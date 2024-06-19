Александр Кожевников: «В КНДР надо делать клуб для КХЛ. Они с нами уже лет 100, порядочные, намного лучше, чем финские скоты»

Александр Кожевников считает, что в КНДР нужно создать клуб КХЛ.

Он поддержал , который предложил создать в КНДР команду уровня Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Об этом давно уже говорят, все позабыли уже. Я помню, еще когда маленький был, ездил на хоккей в КНДР. Правда, там счета большие были, но там есть люди, которые занимаются хоккеем.

Да, там не на самом высоком уровне играют, но ледовые дворцы есть. Если и будет клуб из КНДР в КХЛ, то там наших будут брать. Им нужны будут наши игроки, не могут же у них вмиг родиться хорошие хоккеисты. Им нужно будет минимум два звена наших, чтобы учились играть в хоккей.

Финнов же мы подняли, этих негодяев. Мы сделали из роботов и турмалаев игроков. Их же всю жизнь называли тупицами и турмалаями, а теперь они тут что-то выпендриваются. Политика – страшная вещь. Жалко, что люди поддаются на это.

КНДР же с нами уже лет 100, они порядочные и намного лучше, чем эти финские скоты. По-другому их не назвать. Финны – это негодяи.

Надо делать в КНДР клуб для КХЛ, почему нет. Пусть министр спорта съездит к ним, поговорит и сделает. Недавно президент со стратегическими договорами ездил, теперь надо хоккейные.

По крайней мере, в КНДР раньше был хоккейный фундамент, свои любители там есть», – заявил двукратный олимпийский чемпион .