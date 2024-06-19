Елизавета Туктамышева: «То, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем то, что я слышу про Советский Союз»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к СССР.

– А как тебе вообще Советский Союз, Лиза? Как система.

– Ну я не аналитик, конечно. Я даже не родилась там. Но не считаю, что, когда всех пытаются сделать одинаковыми, это круто.

Безусловно, и там было много хорошего, но то, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем то, что я слышу про Советский Союз. В том числе от людей, которые были молоды в СССР, – например, моя мама тоже не очень его любит. А вот бабушка говорит, что там было хорошо, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

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81 комментарий
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Дедушка один тоже говорит, что в совке хорошо. Врёт как обычно.
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Мнение Лизы Туктамышевой, конечно, очень важно, хотя она и не застала СССР...
В Советском Союзе были разные времена. Были разные плюсы и минусы. Глупо всё красить одной краской. СССР образца 1925 года и СССР образца 1975 года - две совершенно разные страны. Не говоря о 1985 и позднее.
Нужно было не просто ломать все под ноль, и хорошее, и плохое. Некоторых достижений Союза сейчас не хватает.
+42
-13
+29
Ответ Alex1104
Мнение Лизы Туктамышевой, конечно, очень важно, хотя она и не застала СССР... В Советском Союзе были разные времена. Были разные плюсы и минусы. Глупо всё красить одной краской. СССР образца 1925 года и СССР образца 1975 года - две совершенно разные страны. Не говоря о 1985 и позднее. Нужно было не просто ломать все под ноль, и хорошее, и плохое. Некоторых достижений Союза сейчас не хватает.
Дак во многих сферах мы и живем на фундаменте заложенном еще в СССР. А многие современные "прорывные" идеи и разработки зачастую родом с "совка".
+31
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+22
Не знаю среди своего круга общения никого, кто предпочел бы совок статусу-кво, и вообще не понимаю, что хорошего в принудительной уравниловке
+25
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+12
В чем смысл этих вопросов ?Человек не рос и не жил , и не формировался в тех условиях ,как она может сравнить ?
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-4
+12
"Доктор Живаго" Пастернака не читала, но осуждаю!
+12
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+10
Как же хорошо живется в буржуазной России просто слов нет наслаждаюсь ежедневно ежеминутно.Особенно горжусь успехами наших граждан которые живут и работают в европе америке даже не знаю какие слова благодарности сказать за развал Советского Союза вы меня поняли господа товарищи бояре.
+10
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+9
Ответ Anatiana
Комментарий скрыт
Такой лжи и коррупции в Союзе не было
И такого идолопоклонничества перед Западом тоже
Была мощная держава, которую уважали, боялись и с которой считались
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чем больше слышу про советский союз от своих родственников, тем больше радуюсь, что я там не жил. спасибо, ссср, за то, что ты развалился)
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Не жил, но осуждаю!
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Ответ n.newmail123456
Принудительная уравниловка - это как раз сейчас. Поглядите, например, на лица современных «красавиц». Вы видите отличия? Вот и я - нет. Послушайте их интервью. Они как будто одну и ту же плохо написанную речь пересказывают. Нет ни собственного лица, не собственных мыслей.
Сейчас всех уравнивают по-тихому, практически добровольно.
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+7
Это нормально, когда нет времени/желания самостоятельно разбираться в вопросе
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Надо было про ельцинскую Россию спросить, а то ведь скоро не останется действующих фигуристов из того времени и мы не узнаем всей правды.
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– А как тебе вообще Советский Союз, Лиза? Как система.

