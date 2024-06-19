«Матч ТВ» отстранил комментатора Иваницкого от работы на Играх БРИКС. Ранее тот в прямом эфире высказался про «шмар»

Теги телевидение самбо Александр Тащин Матч ТВ брань Игры БРИКС Владимир Иваницкий Единоборства

Телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого.

Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Ранее, комментируя соревнования по самбо, Иваницкий посоветовал девушкам «взять на заметку» спортсмена Кирилла Князькова и назвал его «представителем русов». «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.

«По телеграм-каналам распространяется фрагмент видео с соревнований по самбо на Играх БРИКС, в котором комментатор Владимир Иваницкий допустил грубое и некорректное высказывание.

Владимир не является штатным сотрудником нашего субхолдинга и привлекается на соревнования по единоборствам.

К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС – соревновании, в котором мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств.

Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС. От себя лично приношу извинения всем, кто вынужден был услышать подобные выражения в трансляции», – написал Тащин.

«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире

59 комментариев
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А ведь Иваницкий хоть как-то привлек внимание к Играм БРИКС, и его высказывание в соц сетях обсуждают намного больше, чем сами игры
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Пострадал из-за шмар
+92
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Шмара и отстранила)
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+61
Ответ KillFish
А ведь Иваницкий хоть как-то привлек внимание к Играм БРИКС, и его высказывание в соц сетях обсуждают намного больше, чем сами игры
Но лучшим в этом плане был единственный участник в синхронном плавании)
+53
-2
+51
О, разговоры про генетику Русов начались) уже почти полное подражание
+53
-5
+48
Не везет Матчу в прямых трансляциях... То грузинские болельщики споют, то собственный комментатор выскажется.
+29
-2
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Ответ Ольга Фриауф
не надо лукавить, такие разговоры начались давно, и как были так и есть удел маргиналов, данный кейс это подтверждает.
Только вот теперь маргиналы прорвались в публичное пространство и с каждым годом играют все большую роль в обществе и государстве.
+21
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+19
тут дело не только в самом слове, а в каком контексте (пусть даже не осознанно) оно было произнесено. Причем тут генетика и шмары - так и осталось понятным только ему. Так что поделом. Нужно думать, прежде чем что-то говорить, тем более в прямом эфире на всю страну.
+17
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Ответ Beast
Пострадал из-за шмар
Гивиевне обидно стало
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0
+16
Только не пойму как они узнали, кто то смотрит что ли?!
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Не удивлен. Матч ТВ - контора ящеров.
+14
-1
+13
"Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей..."
-----
Т.е. с мыслями всё ок, форма плоха. Я верно понял?
+13
-2
+11
Значит ли это, что по мнению канала, всякие шмары нам нужны?
+9
-1
+8
Про евгенику и измерение черепа этот Иваницкий не высказывался? Феерический, конечно
+8
-2
+6
Ну а шо) Зачем нам шмары действительно)
+3
0
+3
Все правильно сделали
+9
-6
+3
Идиоты.
Такой перспективный руководитель новых программ :)
+2
0
+2
То есть самбисту надо строить семью со шмарой?
+4
-2
+2
Радует, что аудитория этого турнира полтора землекопа и кроме этого высказывания и одного спортсмена в мужском синхронном плавании, обсуждать, собственно, и нечего)

Но хоть как-то привлек внимание к турниру, молодец)
+1
0
+1
эту шмару поперли по делу. одобряю.
+4
-3
+1
Ответ RomanEremeev
Все правильно сделали
Думаете, всё-таки, нужны?
+5
-4
+1
Правильно. Таких неадекватов надо пожизненно отстранять от телевидиния в целом. За "шмар" и за "генетику" это со своими дружками нацистами за бутылочкой пива пусть обсуждает, но никак не в роли спортивного комментатора на федеральном канале.
+1
0
+1
Ответ Archie Bowman
Вы ещё забыли, что во всём виноваты евреи и их надо всех в гетто пересадить
Да нет, как не странно русские и сами друг друга любят угнетать и верить, что плохих наций не существует, правда до первого случая, когда скальп шариатские патрули срежут за волосы неправильного цвета, тогда уже приходит чуть осознание с кем рядом ходят, но и то не для всех)
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Ответ Всеволод Бобров
Лол, можно хвалить только многонационалов или что? Русские и так самый бесправный народ в России, хоть стали объединяться чуть-чуть и то кайф.
Вы ещё забыли, что во всём виноваты евреи и их надо всех в гетто пересадить
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Ответ xa-xa
Уже совсем с ума посходили... Тут Штрафбат смотрел, дак там все литературные слова запикали , и некоторые сцены повырезали.. Так и хочется вспомнить Лаврова..
Такие комментаторы это следствие лавровской "дипломатии" в том числе
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Ответ Al561
Возьмут без конкурса на Спас-ТВ
Че канал плохой? Я смотрел все нормально. Че там за проблемы?
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Ответ Владимир Герман
Только не пойму как они узнали, кто то смотрит что ли?!
по всяким пабликам типа Двача быстро растащили
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Ответ ponom4reffa
Че канал плохой? Я смотрел все нормально. Че там за проблемы?
Не слышал про проблемы. Часть контента вполне годится для православных верующих.
0
0
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Ответ KillFish
А ведь Иваницкий хоть как-то привлек внимание к Играм БРИКС, и его высказывание в соц сетях обсуждают намного больше, чем сами игры
Давайте теперь поощрять подобные высказывания, итак уже в зазеркалье живём
+8
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Ответ RomanEremeev
Все правильно сделали
А что правильно-то? Их всё равно никто не смотрит. Если бы от каких-нибудь представляющих зрительский интерес соревнований отстранили, тогда - да, правильно.
+2
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