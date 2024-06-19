«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире

Теги телевидение самбо натив брань Игры БРИКС Владимир Иваницкий Единоборства

Комментатор Игр БРИКС грубо выразился в прямом эфире.

Владимир Иваницкий назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «брать его на заметку»

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», – сказал комментатор.

Затем Иваницкий пояснил изданию «Подъем», кого он имел в виду под «шмарами».

«Это вот недостойные такого парня. Это тетки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.

Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – цитирует «Подъем» Иваницкого.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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91 комментарий
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Он, наверное, не думал, что эту байду кто-то смотрит.
+217
-4
+213
«Вот идет представитель русов», – сказал комментатор.

Можно ли в таком контексте назвать игры БРИКС битвой русов против ящеров?)
+124
-2
+122
Каков уровень соревнований, таков и комментатор
+131
-12
+119
лет 90 назад, в одной европейской стране, тоже были популярны подобные мнения
+94
-14
+80
Его комментарий на спортсе прочитают больше, чем посмотрели в прямом эфире :D
+62
-2
+60
"Что там, шмары обиделись, что ли?"
ахаххааааа :D
+62
-8
+54
Самое цитируемое событие со всех игр брикс будет
+50
-2
+48
Ответ onsigne
Он, наверное, не думал, что эту байду кто-то смотрит.
🤣🤣
+39
-3
+36
Ответ Максим Федер
«Вот идет представитель русов», – сказал комментатор. Можно ли в таком контексте назвать игры БРИКС битвой русов против ящеров?)
Славянский зажим яйцами 🤣
+25
-2
+23
Так а чего вы ждали. Президент чуть ли не по фене ботает, министры исправно пользуются гопнико-подзаборным языком, руководители жестами показывают то же, что школяры на перемене. Даже действующие преподаватели и учителя позволяют себе изречения в лучших традициях многочисленных сенаторов, депутатов и пропагандистов с тв.
+30
-8
+22
Ответ Evergreen
Самое цитируемое событие со всех игр брикс будет
Я думаю это самый большой медийный успех игр БРИКС. Комментатору героя России срочна.
+25
-3
+22
Ответ onsigne
Он, наверное, не думал, что эту байду кто-то смотрит.
Решил проверить
+20
0
+20
"представитель руссов" "нужна хорошая генетика"
---------------------
И мы при этом воюем в нацистами🤣
+24
-11
+13
Главная ***** за микрофоном в это время была
+13
-4
+9
Может ещё Кирилла Князькова в качестве бычка-осеменителя использовать?)
Хотя паренёк статный, рашн Дольф Лунгрен)
+9
-1
+8
Захарова обиделась. Иваницкого ждет судьба Сатановского)
+6
0
+6
"Иваницкий -у нас должна быть хорошая генетика"
Он парень или жена Князькова, не могу разобраться?
+10
-4
+6
Иваницкий походу знает о чем говорит, ибо сам сыном шмары является
+22
-16
+6
Срочно нужно провести СВО по денацификации Матч-ТВ
+6
0
+6
Уровень российского ТВ - это самые настоящие шмары. Извините.
+5
0
+5
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Да, педераст просто комментирует эти игры.
+5
0
+5
Ответ Максим Федер
«Вот идет представитель русов», – сказал комментатор. Можно ли в таком контексте назвать игры БРИКС битвой русов против ящеров?)
Нужно!
+8
-3
+5
Ответ .Lynx
Славянский зажим яйцами 🤣
От богатыря Дрочислава)
+5
0
+5
Истинный ариец...
+5
0
+5
Ответ Ильдар М
"Что там, шмары обиделись, что ли?" ахаххааааа :D
Невозмутимейший слоняра😎
+8
-3
+5
А есть новые матерные слова?
А то старые с ситуацией
уже не справляются.
+8
-3
+5
Ох и дебил.
+5
0
+5
Ну хоть как-то привлекли внимание к этим недоиграм
+5
0
+5
Благодаря этому комментатору люди хоть какое-то внимание обратят на эти игры!!!
+5
0
+5
Ответ .Lynx
Славянский зажим яйцами 🤣
Победитель получает канистру байкальской воды😼
+4
0
+4
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