Галле (ATP). Синнер играет с Марожаном, Зверев, Хуркач вышли в 1/4 финала, Медведев, Бублик выбыли

Теги результаты ATP Terra Wortmann Open Теннис

Янник Синнер играет с Фабианом Марожаном во втором круге в Галле.

Накануне Даниил Медведев уступил Чжичжэню Чжану.

Сетка турнира здесь.

Terra Wortmann Open

Галле, Германия

17 – 23 июня 2024

ATP 500

Призовой фонд – 2 411 390 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Чжичжэнь Чжан (Китай) Даниил Медведев (Россия)
6:3|2:6|7:6
Дата проведения
19 июня, 17.40
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Джеймс Дакворт (Австралия)
7:6|6:4
Дата проведения
20 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Фабиан Марожан (Венгрия)
6:4|0:1
Дата проведения
20 июня, 14.55
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Маркос Гирон (США)
Дата проведения
20 июня, 16.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
20 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Кристофер Юбенкс (США) Александр Бублик (Казахстан)
7:6|4:6|6:3
Дата проведения
19 июня, 16.40
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Лоренцо Сонего (Италия)
6:4|7:6
Дата проведения
19 июня, 20.05
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Доминик Кепфер (Германия)
6:3|6:4
Дата проведения
19 июня, 16.00
Онлайн матча

 

97 комментариев
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Просто отдал уже, по сути, выигранный матч, ведя с брейком, ещё и на тае потом в самый важный момент трижды подряд не подал первую. Бездарно.
+20
-2
+18
Китаец молодец. А Даниил балбес, сделал бы 3-0 и спокойно закрыл бы третий сет 6-1 или 6-2...Да и на тае вел с брейком...Хватит ли ему такой подготовки перед Уимом? На следующей неделе то не играет...
+15
-1
+14
Ответ Antonbezb
Финал шлема это уже провал считается?😂😂😂
Успехом для теннисиста класса Медведева считаются только титулы. Давайте ещё финалу радоваться)
+17
-4
+13
Провальный год у Даниила, надо что-то менять, если рассчитывает ещё брать титулы
+15
-4
+11
Ответ MrsAlexa1771
вот это и беспокоит, что отдал матч, вальяжно отыграл тайбрейк.
Да не вальяжно он играет - наоборот, натужно, уверенности никакой, нервничает и всего боится. Даже когда ведёт в счете и кажется, что игра идёт, все может развалиться в любой момент. Ментально Медведев сейчас слаб, к сожалению. Тяжелый период, но всякое уже бывало - возможно, к американской серии придёт в себя, может и раньше. Если так и провалит сезон, думаю, будут серьезные перестановки в тренерском штабе, начиная с Жиля Сервары.
+12
-1
+11
Ответ Antonbezb
Финал шлема это уже провал считается?😂😂😂
Ни одного титула пока - это провал для Медведева. Все эти финалы/полуфиналы крупных турниров - пусть этому радуется Каспер Рууд какой-нибудь, титулы нужны.
+12
-2
+10
Этот год Медведева похож на 22-й. И опять все после проигранного финала с 2-0.
+11
-2
+9
Подача у Даниила живет своей жизнью , иногда просыпается и так же неожиданно исчезает в любой момент матча , полное ощущение , что Даня не управляет своей подачей . В этом году прекрасный результат на тай-брейках , но сегодня не вышло . Пусть удача ввернется на Уимблдоне , хотя такие концовки уверенности в себе точно не добавляют .
+9
-1
+8
Ответ sedric
Этот год Медведева похож на 22-й. И опять все после проигранного финала с 2-0.
ему теперь если и проигрывать, то только в полуфинале)
А если серьёзно, надо конечно закрывать этот гештальт и брать АО, а то уже неприлично :)
+5
0
+5
Как же можно было проиграть такой матч, Даниил? Какая-то совершеннейшая нелепость. И чувствуется хотел, очень хотел выиграть, и проблем с игрой особых не было. А по началу казалось , что третий сет не вызовет проблем, и по началу так и было, ранний брейк, ну не удержал, бывает. Потом были возможности еще раз сделать брейк и уже на тай брейке, все шло по плану выигрыша, казалось все будет без проблем, а получилось вот так. Даже хорошая , удачная игра соперника не главная причина, сам Даня выглядел в концовке не лучшим образом, вот этой собранности и не хватило, обидное поражение, очень обидное и совсем не обязательное.
+6
-1
+5
Гнать пора Симона ссаными тряпками. Что нового он привнес в игру Дани? Жрет бабло просто так.
+8
-3
+5
Угарный гейм))) Оба старались проиграть и косячили по полной)) Ладно, китаец..6 геймов проиграл - понятно, что потерял уверенность. А Медведев то что? Зачем возвращает Чжана в игру?
+6
-1
+5
Ответ Antonbezb
Финал шлема это уже провал считается?😂😂😂
После этого финала ни на одном турнире далеко не прошёл. И почти все компоненты игры просели. Я в шоке, что он так отдал тай-брейк сегодня.
+6
-1
+5
Ответ Доминик
Гнать пора Симона ссаными тряпками. Что нового он привнес в игру Дани? Жрет бабло просто так.
Нужен Иванишевич очевидно, Сервару тоже можно на выход. Если есть проблемы с плечом/спиной, и это мешает подаче, нужно менять её технику.
+6
-1
+5
Ответ Nottingham Forest
два короля травы Сашка Бублик и Крис Юбэнкс сегодня решат, кто будет дырявить Данечку в следующем этапе
Или китайца))
+5
-1
+4
Что это было Даниил?

