Заболотный и Юсупов перешли в «Химки». Антон подписал контракт на 3 года, Артур – на год

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия трансферы Первая лига Артур Юсупов Антон Заболотный Сочи Футбол

«Химки» объявили о переходе Антона Заболотного и Артура Юсупова.

В мае «Сочи» объявил об уходе Юсупова в связи с истечением срока контракта. Вчера ЦСКА сообщил о том, что Заболотный покинул клуб также в связи с окончанием срока соглашения. 

Сегодня «Химки» объявили о переходе обоих игроков в подмосковный клуб: Антон Заболотный подписал контракт на 3 года, Артур Юсупов оформил соглашение сроком на 1 год. 

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С «Химками» меня связывает прошлое, уже играл за красно-черных, так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали.

«Арена Химки» тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с «Динамо». Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», – сказал Артур Юсупов

Фото: fckhimki.com

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31 комментарий
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ФК Пенсия. Ждем еще Глушакова и Мирзова

А вообще это напоминает предсмертный состав нижегородской Волги в последнем сезоне в РПЛ
+40
-1
+39
Старики едут в цирк
+11
-1
+10
Зе конечно легенда, но какие 3 года в его возрасте?
+8
-1
+7
Ответ Кирилл Голивец
ФК Пенсия. Ждем еще Глушакова и Мирзова А вообще это напоминает предсмертный состав нижегородской Волги в последнем сезоне в РПЛ
норм так пенсия, подписали одного из лучших бомбардиров лиги по голам с игры
+5
-1
+4
Юсупов годик поиграет и на пенсию ,Заболотный для химчан усиление,только вот не хочется чтоб они дольше чем на сезон оставались в ПЛ
+4
-1
+3
Юсупов? фига се, я думал он уже закончил давно
+5
-2
+3
Ну зачем подписывать с командой-лифтом 3х-летний контракт??
+3
0
+3
Ответ Кирилл Голивец
ФК Пенсия. Ждем еще Глушакова и Мирзова А вообще это напоминает предсмертный состав нижегородской Волги в последнем сезоне в РПЛ
Мне ещё напоминает последний состав Сатурна в Рфпл, только там имена поярче были
+2
0
+2
Ответ REDDEVIL
Мне ещё напоминает последний состав Сатурна в Рфпл, только там имена поярче были
Наталушко?)
+1
0
+1
С Забой ясно теперь. Кто б ему в ЦСКА три года дал? А тут гарантия. По-человечески вполне понятно
+1
0
+1
Прощай, легенда! Не забудем твой гол и красную Спартаку)
+3
-2
+1
"Антон на 3 года, Артур – на год"
Звучит как приговор
+2
-1
+1
3 года это дерево будет «играть» в составе одного из самых грязных клубов премьер-лиги и отстегивать часть денег руководству. Так корректнее бы звучала новость.
+1
0
+1
Ну и молодцы Химки. Все по уму
+1
0
+1
Ответ Евгений Голенков
Что такое команда лифт?
На сезон залетевшая в высший дивизион, потом в ФНЛ. Итак циклично
0
0
0
Ответ Никита Никитин
Ну зачем подписывать с командой-лифтом 3х-летний контракт??
Какая разница. Даже если вылетят в ФНЛ, то платить будут столько же
0
0
0
Ответ Никита Никитин
Ну зачем подписывать с командой-лифтом 3х-летний контракт??
Что такое команда лифт?
0
0
0
Ответ Алексей Гусев
Юсупов? фига се, я думал он уже закончил давно
ты РПЛ не смотришь?
0
0
0
Ответ Aleksey Yashin
Зе конечно легенда, но какие 3 года в его возрасте?
ну он поэтому и ушел, ибо 3 куда лучше только 1 года который предлагал ЦСКА
0
0
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Ответ Aleksey Yashin
Зе конечно легенда, но какие 3 года в его возрасте?
Так можно отступные побольше прописать. Мало ли..
0
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Ответ Никита Никитин
Ну зачем подписывать с командой-лифтом 3х-летний контракт??
За деньгами
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Старики разбойники 😂😂😂
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Вот и усиление для команды Николича
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Всех сбитых летчиков собрали
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Юсупов на родную арену химки)
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Не понял про российский флаг на форме?

Это сборная России, что ли?

Шишкановские одурели совсем
+1
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0
Забе - контракт на три года?!
Агент - красава!!
Рад за Антоху!
+1
-1
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Химки включаются в борьбу за золото.
0
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