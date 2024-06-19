Глушенков и Горшков перешли в «Зенит». «Локо» получит 600 млн рублей, «Крылья» – 120 млн, контракты – на 4 года (Иван Карпов)
Максим Глушенков и Юрий Горшков стали игроками «Зенита».
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга закрыл обе сделки с «Локомотивом» и «Крыльями Советов».
За трансфер полузащитника Максима Глушенкова московский клуб получит 600 млн рублей, а за защитника Юрия Горшкова самарцам заплатят 120 млн.
Контракты обоих футболистов рассчитаны на 4 года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 15 результативных передач. Его статистика доступна здесь.
Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)
Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей
Спасибо за игру!
под это дело ещё и курс сдвинули с со 100 рублей, чтобы сложнее считать было