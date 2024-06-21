Федор Конюхов о футболе: «Я бы его запретил в нашей стране. Мало того, что ничего не выигрывают, так еще алкоголем балуются, в татуировках – я бы всех, у кого они есть, из спорта бы выгнал. Пропащие они!»
Федор Конюхов рассказал, за что не любит футбол.
– Если говорить о том спорте, который я по-настоящему люблю, то конечно, это альпинизм, скалолазание или вот голубиные гонки.
– Это что такое?
– Когда выпускают почтовых голубей и устраивают между ними соревнование. Я считаю, это нужно показывать по телевидению, а не ваш футбол. Я когда натыкаюсь на футбол, то сразу его выключаю.
– Не люб вам этот вид спорта.
– Да я бы его просто запретил в нашей стране! Мало того, что они ничего выиграть не могут, так еще режим не соблюдают – алкоголем балуются, или посмотрите на них – все в татуировках ходят. Я бы всех, у кого татуировки, просто из спорта бы выгнал. Пропащие они люди!
И ведь не в джинсах ходят, а в шортах, выставляя их напоказ, – демонстрируют свою глупость, что на коже себе какой-то рисунок набили.
Я вообще признаю спортсменов только старого поколения. Например, Третьяк или Лев Яшин…
– Но ведь Яшин курил и порой позволял себе стопку водки.
– Это совсем другое дело, потому что Яшин, самое главное, был великим вратарем.
Но я вот поймал себя на мысли, что покину этот божий свет – и не увижу, как сборная России по футболу станет чемпионом мира. Вот в чем страх.
– Но ведь не повезло нашим спортсменам, что попали они под международные санкции. Сейчас на Евро играют 24 команды. Может быть, и пробились бы туда наши футболисты, восславили бы страну…
– Знаете, мне иногда кажется, что санкции на наших футболистов ввели, потому что они играют плохо. Вот и убрали их с международной арены. Играли бы хорошо – кто бы против них санкции ввел?» – сказал путешественник Федор Конюхов.
Федор Конюхов об Овечкине: «Я ему руки бы не подал! Выступает в Америке, а нужно в России играть, нашу Родину прославлять! Никакого Гретцки он не обгонит»
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ну раз Конюхов считает так, то все должны начать думать и относиться к жизни как он.
- «Да я бы его просто запретил в нашей стране!»
Еще один запретитель. Кроме запретов у советских людей в голове ничего нет.
- «И ведь не в джинсах ходят, а в шортах»
Там с головой прям совсем беда?
- «Это совсем другое дело, потому что Яшин, самое главное, был великим вратарем»
Лицемера поймали за руку. Но он и тут выкрутился.
- «Играли бы хорошо – кто бы против них санкции ввел?»
Выходит и российские хоккеисты плохо играют, и вообще представители всех видов спорта)
Ура, товарищи!))
Ну, и, конечно, замечание, что Яшину можно курить и выпивать, потому что он великий, выдает советскую ментальность со всеми потрохами. Двойные стандарты в отношении признанных авторитетов. Как говорилось в известном фильме, эта нога того, у кого надо нога
Он славу принёс нашей стране ?
ДАРМОЕД.