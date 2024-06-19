«Матч ТВ» отстранил комментатора Иваницкого от работы на Играх БРИКС. Ранее тот в прямом эфире высказался про «шмар»

Телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого.

Об этом заявил генеральный продюсер телеканала .

Ранее, комментируя соревнования по самбо, Иваницкий посоветовал девушкам «взять на заметку» спортсмена Кирилла Князькова и назвал его «представителем русов». «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.

«По телеграм-каналам распространяется фрагмент видео с соревнований по самбо на Играх БРИКС, в котором комментатор Владимир Иваницкий допустил грубое и некорректное высказывание.

Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.

К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС – соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств.

Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», – написал Тащин.

«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире