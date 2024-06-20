Галле (ATP). Синнер играет с Марожаном, Зверев, Хуркач вышли в 1/4 финала, Медведев, Бублик выбыли

Янник Синнер играет с Фабианом Марожаном во втором круге в Галле.

Накануне Даниил Медведев уступил Чжичжэню Чжану.

Сетка турнира здесь.

Terra Wortmann Open

Галле, Германия

17 – 23 июня 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 411 390 евро

Открытые корты, трава

Второй круг