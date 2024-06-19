«Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо». Станкович в ответ на фразу журналиста «Добро пожаловать в ад»
Деян Станкович заявил, что лично знаком с дьяволом.
На пресс-конференции один из журналистов сказал новому тренеру «Спартака»: «Добро пожаловать в ад, Деян».
«Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо», – ответил Станкович.
Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»
Правда, для тех, кто «тся» и «ться» путает, котел слишком горячий будет. Боюсь, не до грешниц тебе будет.