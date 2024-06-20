Германия в плей-офф Евро-2024, заруба Хорватии и Албании, комментатор Игр БРИКС сказал про «шмар» в эфире, проигрыш Медведева и другие новости

1. В очередной день Евро-2024 Германия спокойно расправилась с Венгрией (2:0) и первой вышла в плей-офф. Хорватия на 95-й минуте упустила победу над Албанией (2:2), Шотландия поделила очки со Швейцарией (1:1).

2. Медведев проиграл Чжану во втором круге в Галле, Бублик тоже выбыл, Зверев, Фис, Юбэнкс вышли в 1/4 финала. Касаткина обыграла Костюк в первом круге в Берлине, Кудерметова, Александрова, Калинская, Вондроушова, Жабер тоже вышли во 2-й круг, Осака, Саккари выбыли.

3. Комментатор Игр БРИКС сделал странные заявления в прямом эфире, назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «брать его на заметку»: «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика». Телеканал «Матч ТВ» отстранил Владимира Иваницкого. А он не понимает это решение: «Я произнес слова, которые являются литературными. Не вижу в них никакого криминала».

4. Трансферы. Антон Заболотный и Артур Юсупов перешли в «Химки». Кажется, Козлов идет в «Краснодар» за 120 млн рублей из «Балтики», хавбек отказал «Зениту» и «Ростову», у петербуржцев была опция обратного выкупа за 70 млн. Зайнутдинов из «Бешикташа» тоже отказал клубу из Санкт-Петербурга. А вот Глушенков и Горшков будут играть в «Зените».

5. Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду» из второго испанского дивизиона.

6. «Вашингтон» обменял вратаря Дарси Кюмпера на форварда Пьера-Люка Дюбуа в «Лос-Анджелес». «Сан-Хосе» забрал Барклая Гудроу с драфта отказов «Рейнджерс».

7. Замминистра цифровизации Польши Павел Ольшевский обвинил Россию в проблемах с трансляцией Евро: «Все следы ведут в Российскую Федерацию».

8. Фанатов Нидерландов обвинили в расизме из-за подражания Руду Гуллиту – они красили лица в темный цвет. Один из них прекратит делать это, несмотря на одобрение Руда.

9. Монти Уильямс уволен с поста главного тренера клуба НБА «Детройт Пистонс».

10. Сергей Паршивлюк завершил карьеру. Экс-защитник «Динамо» и «Спартака» вошел в тренерский штаб Марцела Лички.

11. 11 пловцов, замешанных в допинг-скандале, вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024.

Цитаты дня:

Канделаки об оскорблениях в адрес Путина на матче Турция – Грузия: «Глупые бараны, которых ведут на бойню. Вас используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению»

Вероника Степанова: «Хочу прайм-тайм на ТВ, забитые стадионы, узнаваемость на уровне страны. Если к этому не стремиться, то какой же ты профессионал?»

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«Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо». Станкович в ответ на фразу журналиста «Добро пожаловать в ад»

Александр Кожевников: «В КНДР надо делать клуб для КХЛ. Они с нами уже лет 100, порядочные, намного лучше, чем финские скоты»

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