Глушенков и Горшков перешли в «Зенит». «Локо» получит 600 млн рублей, «Крылья» – 120 млн, контракты – на 4 года (Иван Карпов)

Максим Глушенков и Юрий Горшков стали игроками «Зенита».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга закрыл обе сделки с « » и «Крыльями Советов».

За трансфер полузащитника московский клуб получит 600 млн рублей, а за защитника самарцам заплатят 120 млн.

Контракты обоих футболистов рассчитаны на 4 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Глушенков сыграл 29 матчей, забив 6 голов и сделав 15 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

Горшков провел 29 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.

«Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон (Иван Карпов)

Горшков подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года. Защитник переходит из «Крыльев» за 120 млн рублей