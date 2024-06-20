Галле (ATP). Синнер играет с Марожаном, Зверев, Хуркач вышли в 1/4 финала, Медведев, Бублик выбыли
Янник Синнер играет с Фабианом Марожаном во втором круге в Галле.
Накануне Даниил Медведев уступил Чжичжэню Чжану.
Сетка турнира здесь.
Terra Wortmann Open
Галле, Германия
17 – 23 июня 2024
ATP 500
Призовой фонд – 2 411 390 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 19 июня, 17.40
- Дата проведения
- 20 июня, 13.10
- Дата проведения
- 20 июня, 14.55
- Дата проведения
- 20 июня, 16.00
- Дата проведения
- 20 июня, 18.30
- Дата проведения
- 19 июня, 16.40
- Дата проведения
- 19 июня, 20.05
- Дата проведения
- 19 июня, 16.00
А если серьёзно, надо конечно закрывать этот гештальт и брать АО, а то уже неприлично :)
... отдать и преимущество в сете и на тай-брейке...
ведя в счёте делать двойные непозволительно , но все время на те же грабли...
Я вообще не вижу смысла делать какие-то выводы по игре Медведева в феврале-июле))
Осьминог всю топ-карьеру играет только на АО и в августе-ноябре, все остальное время развлекается и балду пинает)) Разве что в 2023 было иначе, т.к. из топ-10 вылетел и пришлось переходить в турбо-режим в первой половине года.
Собственно, за счет финала АО-22, Даниил в топ-10 и удержался в 2022))
А так да. 2024 год пока так себе, но, в принципе, нормальный. Нигде в первом же круге не слетел. 2 финала, 2 полуфинала, четвертьфинал, три четвертых круга...Да и тут один круг все же прошел))
Титулов нет, но...до августа титулов Даниил обычно и не берет особо)) Главное, чтобы вторую половину года сильно провел. Ну...или нечетный 2025))
С подачей давно всё понятно. Теперь ещё какие-то эксперименты с приёмом.
Ну ладно, смотрим дальше.
Первый пошёл!
#сетНаш