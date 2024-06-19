Мария Захарова: «В своем стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами»

Теги МОК Париж-2024 Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что международное спортивное движение деградирует из-за действий стран Запада.

«23 июня ежегодно отмечается Международный олимпийский день. Основатель современного олимпийского движения француз Пьер де Кубертен объявил о создании МОК, крупнейшей спортивной организации мира.

Мог ли он себе представить, что спустя 130 лет заложенные им идеалы олимпийского движения будут попросту растоптаны нынешним положением дел, которое создано функционерами организации, их спонсорами и теми, кто за ними стоит политически и финансово? Смог бы он представить, что спорт будет настолько политизирован, что начнет уничтожать сам себя и свою суть?

Суть спорта – это ведь объединение. Суть мирового спорта в мирной соревновательности, а здесь, получается, мирную соревновательность превращают в еще один элемент стимулирования кровопролития. Мы вынуждены констатировать, что сегодня международное спортивное сотрудничество благодаря усилиям стран Запада находится в глубоком кризисе.

В своем стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств, организации слежек за российскими атлетами, дискриминации. Мы убеждены, что подобные действия наносят ущерб всему мировому спортивному сообществу, ведут к деградации всего мирового спортивного движения.

Отстраняя сильнейших участников и тем самым снижая уровень конкуренции, международные структуры тормозят развитие мирового спорта. Теряется зрелищность и зрительский интерес к соревнованиям», – сказала официальный представитель МИД РФ.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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33 комментария
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Будем снисходительны: среда - это маленькая пятница
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А давайте мочить соседей из-за того что у них другой политический путь, и при этом развлекаться играть в всякие игры, проводить концерты. Ведь умирать это дело молодых и бедных. А богатые и пожилые требуют и хотят зрелищ и кровища.
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Почему ей вообще микрофон дают? Понятно, как она свой пост получила, но всем показывать это зачем?
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Ответ R2D2-1
Комментарий скрыт
В субботу же заканчивается уже в Казани. А обычная Олимпиада стартует в Париже через месяц, stay with us☝️
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" МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств" --- Кого подкупили? Чем шантажируют? Кому грозили?
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Ответ Чавес2
Комментарий удален модератором
На стороне здравого смысла.
Хочу услышать примеры подкупа, шантажа и угроз, чтобы предметно клеймить западников.
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В своем стремлении отменить западный спорт, руководство РФ заставляет мужиков соревноваться в одиночном синхронном плавании с узбеками и афганцами.
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Отстаньте вы уже от МОК и западной развитой цивилизации.
У вас свой путь. Вон ВВП поехал сегодня в Северную Корею. Теперь россиянам будут вбивать как это прекрасно и надо стремиться к такой жизни. Тем более сами россияне благодатный материал.
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Господи, ей самой-то не стыдно?
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А чего это она про 23 июня заговорила, ещё же только 19-ое. По обыкновению заранее начала отмечать?
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Больше только желание Захаровой "накатить" после очередного интервью.
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Наверно, поручение от Лаврова, каждый день строчить от том, как Россиюшку гнобят загнивающие.
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Ответ Jefri AG
А чего это она про 23 июня заговорила, ещё же только 19-ое. По обыкновению заранее начала отмечать?
В воскресенье она вряд ли будет в состоянии говорить.
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как она вообще додумалась использоват "западники", это что-то из рода "родитель 1 и родитель 2"
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Ответ R2D2-1
Комментарий скрыт
Хочешь съездить?
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Западники изобретают😏
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"западники не брезгуют самыми низменными приемами» --- А Маша не брезгует самымыми низменными лозунгами совка.
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Настолько неизменные приёмы, что провели игры брикс
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Ответ Чавес2
Комментарий удален модератором
На другой стороне от Лахта-центра, очевидно
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Великий русский язык просто растоптан Марией Захаровой и её положением дел🥲
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из Северной Кореи вещает?
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В своем стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств, организации слежек за российскими атлетами, дискриминации

------

Подкупили даже дела валиевой. А прежде подкупили валиеву, которая почему-то чужого человека считала дедушкой и ела с его рук

В общем, Маша в своём стиле намотала текст на кардан, пока кружилась в танце под калинку
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Получается, что славянофилы брезгуют не самыми низменными приёмами? Ох уж этот извечный философский спор…
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Они нас низменными приемами,а мы просто обидимся на них
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ну и шмара, подумал иваницкий.
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Маше больше не наливать - а то покажет Баху фото Меркель без трусов.
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ну зрительский интерес у них из-за нашей сборной не снижается, наоборот они не любят нас и сейчас во всей красе проявили свои обидки за прошлое...
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Почему Иваницкий молчит когда он так нужен? 🥲
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Ответ Viks
" МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств" --- Кого подкупили? Чем шантажируют? Кому грозили?
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Комментарий удален модератором
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