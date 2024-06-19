Глушенков и Горшков перешли в «Зенит». «Локо» получит 600 млн рублей, «Крылья» – 120 млн, контракты – на 4 года (Иван Карпов)

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков Юрий Горшков деньги Футбол

Максим Глушенков и Юрий Горшков стали игроками «Зенита».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга закрыл обе сделки с «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

За трансфер полузащитника Максима Глушенкова московский клуб получит 600 млн рублей, а за защитника Юрия Горшкова самарцам заплатят 120 млн.

Контракты обоих футболистов рассчитаны на 4 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 15 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)

Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей

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153 комментария
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Кто-нибудь мне объяснит, что за тема пошла в рублях указывать трансферы. А главное, какая цель преследуется автором ?🤔
+164
-13
+151
Локомотив делает всё, чтобы про него забыли болельщики
+80
-2
+78
Ответ Loki fan
Кто-нибудь мне объяснит, что за тема пошла в рублях указывать трансферы. А главное, какая цель преследуется автором ?🤔
Импортозамещение.
+73
-4
+69
Спартак должен сказать спасибо, Зенит ослабляет его конкурентов за 5 место.
+74
-24
+50
Ответ Loki fan
Кто-нибудь мне объяснит, что за тема пошла в рублях указывать трансферы. А главное, какая цель преследуется автором ?🤔
Так в России уже давно все в рублях, даже иностранцы в рублях получают. Импортозамещение
+34
-6
+28
Ответ Mister Heisenberg
Комментарий удален модератором
Повторяй! А Зенит чемпион)
+49
-22
+27
Локомотив не собирается бороться за чемпионство, я понял
+29
-2
+27
Ответ Ноу криминалити
Отличное усиление под еврокубки
спартак попал в них ?)
+34
-12
+22
Ответ Red Bull [Leipzig]
Локомотив не собирается бороться за чемпионство, я понял
А он разве делал это после ухода Николича?
+24
-4
+20
Придется после первого круга паровозам снова Палыча назначать
+17
-1
+16
Ответ Loki fan
Кто-нибудь мне объяснит, что за тема пошла в рублях указывать трансферы. А главное, какая цель преследуется автором ?🤔
Наверное потому что сделка в рублях. Кто хочет перевести в юани - калькулятор у всех есть
+17
-2
+15
Ответ Stas Politik
А он разве делал это после ухода Николича?
После ухода Семина
+15
-2
+13
Отличное усиление под еврокубки
+32
-20
+12
Ответ PrixodSB!
Горшков же правый защитник? Зачем он Зениту?
Он левый защитник. А у Зенита лишь один левый защитник - Дуглас Сантос. И по концовке сезона мы увидели, что Дуглас не железный человек.
+9
0
+9
В следующем сезоне можно не ждать нового победителя
+9
-1
+8
Хорошие трансферы.
+10
-2
+8
В Суторминах пишите, чтобы понятнее было))
+13
-6
+7
Че получается, Зенит снова чемпионы России?
+10
-4
+6
Ваня Карпов ва-банк пошел.
+6
0
+6
Ответ Music Love
спартак попал в них ?)
Они нынче даже в копа дель соль не попадают
+12
-6
+6
Прощай, Макс.
Спасибо за игру!
+7
-1
+6
Ответ Bazilic
Что за мода пошла писать цены в рублях? Неудобно же
это месяц профилактики болезни альцгеймера, чтобы в уме переводили в доллары/евро
под это дело ещё и курс сдвинули с со 100 рублей, чтобы сложнее считать было
+5
0
+5
Ответ Ноу криминалити
Отличное усиление под еврокубки
Если еврокубков нет, то и усиляться не надо? Другие ведь тоже не усиляются.
+7
-2
+5
Очень интересно посмотреть на Глушенкова под руководством Семака. На бумаге трансфер выглядит очень интересным и, с учётом действующего лимита и формы Артура, Максим имеет высокие шансы стать основным игроком, который классно займет лимитный слот
+8
-4
+4
Ответ Loki fan
Кто-нибудь мне объяснит, что за тема пошла в рублях указывать трансферы. А главное, какая цель преследуется автором ?🤔
Чтобы все в ах..е были от цифр)
+6
-2
+4
Ответ Music Love
спартак попал в них ?)
А причём здесь Спартак вообще?
+6
-2
+4
Ответ Music Love
спартак попал в них ?)
Ещё не придумали еврокубок для чемпионов 3 тура)
+7
-4
+3
Ответ OldRedWhite
Надо уже не меньше 3-х лет иметь особое строение мозга, чтобы ждать нового победителя )
Прошлый сезон дал немного надежды…
+4
-1
+3
Ответ kupezz
Только не говорите, что и Горшков клиент Андреева, я этого уже не переживу🤬
90% игроков Крыльев клиенты Андреева
+3
0
+3
Максимально поверхностные комментарии, из серии « Локомотив чего-то там не будет» . Ок, год назад его купили за копейки . По сути кота в мешке. Не прописали отступные . Но извините ,Он никогда особо талантом не считался . Это ни Тюкавин, ни Захарян, ни Чалов, ни Пиняев. И это может быть был его карьерный пик. Человек выбрал вместо спортивной поступательной карьеры , вместо отъезда в Европу - деньги. Заработает с учетом подъемных 1.2 млрд. Глушенкову не 18 лет. Это последний крупный контракт в его карьере и Локо ему столько бы денег не дал . Если без эмоций. Во-первых у Пиняева и Миранчука появляется шанс в следующем сезоне занять место главного конструктора атак. Во-вторых 600млн. По нынешним временам- хорошие деньги , на которых можно купить несколько талантливых мальчишек или купить наконец форварда . А Глушенкова стоит поздравить со статусом миллиардера и одновременно с завершением карьеры . Жизнь удалась , мотивации больше не будет . Через сезон его сдадут в какой-нибудь зенитовский бастард, вроде Сочи или Оренбурга. А к тридцати он уже будет пылить в Химках или Ахмате .
+8
-5
+3
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