  • Мартинес об упущенной победе над Венгрией: «Хороший урок для Португалии. Важно знать, как управлять игрой в последние 10 минут»
1

Мартинес об упущенной победе над Венгрией: «Хороший урок для Португалии. Важно знать, как управлять игрой в последние 10 минут»

Роберто Мартинес оценил ничью сборной Португалии с Венгрией (2:2) в отборе ЧМ-2026.

Венгры сравняли счет на 91-й минуте.

«Думаю, Венгрия очень хорошо действовала на стандартах, но мы контролировали ход игры в первом тайме. Мы хорошо начали второй тайм, но не смогли убить интригу. 

У этого матча было особое значение. В последние 10 минут у нас была возможность выйти на чемпионат мира, и это немного повлияло на нас. Не забывайте, что легких игр не бывает. 

У нас четыре очка по итогам этого сбора. Мы получили много информации. Мы хотели решить задачу, но… Когда будем готовиться к чемпионату мира, важно знать, как управлять такой игрой, особенно в последние 10 минут.

Это хороший урок. Нам всегда нужно контролировать мяч и показывать характер. У нас были моменты во втором тайме, чтобы закрепить результат», – сказал тренер сборной Португалии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Record
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoСборная Венгрии по футболу
logoКвалификация ЧМ
