Монти Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта»

«Детройт» отправил в отставку главного тренера Монти Уильямса.

52-летний специалист провел на посту главного тренера «Пистонс» всего один сезон. В контракте двукратного лучшего тренера года остались пять лет и более 65 миллионов долларов.

Согласно источникам ESPN, решение об увольнении было принято владельцем клуба Томом Горсом.

«Пистонс» завершили сезон с худшим показателем в лиге (14-68). Новый президент по баскетбольным операциям клуба займется поиском нового главного тренера.