... отдать и преимущество в сете и на тай-брейке...

ведя в счёте делать двойные непозволительно , но все время на те же грабли...
+5
-1
+4
Ну Медведев даёт, вёл 5:3 на тае и слить четыре очка подряд и поиграть матч, очень фиговая форма у него, последнее время)))
+5
-1
+4
Даже проигранные матчи у Медведева зрелище
+5
-2
+3
Ответ ProLL
Мне кажется, он был близок к его замене в прошлом году, но в Роттердаме случился прорыв и Жиль остался. Не будет результатов долгое время, Медведев пойдёт на серьёзные изменения, не сомневаюсь, а уже нет титулов больше года, но все же в этом году был хороший АО, так что до конца сезона у Жиля время есть.
Не знаю, у меня таких ощущений даже тогда не было, да и ничто на это не указывало. У них явно не просто деловые отношения тренер-игрок.
+3
0
+3
Ответ Анаис_Анаис
После этого финала ни на одном турнире далеко не прошёл. И почти все компоненты игры просели. Я в шоке, что он так отдал тай-брейк сегодня.
Ну, почему, в Дубае-ИУ-Майами зашел далеко. Да и в Мадриде 3 круга прошел, как и на РГ.
Я вообще не вижу смысла делать какие-то выводы по игре Медведева в феврале-июле))
Осьминог всю топ-карьеру играет только на АО и в августе-ноябре, все остальное время развлекается и балду пинает)) Разве что в 2023 было иначе, т.к. из топ-10 вылетел и пришлось переходить в турбо-режим в первой половине года.
+4
-1
+3
Ответ Hardy
Успехом для теннисиста класса Медведева считаются только титулы. Давайте ещё финалу радоваться)
Ну, так-то финал Шлема поважнее титула 250, да даже и 500-ка)) Вот насчет Мастерса уже можно поспорить...
+3
0
+3
Чжан - недооцененный и опасный игрок. Но все же тай-брейк нужно было брать Даниилу.
+7
-4
+3
Ответ Olya B.
Бублик чему-то весь матч улыбается. Проулыбал первый сет, во втором не взял подачу Юбэнкса с 40-0. Продолжает улыбаться.
Так это обычное состояние Бублика, когда игры нет. Когда игра есть он всегда на серьезных щах и сосредоточен)
+4
-1
+3
Ответ Alex Torin
Глупость какая. Этот год, если отсчёт с РГ-23 начинать ваще ничего общего с 2022. Там Медведев в принципе как кусок уг играл и по результатам 12 месяцев заслуженно из десятки вылетел.. Сейчас в целом нормально шпилит, просто подача ушла. А лёгкие очки на своей подаче всегда одним и столпов его доминирования были. Без подачи он никогда илитным топчиком не был.
Ну, вылетел из топ-10 он в феврале 2023)) Если брать период: февраль 22-январь 23 - вот там да, всё прям печально было.
Собственно, за счет финала АО-22, Даниил в топ-10 и удержался в 2022))

