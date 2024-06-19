Заболотный и Юсупов перешли в «Химки». Антон подписал контракт на 3 года, Артур – на год

«Химки» объявили о переходе Антона Заболотного и Артура Юсупова.

В мае « » объявил об уходе Юсупова в связи с истечением срока контракта. Вчера ЦСКА сообщил о том, что Заболотный покинул клуб также в связи с окончанием срока соглашения.

Сегодня «Химки» объявили о переходе обоих игроков в подмосковный клуб: подписал контракт на 3 года, Артур Юсупов оформил соглашение сроком на 1 год.

«Получил предложения от нескольких клубов, но не хотелось уезжать далеко от столицы. С «Химками» меня связывает прошлое, уже играл за красно-черных, так что данный вариант оказался оптимальным, другие сразу отпали.

«Арена Химки» тоже хорошо знакома, восемь лет выступал на ней вместе с «Динамо». Хочется сказать несколько слов болельщикам. Приходите на стадион! Сделаем все возможное, чтобы порадовать вас и решить поставленные перед нами турнирные задачи», – сказал .

Фото: fckhimki.com