«Матч ТВ» отстранил комментатора Иваницкого от работы на Играх БРИКС. Ранее тот в прямом эфире высказался про «шмар»
Телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого.
Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
Ранее, комментируя соревнования по самбо, Иваницкий посоветовал девушкам «взять на заметку» спортсмена Кирилла Князькова и назвал его «представителем русов». «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.
«По телеграм-каналам распространяется фрагмент видео с соревнований по самбо на Играх БРИКС, в котором комментатор Владимир Иваницкий допустил грубое и некорректное высказывание.
Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.
К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС – соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств.
Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», – написал Тащин.
«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире
-----
Т.е. с мыслями всё ок, форма плоха. Я верно понял?
Такой перспективный руководитель новых программ :)
Но хоть как-то привлек внимание к турниру, молодец)