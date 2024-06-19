Германия первой вышла в плей-офф Евро-2024. Немцы преодолели групповой этап на 5-м чемпионате Европы подряд
Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2024.
Во 2-м туре группового этапа немцы обыграли команду Венгрии (2:0).
Перед заключительным туром Германия лидирует в группе А, набрав 6 очков. Команда Юлиана Нагельсманна обеспечила себе выход в 1/8 финала.
Сборная Германии вышла из группы на 5-м чемпионате Европы подряд – последний раз немцам не удалось выйти в плей-офф на Евро-2004.
В 2008-м Германия стала второй, в 2012-м и 2016-м доходила до 1/2 финала, а на прошлом Евро вылетела в 1/8 финала.
В последнем туре Евро-2024 Германия сыграет со Швейцарией.
А так победы на домашнем Евро немцам