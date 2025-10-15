  • Спортс
3

Лопес из Андорры забил Сербии ударом из центрального круга после перехвата у Станковича

Форвард сборной Андорры Гийом Лопес забил Сербии ударом из центрального круга.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 (1:3) после того, как нападающий «Санта-Коломы» перехватил поперечную передачу Александара Станковича и ударом из центрального круга перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера сербов Джордже Петровича.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Андорры по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoАлександар Станкович 2005
Гийом Лопес
logoСборная Сербии по футболу
logoДжордже Петрович
