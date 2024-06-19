Германия первой вышла в плей-офф Евро-2024. Немцы преодолели групповой этап на 5-м чемпионате Европы подряд

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2024.

Во 2-м туре группового этапа немцы обыграли команду Венгрии (2:0).

Перед заключительным туром Германия лидирует в группе А, набрав 6 очков. Команда Юлиана Нагельсманна обеспечила себе выход в 1/8 финала.

Сборная Германии вышла из группы на 5-м чемпионате Европы подряд – последний раз немцам не удалось выйти в плей-офф на Евро-2004.

В 2008-м Германия стала второй, в 2012-м и 2016-м доходила до 1/2 финала, а на прошлом Евро вылетела в 1/8 финала.

В последнем туре Евро-2024 Германия сыграет со Швейцарией.

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41 комментарий
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Матч со Швейцарией будет настоящей проверкой перед плей-офф.
А так победы на домашнем Евро немцам
+39
-2
+37
На классе, но какая же бестолочь Сане, у Володьки и то реализация выше была
+17
-3
+14
Ответ luu
На классе, но какая же бестолочь Сане, у Володьки и то реализация выше была
-Алло, Сане - это Володька! Ты там забивать собираешься вообще?
+9
0
+9
Линекер: В футбол на Евро играют 24 команды, а первыми в плей-офф выходят немцы
+9
-3
+6
Ответ Cearvm
Пока сборная Германии Юлиана Нагельсманна показывает чемпионскую игру, особенно хороша атака. Только часто такие команды вылетают в 1/4 или 1/2, а победители начинают потяжелее.
Согласен. Обычно на Евро в XXI веке выигрывают оборонительные/прагматичные команды: Греция, Италия, Испания, Португалия... Либо выигрывают с перевесом один гол, либо через серии пенальти
+3
0
+3
Ответ Cearvm
Пока сборная Германии Юлиана Нагельсманна показывает чемпионскую игру, особенно хороша атака. Только часто такие команды вылетают в 1/4 или 1/2, а победители начинают потяжелее.
Типо итальянцев любителей втихушку до финала доходить пока другим дифирамбы поют)
+3
0
+3
ожидаемо и было бы еще лучше без левого гола
+5
-3
+2
Набрали за два тура больше очков чем на прошедшем ЧМ и Евро. Респект футболистам и Нагельсманну. Команда встаёт из пепла!
+5
-3
+2
В принципе всё ожидаемо, группа не сложная, дома, играют первым номером , начинают -- первыми и в плей- офф соответственно первыми попадают, всё чётко по немецки.
+3
-1
+2
Ответ luu
На классе, но какая же бестолочь Сане, у Володьки и то реализация выше была
Сане в весе прибавил и потерял в резкости и скорости!Сегодня несколько раз порол перспективные моменты!
+3
-1
+2
Ответ Никита Никитин
Матч со Швейцарией будет настоящей проверкой перед плей-офф. А так победы на домашнем Евро немцам
Кстати,а когда последний раз хозяева побеждали на домашнем ЧЕ?
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+1
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Это не всегда так работает, например, сборная Италии на прошлом евро
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Ответ Никита Никитин
И часто команды со вторых мест в группах выигрывают кубки?
Италия 1994,с 3места на Чм вышла в финал. Италия 1982,после 3ничьих в группе выиграла Чм и положила моду набора пика формы к финалу.
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Ответ Никита Никитин
И часто команды со вторых мест в группах выигрывают кубки?
Италия часто)
+1
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+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Кстати,а когда последний раз хозяева побеждали на домашнем ЧЕ?
Французы в 1984, спасибо Википедии
+1
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+1
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Для начала Италии нужно не проиграть Испании, иначе в последнем туре будет очень горячо
+2
-1
+1
Пока Германия и Испания производят наиболее сильное впечатление
+2
-1
+1
Ответ Streetbor
когда заняты футболом, а не акциями.
Шотландия и Венгрия те ещё гранды футбола
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Кто то сомневался?
После чм 2022 да, но пришедший на место Флика Нагельсманн проделывает отличную работу
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Ответ maxusmaus
Твой половой опыт тут никому не интересен
Я про немецкий опыт. Он у них хреновый.
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Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
Твой половой опыт тут никому не интересен
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Пока сборная Германии Юлиана Нагельсманна показывает чемпионскую игру, особенно хороша атака. Только часто такие команды вылетают в 1/4 или 1/2, а победители начинают потяжелее.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Кто то сомневался?
0
0
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Ответ Streetbor
когда заняты футболом, а не акциями.
Как 20-секундная акция может повлиять на результат?
0
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0
Ответ Xell
Комментарий удален пользователем
И часто команды со вторых мест в группах выигрывают кубки?
+1
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0
Ответ Xell
Италия 1994,с 3места на Чм вышла в финал. Италия 1982,после 3ничьих в группе выиграла Чм и положила моду набора пика формы к финалу.
Итальянцы скорее исключение из правила, они всегда долго запрягают. Хотя в 2020 заняли 1 место в группе и взяли Евро. В 2006 году 1 место в группе и снова победа.
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И первой вылетит)
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Ответ Никита Никитин
Французы в 1984, спасибо Википедии
Ну в 21веке ни разу. А немцы вообще позорники, 28лет не могут выиграть Евро никаким составом.
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