А так да. 2024 год пока так себе, но, в принципе, нормальный. Нигде в первом же круге не слетел. 2 финала, 2 полуфинала, четвертьфинал, три четвертых круга...Да и тут один круг все же прошел))
Титулов нет, но...до августа титулов Даниил обычно и не берет особо)) Главное, чтобы вторую половину года сильно провел. Ну...или нечетный 2025))
+3
0
+3
Ответ Антон Тимофеев
Ну, вылетел из топ-10 он в феврале 2023)) Если брать период: февраль 22-январь 23 - вот там да, всё прям печально было. Собственно, за счет финала АО-22, Даниил в топ-10 и удержался в 2022)) А так да. 2024 год пока так себе, но, в принципе, нормальный. Нигде в первом же круге не слетел. 2 финала, 2 полуфинала, четвертьфинал, три четвертых круга...Да и тут один круг все же прошел)) Титулов нет, но...до августа титулов Даниил обычно и не берет особо)) Главное, чтобы вторую половину года сильно провел. Ну...или нечетный 2025))
Причём тут 2024? У него с РГ прошлого подачи нет нормальной и результаты соотвествующие. Из всех топов смог только на ЮСО Карася пройти. Играет до первого соперника, который сам отдаваться не готов - соотвесственно и титулов нет. И этот август сомневаюсь, что чем-то от прошлого отличаться будет. Слишком беспросветно всё с подачей выглядит, я сейчас подумал, что возможно для того Симона в команду взял, потому сам уже не верит, что в топы вернётся, но и дно пробивать тоже не хочет. Ибо Симон сам всю жизнь без подачи играл, может теперь и Медведева научит между 5 и 10 местом болтаться и около титулов крупных.
+4
-1
+3
Ответ Hardy
Провальный год у Даниила, надо что-то менять, если рассчитывает ещё брать титулы
Финал шлема это уже провал считается?😂😂😂
+6
-3
+3
Ответ Анаис_Анаис
После этого финала ни на одном турнире далеко не прошёл. И почти все компоненты игры просели. Я в шоке, что он так отдал тай-брейк сегодня.
Справедливости ради, был финал ИУ вообще-то.
+2
0
+2
Китаец Лю Кан из Мортал Комбат против русского медведя.
+3
-1
+2
Мне так показалось после его интервью после победы в Роттердаме, он там, обращаясь к Жилю, сказал что-то, мол, продолжаем работать дальше и Жиль так выдохнул и засмеялся. Возможно, мне так показалось просто и все вообще не так. Но также Медведев говорил, что перед Роттердамом играл просто ужасно и проигрывал юниорам на тренировках - учитывая провальный 2022 год и такой же АО-23, я легко верю, что мысли о смене тренера у Медведева были. Конечно, они с Жилем друзья, но так и останется, даже если с Жилем придётся расстаться, он все поймёт прекрасно.
+3
-1
+2
Даня не столько играет, сколько тренируется, штоле.
С подачей давно всё понятно. Теперь ещё какие-то эксперименты с приёмом.
Ну ладно, смотрим дальше.

Первый пошёл!
#сетНаш
+5
-3
+2
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