Фицо!
+20
-9
+11
В общем-то, и там, и там - славяне, поэтому буду болеть за тех, у кого красивый флаг, развитая экономика, легитимный лидер и меньше больных корью
+20
-9
+11
И ради этого надо было рваться в Европу? Просто деревянная поленница сливающая всем подряд.Так жестко опозориться на Евро...А? Что? Еще не начали?
+12
-6
+6
Вся Россия сегодня за Словакию!
+5
-2
+3
ВСЕ МЫ СЕГОДНЯ НЕМНОЖЕЧКО СЛОВАКИ! 🙏🏻
+6
-4
+2
Подготовьте им песню после матча: я иду до дому😁
+4
-2
+2
За Словакию 🤘🤘🙏🙏
+5
-3
+2
Удачи Словакам
+6
-4
+2
сегодня опять будут гореть задние точки на трибунах укров ))) нужно больше флагов Словении )
+11
-9
+2
Словаки, верим!
+7
-6
+1
Словакия !
+6
-6
0
Нет в этой ветке ни одного "болельщика" сборной Словакии.
Постыдились бы.
+1
-1
0
Украина слаба, уныла и безтрофейна

Болел за них с 2012 по 2022 - ни одного достойного результата, как и попадания на ЧМ

1 раз прошли в 1/4 Евро (2021) и то благодаря победе над Македонией и 3-му месту в группе

Победа Словакии - без вариантов
+3
-3
0
Удачи и победы словакам от лица всех адекватных жовто-блакитных! Для всех будет лучше, если наши деревянные жб поскорее вылетят и будут заниматься тем, что у них лучше получается — лозунгами и агитацией, чего греха таить((
+1
-1
0
Надеюсь, что Украинская сборная удивит нас так-же, как в первом туре ЧЕ..)
+2
-2
0
Ответ Отец Абду
За Словакию!
💪💪💪👍👍👍
+6
-6
0
Ответ Max Maximus
Украина слаба, уныла и безтрофейна Болел за них с 2012 по 2022 - ни одного достойного результата, как и попадания на ЧМ 1 раз прошли в 1/4 Евро (2021) и то благодаря победе над Македонией и 3-му месту в группе Победа Словакии - без вариантов
Сборная России вновь поднялась в рейтинге ФИФА 🇷🇺 Теперь она на 33 месте...
Как оказалось не выступать на международных соревнованиях лучше чем выступать...не играть в футбол для сб.России лучше!🤣
+2
-2
0
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