Федор Конюхов о футболе: «Я бы его запретил в нашей стране. Мало того, что ничего не выигрывают, так еще алкоголем балуются, в татуировках – я бы всех, у кого они есть, из спорта бы выгнал. Пропащие они!»

Теги Владислав Третьяк премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная России по футболу Федор Конюхов Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Федор Конюхов рассказал, за что не любит футбол.

– Если говорить о том спорте, который я по-настоящему люблю, то конечно, это альпинизм, скалолазание или вот голубиные гонки.

Это что такое?

– Когда выпускают почтовых голубей и устраивают между ними соревнование. Я считаю, это нужно показывать по телевидению, а не ваш футбол. Я когда натыкаюсь на футбол, то сразу его выключаю.

Не люб вам этот вид спорта.

– Да я бы его просто запретил в нашей стране! Мало того, что они ничего выиграть не могут, так еще режим не соблюдают – алкоголем балуются, или посмотрите на них – все в татуировках ходят. Я бы всех, у кого татуировки, просто из спорта бы выгнал. Пропащие они люди!

И ведь не в джинсах ходят, а в шортах, выставляя их напоказ, – демонстрируют свою глупость, что на коже себе какой-то рисунок набили.

Я вообще признаю спортсменов только старого поколения. Например, Третьяк или Лев Яшин

Но ведь Яшин курил и порой позволял себе стопку водки.

– Это совсем другое дело, потому что Яшин, самое главное, был великим вратарем.

Но я вот поймал себя на мысли, что покину этот божий свет – и не увижу, как сборная России по футболу станет чемпионом мира. Вот в чем страх.

Но ведь не повезло нашим спортсменам, что попали они под международные санкции. Сейчас на Евро играют 24 команды. Может быть, и пробились бы туда наши футболисты, восславили бы страну…

– Знаете, мне иногда кажется, что санкции на наших футболистов ввели, потому что они играют плохо. Вот и убрали их с международной арены. Играли бы хорошо – кто бы против них санкции ввел?» – сказал путешественник Федор Конюхов.

Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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162 комментария
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Лучше бы государство перестало спонсировать его прихоти и путешествия, никому из простых россиян не нужные.
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Себя запрети клоун...
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Зачем его мнение здесь? Не любит спорт, так пишите о нем на сайтах путешественников
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Вот у подобных патриотов мысли только о чужой внешности и чужой жизни. Вон у минспорта за год пропали 3.5 миллиарда рублей, но о подобном они говорить не любят
+64
-4
+60
Ответ selso99
Лучше бы государство перестало спонсировать его прихоти и путешествия, никому из простых россиян не нужные.
Видимо федор был на собеседование с великим геостратегом и получил большой куш на новые развлечения .
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-12
+47
Срочно добавить глубиные гонки в игры БРИКС. И чтоб рядом никаких шмар небыло
+48
-6
+42
Ему мачта на голову упала?
+46
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+41
А Конюхов неплохо ворвался в медиаполе. Сразу отодвинул всяких кожевниковых, кавазашвили и прочих тихоновых, в борьбе за титул «Самый ####### дед на спортсе».
+42
-2
+40
Ответ Рамис Гилязетдинов
Зачем его мнение здесь? Не любит спорт, так пишите о нем на сайтах путешественников
О таких в медучреждениях особых пишут
+44
-5
+39
На самом деле такие интервью нужны, многие кто не знаком с человеком, после таких вот высе.. ой, точнее интервью, может составить мнение о человеке
+35
-2
+33
Какое же узко мышление у человека, увидевшего пол мира
+25
-2
+23
Я вам запрещаю играть в футбол (с) федор стэтхем
+25
-2
+23
Блин, а был уважаемым человеком. Одно время, когда жили в Приморском крае, так получилось, что он жил в соседнем доме с нами. И он ремонтировал свои яхты у отца в цеху. Удалось даже на его велике покататься. Думал тогда, блин, это ж человечище... Недавно посмотрел, чем он занимается. вроде как церковный человек стал и тут такие высказывания... Мда уж, печально это всё
+20
-2
+18
Ответ Bartez1986
Ему мачта на голову упала?
И так -- 10 раз!
+14
0
+14
- «Я считаю, это нужно показывать по телевидению, а не ваш футбол»

Ну раз Конюхов считает так, то все должны начать думать и относиться к жизни как он.

