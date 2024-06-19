Мария Захарова: «В своем стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами»

Мария Захарова заявила, что международное спортивное движение деградирует из-за действий стран Запада.

«23 июня ежегодно отмечается Международный олимпийский день. Основатель современного олимпийского движения француз Пьер де Кубертен объявил о создании МОК, крупнейшей спортивной организации мира.

Мог ли он себе представить, что спустя 130 лет заложенные им идеалы олимпийского движения будут попросту растоптаны нынешним положением дел, которое создано функционерами организации, их спонсорами и теми, кто за ними стоит политически и финансово? Смог бы он представить, что спорт будет настолько политизирован, что начнет уничтожать сам себя и свою суть?

Суть спорта – это ведь объединение. Суть мирового спорта в мирной соревновательности, а здесь, получается, мирную соревновательность превращают в еще один элемент стимулирования кровопролития. Мы вынуждены констатировать, что сегодня международное спортивное сотрудничество благодаря усилиям стран Запада находится в глубоком кризисе.

В своем стремлении отменить российский спорт руководство МОК и западники не брезгуют самыми низменными приемами: от подкупов, угроз, шантажа в адрес НОК до подстрекательств, организации слежек за российскими атлетами, дискриминации. Мы убеждены, что подобные действия наносят ущерб всему мировому спортивному сообществу, ведут к деградации всего мирового спортивного движения.

Отстраняя сильнейших участников и тем самым снижая уровень конкуренции, международные структуры тормозят развитие мирового спорта. Теряется зрелищность и зрительский интерес к соревнованиям», – сказала официальный представитель МИД РФ.

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?