Елизавета Туктамышева: «То, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем то, что я слышу про Советский Союз»
Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к СССР.
– А как тебе вообще Советский Союз, Лиза? Как система.
– Ну я не аналитик, конечно. Я даже не родилась там. Но не считаю, что, когда всех пытаются сделать одинаковыми, это круто.
Безусловно, и там было много хорошего, но то, как устроен мир сейчас, мне больше нравится, чем то, что я слышу про Советский Союз. В том числе от людей, которые были молоды в СССР, – например, моя мама тоже не очень его любит. А вот бабушка говорит, что там было хорошо, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.
В Советском Союзе были разные времена. Были разные плюсы и минусы. Глупо всё красить одной краской. СССР образца 1925 года и СССР образца 1975 года - две совершенно разные страны. Не говоря о 1985 и позднее.
Нужно было не просто ломать все под ноль, и хорошее, и плохое. Некоторых достижений Союза сейчас не хватает.
И такого идолопоклонничества перед Западом тоже
Была мощная держава, которую уважали, боялись и с которой считались
Надо на свидании такой вопрос попробовать задать))
А взять и исправить капитализм невозможно, тем более у нас периферийный капитализм с ядерной дубинкой. Люди любят хаять СССР, но у новой России значимых успехов нет.
А нужно быть умным и улучшать достоинства, и работать над исправлением недостатков, искать новые подходы. СССР сгубила костность и нежелание отходить от догматов, результат слома разгребаем до сих пор.