- «Да я бы его просто запретил в нашей стране!»

Еще один запретитель. Кроме запретов у советских людей в голове ничего нет.

- «И ведь не в джинсах ходят, а в шортах»

Там с головой прям совсем беда?

- «Это совсем другое дело, потому что Яшин, самое главное, был великим вратарем»

Лицемера поймали за руку. Но он и тут выкрутился.

- «Играли бы хорошо – кто бы против них санкции ввел?»

Выходит и российские хоккеисты плохо играют, и вообще представители всех видов спорта)
+11
0
+11
Даёшь Голубиные гонки во всех телевизорах!
Ура, товарищи!))
+12
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+10
Тут комментировать - только портить
+10
0
+10
Замечание про алкоголь абсолютно бредовое. По воспоминаниям самих игроков и тренеров, в советское время и 90-е гг. гораздо больше нарушали режим. Нынешнее поколение футболистов гораздо строже и профессиональнее к вопросам режима относится. С учетом того количества тестов и медобследований, которые проходят игроки в профессиональных клубах, это вычислить очень легко. Вон, Карпин даже за сахар и лишние сто-двести грамм лишнего веса штрафует.
Ну, и, конечно, замечание, что Яшину можно курить и выпивать, потому что он великий, выдает советскую ментальность со всеми потрохами. Двойные стандарты в отношении признанных авторитетов. Как говорилось в известном фильме, эта нога того, у кого надо нога
+10
0
+10
Ответ Black Banana
Какое же узко мышление у человека, увидевшего пол мира
так он всё в одиночках.
+7
0
+7
Ну и пpидypок
+8
-1
+7
Конюхов профессиональный бездельник, всю жизнь за счёт спонсоров страдает ерундой - катается туда-сюда по миру без какой-либо цели, ничего не открыл, ничего не исследовал, чисто по кайфу летает-плавает-ходит по шарику, причём он даже не в одиночку это делает - у него есть группа сопровождения, чтоб не дай бог Феденьку волной не смыло за борт на корм акулам или он не сдох в пустыне от солнечного удара.
+7
0
+7
А зачем вообще нашей стране нужен Фёдор Конюхов ?
Он славу принёс нашей стране ?
ДАРМОЕД.
+9
-2
+7
Ответ Olajuvon
Не портите впечатление о великом путешественнике!
Посмотри пару разоблачающих видео. Он такой же спортсмен, как и ты)))
+8
-1
+7
Предпоследнее, что еще не запретили, норм инициатива, должно получиться, Федя
+10
-3
+7
Санитары уже вызваны к нему на лодку?
+7
-1
+6
Всех у кого есть татуировка - в каноэ и в кругосветку! И это касается не только спортсменов. А те у кого наколка - нет, это уважаемые люди. И чай только пьют сильно заваренный.
+8
-2
+6
Ответ Рамис Гилязетдинов
Зачем его мнение здесь? Не любит спорт, так пишите о нем на сайтах путешественников
что значит не любит спорт?! а как же голубиные гонки, скоро на всех телеэкранах страны
+5
0
+5
Ответ Radik_2.0
юзер спортс - простой россиянин
Живущий в Грузии
+5
0
+5
Ответ Георгий Большаков
По каким критериям определяется простой россиянин?
Зарплата меньше 500к- простой россиянин. Зарплата меньше 50к- глубинный народ.
+4
0
+4
Ответ Maricone
Блин, а был уважаемым человеком. Одно время, когда жили в Приморском крае, так получилось, что он жил в соседнем доме с нами. И он ремонтировал свои яхты у отца в цеху. Удалось даже на его велике покататься. Думал тогда, блин, это ж человечище... Недавно посмотрел, чем он занимается. вроде как церковный человек стал и тут такие высказывания... Мда уж, печально это всё
хз, отзывы о его человеческих качествах еще с 90х плохие. С другой стороны в 90е ни о ком хорошего не писали...
+4
0
+4
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