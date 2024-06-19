Монти Уильямс уволен с поста главного тренера «Детройта»

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Монти Уильямс Том Горс Баскетбол

«Детройт» отправил в отставку главного тренера Монти Уильямса.

52-летний специалист провел на посту главного тренера «Пистонс» всего один сезон. В контракте двукратного лучшего тренера года остались пять лет и более 65 миллионов долларов.

Согласно источникам ESPN, решение об увольнении Уильямса было принято владельцем клуба Томом Горсом.

«Пистонс» завершили сезон с худшим показателем в лиге (14-68). Новый президент по баскетбольным операциям клуба Траджан Лэнгдон займется поиском нового главного тренера.

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44 комментария
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Этой новости даже текст не нужен!)
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То есть по сути за год работы в Детройте он получит 78,5 млн долларов, гениально
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Я ещё в начале сезона говорил, а меня минусили, за то что Монти шарлатан, выехал за счёт мозгов Криса Пола в Санз, провалил финал, провалил серию с Далласом с позором, но получил большой контракт из-за цвета кожи ! А на деле не смог даже в Детройте нормально молодых заиграть и поставить схемы , и ротации пятерок правильно
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+33
Ответ Activity
То есть по сути за год работы в Детройте он получит 78,5 млн долларов, гениально
5,6 млн за каждую победу. Реально, каждая победа Детройта, на вес золота.)
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А вот и тренер для Лейкерс освободился))
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Ответ Nightyork97
Они сошли с ума, нужно платить теперь неустойку. Зачем вообще в таком случае заключать долгосрочный контракт. Я не понимаю, что они делают. Логику Пистонс понять очень сложно.
Логика "Пистонс" проста - у них новый рулевой всеми деяниями.

Он не желает иметь ничего общего с деяниями предыдущего рулевого.

Неустойка не учитывается в платёжной ведомости "Детройта", а "учитывается" на банковском счёте владельца, который не против.

Зачем рефлексировать по этому поводу?
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Вау, то есть не по соглашению сторон, а прям уволен с выплатой всего контракта? Вот это Монти поработал годик!
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Обалдеть. Выписали контракт на 6 лет и через год уволили😳 Иногда мне кажется что Айзея Томас по сравнению с нынешними "деятелями" был гением.
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Ответ стоун
а что с теми блестящими умами, что вообще дали ему такой контракт, или порекомендовали владельцам? кто-то ведь аргументировал, убеждал, и срок и деньги не маленькие
Их уволили еще до Монти
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Ответ Nightyork97
Они сошли с ума, нужно платить теперь неустойку. Зачем вообще в таком случае заключать долгосрочный контракт. Я не понимаю, что они делают. Логику Пистонс понять очень сложно.
сменился ген менеджер и законно сказал что с Монти он вообще ничего не сделает)) я считаю справедлив)
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Ответ Starkom
> Он не мог показать результат лучше с этим составом. Результат может быть и нет, но было вообще непонятно, чем он занимается. Ни идей, ни наигрывания чего-то, ни понятной ротации. Просто какие-то парни играли, как получится. Как на улице.
Последние 4 сезона Келси со слабым составом: 19/20 - 20 побед, 20/21 - 20 побед, 21/22 - 23 победы, 22/23 - 17 побед. Было лучше, старику дали 4 года наигрывать 14% на возможный 1-й пик. Монти поперли после первого сезона. Уволить после 1 сезона, а перед этим дать 6 лет с бонусами до 100 млн это просто очень смешно и странно. Я этого не понимаю вот и все. Монти может и провалился, но 20 побед в сезоне не сделают особой разницы. Кроме иногда Дюрена и Каннингема игроков старта тут нет.
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Они сошли с ума, нужно платить теперь неустойку. Зачем вообще в таком случае заключать долгосрочный контракт. Я не понимаю, что они делают. Логику Пистонс понять очень сложно.
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Ответ Activity
То есть по сути за год работы в Детройте он получит 78,5 млн долларов, гениально
Думаю, там есть корректировки по неустойке при увольнении на ранней стадии действия контракта.
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Ответ Турбомарсоход
Детройт который год в перестройке, но костяк команды так и не сформирован. Есть Каннингем и Айви, но будет ли из них какой-нибудь толк? Похоже что у Пистонс нет понимания как вылезти из этой ямы. В следующем сезоне Шарлотт, Детройт и Вашингтон снова окажутся в подвале Восточной конференции. Вопрос лишь в том у кого будет наименьшее количество побед.
2 год подряд они 5 выбирают. Им еще не везет с этими шариками. Из игроков уровня Вембы, Банкеро, Холмгрена, Мюррея им достается сырой Айви и Томпсон. Вот именно, понимания нет и решения выглядят рандомными. Уивер заслужил отставку очень давно, Уильямс полетел под горячую руку. Мне кажется это исходит от владельца. В лиге есть люди, которые избегают позора и любят собрать среднюю команду ради продажи билетиков. Стоимость клубов медленно, но постепенно растет, они ничего не теряют. Буллс, Нетс с Джо Цаем в последние годы яркий тому пример.
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.... Траджен... под сирену!!!
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Ответ Максим Макеев
сменился ген менеджер и законно сказал что с Монти он вообще ничего не сделает)) я считаю справедлив)
Он не мог показать результат лучше с этим составом. Как бы не хейтили Монти, но рубить после дебютного сезона это очень странно. Ни один тренер не прыгнет с таким составом выше Шарлотт в таблице. 20 побед показатель был бы? Чтобы это дало? Ничего, абсолютно. Такое ощущение, что владелец сгорел с рекордного лузстрика, все. Какие цели у Детройта? Они должны накапливать активы и драфтовать высоко в первом раунде еще долго. Не вина Монти, что Трой Уивер драфтует тут Хейсов и обменивают всех подряд на мешок картошки. Это очень странное решение, когда год назад тренеру дают долгосрочный контракт под развитие молодых.
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Ответ AllanHouston
Логика "Пистонс" проста - у них новый рулевой всеми деяниями. Он не желает иметь ничего общего с деяниями предыдущего рулевого. Неустойка не учитывается в платёжной ведомости "Детройта", а "учитывается" на банковском счёте владельца, который не против. Зачем рефлексировать по этому поводу?
Странно, что вина упала и на Монти. Он тут первый сезон и к движениям Уивера отношения не имел. Ему драфтанули братика Томпсона в первом раунде, как с него можно что-то спрашивать. Год назад владелец дал ему чек 6 на 72 млн, а теперь решил уволить. Значит год назад он готов был в него верить, а теперь Лэнгдон решил, что он не подходит этой команде. Пусть хоть 10 тренеров меняют в год, вопрос в том для чего это делается.
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Вэлкам в Лэйкерс, Мо!
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Ответ Nightyork97
Он не мог показать результат лучше с этим составом. Как бы не хейтили Монти, но рубить после дебютного сезона это очень странно. Ни один тренер не прыгнет с таким составом выше Шарлотт в таблице. 20 побед показатель был бы? Чтобы это дало? Ничего, абсолютно. Такое ощущение, что владелец сгорел с рекордного лузстрика, все. Какие цели у Детройта? Они должны накапливать активы и драфтовать высоко в первом раунде еще долго. Не вина Монти, что Трой Уивер драфтует тут Хейсов и обменивают всех подряд на мешок картошки. Это очень странное решение, когда год назад тренеру дают долгосрочный контракт под развитие молодых.
> Он не мог показать результат лучше с этим составом.

