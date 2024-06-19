Агент Зайнутдинова: «Мы отказались от заманчивого предложения «Зенита». Цель – играть в Европе, поэтому остаемся в «Бешикташе»

Агент Бахтиера Зайнутдинова заявил, что игрок не перейдет в «Зенит».

Ранее сообщалось, что « » пытается купить полузащитника « » за 4,5 млн евро.

«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера , но мы отказались от их весьма заманчивого предложения.

Наша цель – играть в Европе, поэтому мы остаемся в «Бешикташе», – заявил агент бывшего игрока ЦСКА Евгений Новиков.