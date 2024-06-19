Канделаки об оскорблениях в адрес Путина на матче Турция – Грузия: «Глупые бараны, которых ведут на бойню. Вас используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению»

Теги премьер-лига Россия Сборная Турции по футболу телевидение Сборная Грузии по футболу Владимир Путин Евро-2024 Матч ТВ Тина Канделаки контент Футбол

Тина Канделаки осудила грузинских фанатов за оскорбление Владимира Путина.

«Вчера, во время трансляции игры ТурцияГрузия, в эфире телеканала «Матч ТВ» с трибун были слышны оскорбления в адрес президента Российской Федерации.

Со стороны грузинских экстремистов ничего нового не происходит. Мы уже видели оскорбления в эфире грузинского телеканала и помним, как и где закончил тот журналист. Сейчас его не видно и не слышно, прославился он только тем, что оскорбил Владимира Владимировича.

Теперь вторая провокация. Тоже понятно, что эта акция связана с тем, что грузины категорически не хотят идти на поводу Америки. И то, что происходит в грузинской политике за последние два месяца, вызывает сопротивление Вашингтона.

Поэтому единственное, что остается – совершить грубую провокацию, взять и оскорбить президента России. Грязно, пошло, не работало раньше и не сработает сейчас. Но для оппозиционеров, устраивающих драки в парламенте, дикость кажется верхом храбрости.

Все, кто эти акции инициирует, все, кто в них участвует, все, кто к ним имеет отношение, – как грузинка грузинам вам отвечу. Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению. Но вы, слава богу, ничего не сможете сделать. Потому что разум всегда побеждал невежество», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» в телеграм-канале.

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129 комментариев
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Про использование в качестве пушечного мяса и ведут на бойню - это вы кого имели в виду, верблюжья лапка?)
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+254
Ответ Антон Фалафель
Её ненавидят в Грузии.
А только ли в Грузии? :)
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А теперь срочное включение нашего эксперта из-под руля
+156
-14
+142
Её ненавидят в Грузии.
+137
-13
+124
Ответ Антон Фалафель
Её ненавидят в Грузии.
Лучше скажите где её любят.
+92
-1
+91
"Когда депутаты дерутся в зале пленарных заседаний – это не беда. Беда – когда депутаты поют хором, а убивают друг друга избиратели"
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-3
+90
Ответ 0mertas626
Про использование в качестве пушечного мяса и ведут на бойню - это вы кого имели в виду, верблюжья лапка?)
"А ви, товарищ Берия, кого имели в виду?"
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То есть возможность, что болельщики сборной Грузии в едином порыве просто завели кричалку, потому что согласны с ней содержательно, она отметает на корню? Это обязательно чья-то провокация?

Тяжело жить в мире, в котором любое свободное волеизъявление выглядит чей-то провокацией...
+91
-10
+81
И тут вашингтонские и брюссельские куколоводы! Ну что ты будешь делать
+77
-3
+74
ничего себе как подгорело у тины. видимо сверху прилетело, и пришлось из-под руля голову поднять, чтобы пост согласовать с прессухой
+61
-4
+57
Это, госпожа Канделаки, реальное отношение к твоему начальству, которое, если не включена пропаганда по ТВ 24/7, не очень-то нравится людям.
+49
-6
+43
Ответ Kirival Monstro
Комментарий скрыт
Это не шутки, это подчеркивание социального статуса
+38
-2
+36
Ответ 0mertas626
Про использование в качестве пушечного мяса и ведут на бойню - это вы кого имели в виду, верблюжья лапка?)
Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
+36
-1
+35
Аналитика из под руля
+43
-9
+34
Ответ poolshh
Лучше скажите где её любят.
Под рулём
+32
-1
+31
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
вы имеете в виду срочку? "не служил - не мужыг"?
военной кафедры хватило, спасибо. прокачал скилл подворотничок к воротничку подшивать :)
+29
-1
+28
Друг скидывал фото из Грузии, возле входной двери в заведении коврик с ее лицом. Все входящие очень тщательно вытирают ноги, чтобы не нести в зал грязь. Воспитанные люди однако.
+33
-7
+26
Полуграмотная холуйка и гопница. Циничная и подлая.
+34
-8
+26
О, и Т.Подрулевая лизнула, она может, да
+26
-2
+24
Жаль, что больше не руководит Матч ТВ, она бы такие грязные провокации просто бы прервала и включила бы Рокки 4 во время прямого эфира
+23
-3
+20
Lalalalalalalala
+21
-5
+16
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Алёш, готов если что умереть за вождя?
+16
-2
+14
Заходишь на sports в новости про сборную Украины, там все за Путина. Заходишь в новости за Путина, там все против 🤔
+15
-2
+13
Саакашвили убрал из Грузии воров в законе, которые все в России оказались и всех пересажали

С началом сво куча воров так или иначе вышла на волю. И именно они сейчас в Грузии пытаются закрыть народу Грузии дорогу в цивилизацию

Как живёт сама Канделаки известно - от Феррари Керимова до визита к падишаху. Дальше падать некуда
+13
-1
+12
Ответ 0mertas626
вы имеете в виду срочку? "не служил - не мужыг"? военной кафедры хватило, спасибо. прокачал скилл подворотничок к воротничку подшивать :)
Я после кафедры умудрился ещё на два года попасть. Скажу, что к твоему скиллу практически ничего не добавилось нового)
+12
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+12
Ответ Gleb
Алёш, готов если что умереть за вождя?
На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом. (с)
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Ответ Bernie
Тех , кого печеньками кормили недавно, а теперь как скот в ТЦК сгоняют. Тех, кто за какие то призрачные демократические ценности ( равенство полов, лгбт, инклюзивность, Чайлд фри……) лезут на Майданы. Чего не понятно то???
Демократическая ценности:
- Свобода слова
- Свобода собраний
- Равенство перед законом
- Право на участие в выборах
- Честные выборы без фальсификаций
- Прозрачность деятельности правительства
- Разделение властей (реальное, а не номинальное)
- Соблюдение прав человека
- Право на справедливый суд
- Плюрализм мнений
- Свобода прессы

Что из этого у вас вызывает отвращение, что вы так негативно отзываетесь о ценностях демократических обществ? Вы бы не хотели ничего из перечисленного в своей стране? Все перечисленное содержится в Конституции России, между прочим. Но гарант превратил её в бумажку, которую, глядя на реальность, читаешь как анекдот.
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Ответ sintenced
Под рулём
Ее там не любят, ее там имеют.
+9
-1
+8
Ответ Ростислав Романенко
Друг скидывал фото из Грузии, возле входной двери в заведении коврик с ее лицом. Все входящие очень тщательно вытирают ноги, чтобы не нести в зал грязь. Воспитанные люди однако.
Надеюсь в Армении тоже самое с симонян
+8
0
+8
Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют политики, чтобы отрезать пути к спасению. Но вы, слава богу, ничего не сможете сделать. (С.)
+8
0
+8
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