«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире

Комментатор Игр БРИКС грубо выразился в прямом эфире.

Владимир Иваницкий назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «брать его на заметку»

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», – сказал комментатор.

Затем Иваницкий пояснил изданию «Подъем», кого он имел в виду под «шмарами».

«Это вот недостойные такого парня. Это тетки, которые вешаются на хороших парней, а сами там настоящие шмары.

Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» – цитирует «Подъем» Иваницкого.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было