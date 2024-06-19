Александр Кожевников: «В КНДР надо делать клуб для КХЛ. Они с нами уже лет 100, порядочные, намного лучше, чем финские скоты»

Теги Сборная Финляндии по хоккею Андрей Назаров Владимир Путин чемпионат Финляндии КХЛ сборная КНДР Советский спорт Александр Кожевников Политика контент Хоккей

Александр Кожевников считает, что в КНДР нужно создать клуб КХЛ.

Он поддержал Андрея Назарова, который предложил создать в КНДР команду уровня Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Об этом давно уже говорят, все позабыли уже. Я помню, еще когда маленький был, ездил на хоккей в КНДР. Правда, там счета большие были, но там есть люди, которые занимаются хоккеем.

Да, там не на самом высоком уровне играют, но ледовые дворцы есть. Если и будет клуб из КНДР в КХЛ, то там наших будут брать. Им нужны будут наши игроки, не могут же у них вмиг родиться хорошие хоккеисты. Им нужно будет минимум два звена наших, чтобы учились играть в хоккей. 

Финнов же мы подняли, этих негодяев. Мы сделали из роботов и турмалаев игроков. Их же всю жизнь называли тупицами и турмалаями, а теперь они тут что-то выпендриваются. Политика – страшная вещь. Жалко, что люди поддаются на это. 

КНДР же с нами уже лет 100, они порядочные и намного лучше, чем эти финские скоты. По-другому их не назвать. Финны – это негодяи.

Надо делать в КНДР клуб для КХЛ, почему нет. Пусть министр спорта съездит к ним, поговорит и сделает. Недавно президент со стратегическими договорами ездил, теперь надо хоккейные.

По крайней мере, в КНДР раньше был хоккейный фундамент, свои любители там есть», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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73 комментария
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Сегодня акция видимо была в КБ. Прям с утречка начал и к вечеру обрёл кондицию
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+125
У них нет ТВ, они не знают про существование хоккея
+104
-8
+96
Ну, к гадалке не ходи - такой комментарий сегодня должен был появиться от Назаровакожевникова.
+44
-1
+43
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий скрыт
Ложь.
+49
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Вротен расстроится, прочитав
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-2
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Богата наша страна придурками.
+38
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Дочь у него такая симпатичная. Наверное,стыдно за отца-пьяницу.
+28
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Иногда складывается впечатление, что финнов мы за спасибо тренировали,по обмену опытом, так сказать. Финны платили деньги, наши с удовольствием работали и получали там ЗП. В чем проблема, что не так? И если они скоты, зачем было работать у них? Или скотами они только сейчас стали, а до этого были нормальными ребятами? Кожева, ты думай иногда своим котелком, прежде чем что-то сказать.
+27
-3
+24
Видимо товарищ очень ПЛОХО учил историю в школе - если вообще учил ;)
В 1924 году территория нынешней КНДР если мне память не изменяет была КОЛОНИЕЙ Японии ☝️
И только после поражения последней в во Второй Мировой - начались какие то дележки и то наверное шедшие лет 20
+21
-2
+19
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий скрыт
В гостиницах для иностранцев?
+18
0
+18
Русские предали идеи коммунизма. Корейцам не стоит им доверять
+19
-3
+16
Какая жесть в адрес Романа Борисыча льется…
+12
0
+12
Сколько можно этот бред публиковать?
+13
-1
+12
Ответ Bartez1986
Сегодня акция видимо была в КБ. Прям с утречка начал и к вечеру обрёл кондицию
👍👍👍
+11
-1
+10
Ответ David Rigert
Это который берг? Расстроится.
Это который Йозе Марино))
+11
-1
+10
Африка, Индия, Турция теперь ещё КНДР. Остановитесь в своих фантазиях.
+11
-1
+10
Кожевникова нужно поместить в палату мер и весов как эталон быдла. Ну или просто в палату, в наркологию
+11
-2
+9
Да и дочь Маша рожала в КНДР,правда?
+9
0
+9
Деменция уже в полный рост
+9
-1
+8
Тимченко и Ротенберги обидятся если узнают что их так обозвали.
+8
0
+8
Еще один высунулся. Стопарик накатил и сразу в интервью
+9
-1
+8
аа я понял, почему Кожева финнов недолюбливает..
они же в Россию один "талант" вернули.
этот талантливый вице-пЫрзидент у него темы тырит и ещё по ходу за хвалебные посты на спортсе не доплачивает...
первая версия у меня была, что финны выгребают в алкомаркете на его районе алкашку.
но это видимо ложный след
+7
0
+7
А вы говорите, свободы слова в России нет. Вон Кожева как Ротенберга полощет, негодяем называет
+8
-1
+7
>Финские скоты

Роман Ротенберг: а ви каго имэли в виду, таварыщ Кажэвныкав?
+8
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+7
Где же они были все эти сто лет?
+5
0
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Они с нами уже лет 100, порядочные -----------

Это только потому, что Северная Корея граничит с Россией узким участком на нестратегическом направлении, а то тоже были бы "неблагодарными скотами", сопротивляющимися "освободителям".
+9
-4
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Саня сам то понимаешь что молотишь языком 🫤🫤🫤
+5
-1
+4
Наверное не опохмелился ещё.Ротенберг в ЮАР предлагает развивать хоккей.Интересная КХЛ будет!!!Только КНДР североамериканцев не пустит .
+4
0
+4
Ответ Tima_Milan
Вротен расстроится, прочитав
Это который берг? Расстроится.
+7
-3
+4
Как низко падают люди, и какие они оказывается неумные. Пока у них были спортивные победы, этого не было заметно. Но запомнятся они именно своим бредом. Как бездарно проc@али спортивную славу.
+3
0
+3
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