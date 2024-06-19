Канделаки об оскорблениях в адрес Путина на матче Турция – Грузия: «Глупые бараны, которых ведут на бойню. Вас используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению»

Тина Канделаки осудила грузинских фанатов за оскорбление Владимира Путина.

«Вчера, во время трансляции игры – , в эфире телеканала « » с трибун были слышны оскорбления в адрес президента Российской Федерации.

Со стороны грузинских экстремистов ничего нового не происходит. Мы уже видели оскорбления в эфире грузинского телеканала и помним, как и где закончил тот журналист. Сейчас его не видно и не слышно, прославился он только тем, что оскорбил Владимира Владимировича.

Теперь вторая провокация. Тоже понятно, что эта акция связана с тем, что грузины категорически не хотят идти на поводу Америки. И то, что происходит в грузинской политике за последние два месяца, вызывает сопротивление Вашингтона.

Поэтому единственное, что остается – совершить грубую провокацию, взять и оскорбить президента России. Грязно, пошло, не работало раньше и не сработает сейчас. Но для оппозиционеров, устраивающих драки в парламенте, дикость кажется верхом храбрости.

Все, кто эти акции инициирует, все, кто в них участвует, все, кто к ним имеет отношение, – как грузинка грузинам вам отвечу. Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению. Но вы, слава богу, ничего не сможете сделать. Потому что разум всегда побеждал невежество», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» в телеграм-канале.