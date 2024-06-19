Агент Зайнутдинова: «Мы отказались от заманчивого предложения «Зенита». Цель – играть в Европе, поэтому остаемся в «Бешикташе»
Агент Бахтиера Зайнутдинова заявил, что игрок не перейдет в «Зенит».
Ранее сообщалось, что «Зенит» пытается купить полузащитника «Бешикташа» за 4,5 млн евро.
«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения.
Наша цель – играть в Европе, поэтому мы остаемся в «Бешикташе», – заявил агент бывшего игрока ЦСКА Евгений Новиков.
Баха - это универсал, который может сыграть на нескольких позициях, как болельщик ЦСКА говорю: может и как ЦЗ выйти, может и на фланге обороны отработать, может и крайний нападающим выйти если надо, может и в опорку опуститься.
Является ли таким универсалом Горшков - я сомневаюсь
Пока у РПЛ нет той привлекательности (читаем как возможность поиграть в еврокубках), которая была раньше, возвращаться туда нет никакого смысла.
Денег он всегда заработать успеет, а вот поиграть в Еврокубках через РПЛ в ближайшее время нет.
Если бы Зенит попал по итогам сезона в Лигу Чемпионов, еще можно было бы задуматься, а когда тебя зовут в Лигу Приколов, еще и сидеть под бразильцем в золотой клетке, то лучше уж остаться в Бешикташе.
Только лишь из-за цены или еще каких-то качеств ?
Я вам привел в пример универсальность Бахи, до которой Горшкову очень и очень далеко - и это очень сильно играет в плюс для него.
p.s. в москве к лику святых, выбравших футбол, уже причислили?)
Ты мастер!
Отлетать от Буде-Глимта?
Его выбор.