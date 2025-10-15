Луис де ла Фуэнте: «Мы повторили рекордную серию Испании без поражений, но это заслуга игроков, а не моя. Хотим большего»

Луис де ла Фуэнте высказался о рекордной серии сборной Испании без поражений.

Разгромив Болгарию (4:0) в отборе ЧМ-2026, испанцы продлили серию без поражений до 29 матчей (24 победы, 5 ничьих) без учета товарищеских, повторив свой рекорд, установленный при Висенте Дель Боске в период с 2010 по 2013 год.

«Педри просто потрясающий футболист! Он видит то, чего не видит никто другой.

Мы повторили рекордную серию сборной Испании, но это заслуга игроков, а не моя. Мы хотим большего. Эта команда, этот коллектив никогда не устает бороться за новые победы, за новые достижения», – сказал тренер сборной Испании .