Результат может быть и нет, но было вообще непонятно, чем он занимается. Ни идей, ни наигрывания чего-то, ни понятной ротации. Просто какие-то парни играли, как получится. Как на улице.
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Монти Пайтон
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а что с теми блестящими умами, что вообще дали ему такой контракт, или порекомендовали владельцам? кто-то ведь аргументировал, убеждал, и срок и деньги не маленькие
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Ответ Stillinger
https://www.sports.ru/basketball/1116154811-monti-uilyams-soxranit-dolzhnost-glavnogo-trenera-detrojta.html Ясно. Этого "инсайдера" больше не читаем.
вообще все инсайдеры и обозреватели в твиттере так писали. потому что пистонс буквально только что наняли ему помощника из нового орлеана)
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Ответ mmike
Вау, то есть не по соглашению сторон, а прям уволен с выплатой всего контракта? Вот это Монти поработал годик!
У них уже много таких всё ещё зарплату получают
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https://www.sports.ru/basketball/1116154811-monti-uilyams-soxranit-dolzhnost-glavnogo-trenera-detrojta.html

Ясно. Этого "инсайдера" больше не читаем.
+1
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+1
С запасом лучший менеджмент лиги. Неужели он бы отказался от контракта на 2-3 года с той же зп? Да и состав у Детройта слабейший в лиге, с запасом. Непонятная полузвезда Каннингем.. и всё), дальше сплошь ролевики. Ладно, сырой Айви может вырасти. Понятно, что 20 с лишним матчей подряд проигрывать необязательно, но Детройту явно надо умерить пыл и трезво оценить свое место в пищевой цепи.
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Ответ Фёдор Молчанов
С запасом лучший менеджмент лиги. Неужели он бы отказался от контракта на 2-3 года с той же зп? Да и состав у Детройта слабейший в лиге, с запасом. Непонятная полузвезда Каннингем.. и всё), дальше сплошь ролевики. Ладно, сырой Айви может вырасти. Понятно, что 20 с лишним матчей подряд проигрывать необязательно, но Детройту явно надо умерить пыл и трезво оценить свое место в пищевой цепи.
в том-то и дело, он не хотел тренировать, его уговорили 6-летним контрактом на заоблачную сумму. Не удивлюсь, если он подумал: "скоро вскроется, что я шарлатан, так хоть на безбедную старость заработаю")
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Ответ Мурзин Ринат
Я ещё в начале сезона говорил, а меня минусили, за то что Монти шарлатан, выехал за счёт мозгов Криса Пола в Санз, провалил финал, провалил серию с Далласом с позором, но получил большой контракт из-за цвета кожи ! А на деле не смог даже в Детройте нормально молодых заиграть и поставить схемы , и ротации пятерок правильно
При этом получил награду тренер года, причем дважды
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Ответ Мурзин Ринат
Я ещё в начале сезона говорил, а меня минусили, за то что Монти шарлатан, выехал за счёт мозгов Криса Пола в Санз, провалил финал, провалил серию с Далласом с позором, но получил большой контракт из-за цвета кожи ! А на деле не смог даже в Детройте нормально молодых заиграть и поставить схемы , и ротации пятерок правильно
я об этом тоже в прошлом году говорил. по построению игры предыдущий тренер Дуэйн Кейси намного лучше Монти
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Так Монти теперь и работать не надо,чтоб не лишиться такого жирного пирога
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странно, вчера писали сохранит пост - сегодня уволили... неужто завтра обратно возьмут?
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