Германия первой вышла в плей-офф Евро-2024. Немцы преодолели групповой этап на 5-м чемпионате Европы подряд

Сборная Германии вышла в плей-офф Евро-2024.

Во 2-м туре группового этапа немцы обыграли команду (2:0).

Перед заключительным туром Германия лидирует в группе А, набрав 6 очков. Команда Юлиана обеспечила себе выход в 1/8 финала.

вышла из группы на 5-м чемпионате Европы подряд – последний раз немцам не удалось выйти в плей-офф на Евро-2004.

В 2008-м Германия стала второй, в 2012-м и 2016-м доходила до 1/2 финала, а на прошлом Евро вылетела в 1/8 финала.

В последнем туре Евро-2024 Германия сыграет со Швейцарией.