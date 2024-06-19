«Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо». Станкович в ответ на фразу журналиста «Добро пожаловать в ад»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

Деян Станкович заявил, что лично знаком с дьяволом.

На пресс-конференции один из журналистов сказал новому тренеру «Спартака»: «Добро пожаловать в ад, Деян».

«Я лично знаком с дьяволом, поэтому не беспокойтесь. Все будет хорошо», – ответил Станкович.

Деян Станкович: «Спартак» – это история, огромный клуб. Понимаю, насколько он велик и значителен»

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60 комментариев
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Спартаковские ветераны: кто сказал, что дьявол один?
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А кто этот гений журналистики?
+68
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+65
Что за журналисты у нас неадекватные? Им бы самим понравилось, когда при трудоустройстве кто-то в их адрес такое сказал?
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Ответ dafaka13
А кто этот гений журналистики?
Тимур журавель это
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-8
+31
Скорее в цирк
+34
-9
+25
Какой ад? Спартак - это дурдом!
+28
-8
+20
Журналист хотел сказать: «Добро пожаловать в зад» и стал в позу. Но Станкович вежливо отказал
+13
-1
+12
добро пожаловать в цирк, точнее было бы сказать
+15
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Ответ maks44
Спартаку в качестве тренера точно подошел бы Коровьев или Азазелло.
Они заняты уже в другом клубе.
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Ответ dafaka13
А кто этот гений журналистики?
Алланазаров это был
+11
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Деян Станкович в фильме :»Дьявол носит ромбик»
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Ну вот, от того кто у Бога состав спрашивал перешли к человеку, который с дьяволом беседы ведет)
+4
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Скорее добро пожаловать в шапито
+8
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Ответ Alps
Алланазаров это был
Он ещё жив и пишет? Совсем про него забыл
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Ответ dafaka13
А кто этот гений журналистики?
Это Алла была, главный редактор СЭ.
+3
0
+3
В аду хоть тепло. Попарится можно с грешницами.
+7
-4
+3
Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Что за журналисты у нас неадекватные? Им бы самим понравилось, когда при трудоустройстве кто-то в их адрес такое сказал?
Ну может ему и говорили. Кто знает.
+4
-1
+3
Ответ Солдатик
В аду хоть тепло. Попарится можно с грешницами.
Ты в аду точно окажешься, кста.
Правда, для тех, кто «тся» и «ться» путает, котел слишком горячий будет. Боюсь, не до грешниц тебе будет.
+7
-5
+2
Спартак и Дьявол - это по сути одно и тоже.
+3
-1
+2
Он, наверное, еще и с Кантом спорил за завтраком
+3
-2
+1
Ответ Солдатик
В аду хоть тепло. Попарится можно с грешницами.
Грешницы, это те кто пишет "жи, ши" через "ы"?
+1
0
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Журналист дбл?
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в Спартак походу тренеров отбирают не по опыту и мастерству, а по умению балагурить, чтобы на пресс-конференциях были аншлаги
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Че несет, поехавший
+1
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Знает Мостового, да?
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Знаком с дьяволом? Тогда ты нашел свой клуб!
+1
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С чувством юмора всё в порядке, именно такой тренер и нужен Спартаку😉
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Ответ Максим Смирнов
С каким из? С оригинальным или с Бурятом? Или с Морпехом?))
я про единственного Царя! Александра Мостового!!!
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Ответ Камбоджа Иванов
Теперь хоть будем знать, кто этому состав будет подсказывать
Съязвил? И как, полегчало? Детский сад.
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Деян, ну зачем так сразу о Федуне..
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