Надо на свидании такой вопрос попробовать задать))
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Елизавета не открыла Америку. Практически каждый вспоминает время своей молодости с любовью, и не важно в ккакое время, и при каком строе ты живешь.
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Ответ Carasa
Не знаю среди своего круга общения никого, кто предпочел бы совок статусу-кво, и вообще не понимаю, что хорошего в принудительной уравниловке
Да и в нынешней свободной и непринудительной уравниловке тоже сложно найти положительные моменты))
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Ответ Delirium
Ну так об этом и речь, что глупые всё пытаются сломать, и сделать на обломках заново. Результат можно наблюдать в ряде соседних стран. А нужно быть умным и улучшать достоинства, и работать над исправлением недостатков, искать новые подходы. СССР сгубила костность и нежелание отходить от догматов, результат слома разгребаем до сих пор.
СССР сломало сколько не догматизм, а мелкобуржуазное сознание. Что для массового рабочего было обыденным, то для из кап. страны было редкостью. Все недостатки помним хорошо, а достоинства воспринимаем что так должно быть всегда.
А взять и исправить капитализм невозможно, тем более у нас периферийный капитализм с ядерной дубинкой. Люди любят хаять СССР, но у новой России значимых успехов нет.
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Ответ Arhi Zaman
Дак во многих сферах мы и живем на фундаменте заложенном еще в СССР. А многие современные "прорывные" идеи и разработки зачастую родом с "совка".
Ну так об этом и речь, что глупые всё пытаются сломать, и сделать на обломках заново. Результат можно наблюдать в ряде соседних стран.

А нужно быть умным и улучшать достоинства, и работать над исправлением недостатков, искать новые подходы. СССР сгубила костность и нежелание отходить от догматов, результат слома разгребаем до сих пор.
+8
-5
+3
Ответ Carasa
Не знаю среди своего круга общения никого, кто предпочел бы совок статусу-кво, и вообще не понимаю, что хорошего в принудительной уравниловке
В те времена была невозможна война РСФСР и УССР
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С тем же успехом у курицы можно спросить. Ее мнение об СССР. 😂
+5
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Ответ Moffo
Дедушка один тоже говорит, что в совке хорошо. Врёт как обычно.
Спасибо Деду за прорыв и за победу !!! Поехал опыт перенимать у 10 х чемпионов мира по межгалактическому футболу !!!
+7
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+2
Ответ Ковид 07.10.52
И что же вам там не нравится?
даже не знаю с чего начать) например, пустые магазины, закрытые границы и невозможность даже в другой город внутри страны свободно переехать - спасибо, не надо
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Не то, чтобы всех пытались сделать одинаковыми. Разница в уровне жизни профессора и рабочего была. Как и разница между директором завода и его инженером. Просто она не была настолько большой, не в десятки/сотни/тысячи раз, как сегодня. Проблема была в том, что система не прогрессировала/развивалась, а деградировала. Доступ к образованию, выдвижение действительно талантливых людей, развитие производства со строительством заводов/источников энергии, много было всего сделано правильно. Мама Туктамышевой помнит 80-е года, там было грустно. Бабушка помнит 60-70 года, и там было иначе. Взять бы всё хорошее оттуда в наше время... Но мы так не умеем, чтобы поменяться, нужно разрушить всё, что было раньше.
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щас юзеры спортс, пожившие несколько лет в СССР или не жившие там вовсе расскажут тебе, какая правда на самом деле. я судить не берусь, пожил в СССР полгода жизни, я в домике
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СССР за 70 лет прошел все стадии построения законного правового государства, избавился от бандитской верхушки. РФ возникла незаконно, в нарушение воли народа выявленной на референдуме, в марте 1991 года. По построению РФ просто вертикаль власти в Дурдоме, пациентов которого лишили куска национальной собственности мошеничеством с бумажкой номиналом две машины, как недееспособным обнулили гражданство СССР, впендрили гражданство РФ. Население считает себя гражданами РФ т.е. идиотами!!! Если Лизу и вас такой правовой статус устраивает, то бог в помощь, лечите голову!!! :))
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Я думал, что такие вопросы закончились лет 20-25 назад вместе с 90-ми и началом 2000-х (вспомните риторику Путина образца первого срока в отношении СССР), эту тему обсудили со всех сторон и закрыли. Откуда вообще такой вопрос возник для молодой девушки?
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А сейчас ты чем отличаешься от других?)) Все также одинаковы, даже больше, чем в СССР))
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Прогресс не остановить - понятное дело что лучше жизнь становится. Не пытались всех сделать одинаковыми - от каждого по способностям и каждому по труду. Спортсмены прославляли страну и неплохо получали за это.
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Ответ Carasa
Можно еще историю как науку отменить, чтобы все жили только сегодняшним днем и отвечали только про актуальные события бггг
Смотря , что принимать за науку
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Ответ It’s my life
Вообще спрашивать людей которые не застали СССР про их отношение к нему - верх маразма.
спрашивать про вторую мировую тех, кто в ней не участвовал - тоже маразм?
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