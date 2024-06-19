Монти Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта»
«Детройт» отправил в отставку главного тренера Монти Уильямса.
52-летний специалист провел на посту главного тренера «Пистонс» всего один сезон. В контракте двукратного лучшего тренера года остались пять лет и более 65 миллионов долларов.
Согласно источникам ESPN, решение об увольнении Уильямса было принято владельцем клуба Томом Горсом.
«Пистонс» завершили сезон с худшим показателем в лиге (14-68). Новый президент по баскетбольным операциям клуба Траджан Лэнгдон займется поиском нового главного тренера.
Он не желает иметь ничего общего с деяниями предыдущего рулевого.
Неустойка не учитывается в платёжной ведомости "Детройта", а "учитывается" на банковском счёте владельца, который не против.
Зачем рефлексировать по этому поводу?
Результат может быть и нет, но было вообще непонятно, чем он занимается. Ни идей, ни наигрывания чего-то, ни понятной ротации. Просто какие-то парни играли, как получится. Как на улице.
Ясно. Этого "инсайдера" больше не читаем.