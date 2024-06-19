Канделаки об оскорблениях в адрес Путина на матче Турция – Грузия: «Глупые бараны, которых ведут на бойню. Вас используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению»
Тина Канделаки осудила грузинских фанатов за оскорбление Владимира Путина.
«Вчера, во время трансляции игры Турция – Грузия, в эфире телеканала «Матч ТВ» с трибун были слышны оскорбления в адрес президента Российской Федерации.
Со стороны грузинских экстремистов ничего нового не происходит. Мы уже видели оскорбления в эфире грузинского телеканала и помним, как и где закончил тот журналист. Сейчас его не видно и не слышно, прославился он только тем, что оскорбил Владимира Владимировича.
Теперь вторая провокация. Тоже понятно, что эта акция связана с тем, что грузины категорически не хотят идти на поводу Америки. И то, что происходит в грузинской политике за последние два месяца, вызывает сопротивление Вашингтона.
Поэтому единственное, что остается – совершить грубую провокацию, взять и оскорбить президента России. Грязно, пошло, не работало раньше и не сработает сейчас. Но для оппозиционеров, устраивающих драки в парламенте, дикость кажется верхом храбрости.
Все, кто эти акции инициирует, все, кто в них участвует, все, кто к ним имеет отношение, – как грузинка грузинам вам отвечу. Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению. Но вы, слава богу, ничего не сможете сделать. Потому что разум всегда побеждал невежество», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» в телеграм-канале.
Тяжело жить в мире, в котором любое свободное волеизъявление выглядит чей-то провокацией...
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
военной кафедры хватило, спасибо. прокачал скилл подворотничок к воротничку подшивать :)
С началом сво куча воров так или иначе вышла на волю. И именно они сейчас в Грузии пытаются закрыть народу Грузии дорогу в цивилизацию
Как живёт сама Канделаки известно - от Феррари Керимова до визита к падишаху. Дальше падать некуда
- Свобода слова
- Свобода собраний
- Равенство перед законом
- Право на участие в выборах
- Честные выборы без фальсификаций
- Прозрачность деятельности правительства
- Разделение властей (реальное, а не номинальное)
- Соблюдение прав человека
- Право на справедливый суд
- Плюрализм мнений
- Свобода прессы
Что из этого у вас вызывает отвращение, что вы так негативно отзываетесь о ценностях демократических обществ? Вы бы не хотели ничего из перечисленного в своей стране? Все перечисленное содержится в Конституции России, между прочим. Но гарант превратил её в бумажку, которую, глядя на реальность, читаешь как анекдот.