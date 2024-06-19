Агент Зайнутдинова: «Мы отказались от заманчивого предложения «Зенита». Цель – играть в Европе, поэтому остаемся в «Бешикташе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы агенты Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Агент Бахтиера Зайнутдинова заявил, что игрок не перейдет в «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Зенит» пытается купить полузащитника «Бешикташа» за 4,5 млн евро.

«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиера, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения.

Наша цель – играть в Европе, поэтому мы остаемся в «Бешикташе», – заявил агент бывшего игрока ЦСКА Евгений Новиков.

Материалы по теме

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ bellyashe
ну что ж, не хочет - не надо) удачи в дальнейшей карьере p.s. в москве к лику святых, выбравших футбол, уже причислили?)
ну не к лику бомжей причислять его ж
+203
-41
+162
Ответ Георгий Большаков
Не знал, что Зенит в Южной Америке
ну в целом так и есть - еврокубков нет, пол-команды бразилов есть
+30
-5
+25
Ответ Игорь Новиков
Молодец. Удачи. А Зенит возьмёт Горшкова, который не хуже и дешевле.
Честно говоря, ваш комментарий выглядит как обида за отказ от перехода в Зенит )

Баха - это универсал, который может сыграть на нескольких позициях, как болельщик ЦСКА говорю: может и как ЦЗ выйти, может и на фланге обороны отработать, может и крайний нападающим выйти если надо, может и в опорку опуститься.
Является ли таким универсалом Горшков - я сомневаюсь
+29
-11
+18
Ответ Игорь Новиков
Молодец. Удачи. А Зенит возьмёт Горшкова, который не хуже и дешевле.
Да хоть Творожкова)))
+30
-14
+16
Красавец! Настоящий армеец!
+17
-9
+8
Очень хорошо
+9
-5
+4
Зайнутдинов, в принципе, все сделал правильно.

Пока у РПЛ нет той привлекательности (читаем как возможность поиграть в еврокубках), которая была раньше, возвращаться туда нет никакого смысла.

Денег он всегда заработать успеет, а вот поиграть в Еврокубках через РПЛ в ближайшее время нет.

Если бы Зенит попал по итогам сезона в Лигу Чемпионов, еще можно было бы задуматься, а когда тебя зовут в Лигу Приколов, еще и сидеть под бразильцем в золотой клетке, то лучше уж остаться в Бешикташе.
+4
0
+4
Ответ Игорь Новиков
Обида на кого? На человека, которого Зенит рассматривал на подмену Дугласу?) Ладно бы яркая звезда отказала - было бы обидно. А тут - нет, так нет.
Так а чем Горшков «не хуже», чем Баха ?
Только лишь из-за цены или еще каких-то качеств ?

Я вам привел в пример универсальность Бахи, до которой Горшкову очень и очень далеко - и это очень сильно играет в плюс для него.
+6
-4
+2
Слава Богу...
+2
0
+2
Каково будет разочарование основной части комментирующих, когда позже выяснится, что Зенит потерял интерес к фигуре Бахи...
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Молодец. Удачи. А Зенит возьмёт Горшкова, который не хуже и дешевле.
Жаль что Горшков не желает играть в Европе
+3
-2
+1
Ответ bellyashe
ну что ж, не хочет - не надо) удачи в дальнейшей карьере p.s. в москве к лику святых, выбравших футбол, уже причислили?)
Главное, что сплетницу-алкашку Ваньку Карпова в надежные источники записали)))
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Молодец. Удачи. А Зенит возьмёт Горшкова, который не хуже и дешевле.
не хуже?))) Радимов с Аршавиным звонили?))
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Очень странно. Как можно не хотеть помочь самому популярному клубу в Санкт-Петербурге и Гатчине проиграть Брюгге не 0:2, а 1:2? Зайнутдинов вообще за Россию? Или как Стогниенко?
Мне подвиги Спартака привезти с командами на голову слабее Брюгге ?))
+4
-3
+1
ну что ж, не хочет - не надо) удачи в дальнейшей карьере
p.s. в москве к лику святых, выбравших футбол, уже причислили?)
+62
-61
+1
Ответ Валерий Глубокий
Да хоть Творожкова)))
Даже Творожковы закинут спартачку дежурную треху
+3
-3
0
Ответ Валерий Глубокий
Да хоть Творожкова)))
Хорошо, что мимо нас этот горшок пролетел.
0
0
0
Ответ Юрий Кечко
Мне подвиги Спартака привезти с командами на голову слабее Брюгге ?))
Опять у Юрия Кечко провинциальные комплексы. В любой ситуации - все мысли только о Спартаке.
+2
-2
0
Ответ Bronenosec
Баха, респект и уважение тебе ...Здравый смысл должен побеждать бабло этих .....
Комментарий удален модератором
Ответ Мудринич
Каково будет разочарование основной части комментирующих, когда позже выяснится, что Зенит потерял интерес к фигуре Бахи...
Естественно. Сразу же после отказа от миллиардного контракта. Понятно же, что дурак, и дела с ним вести абсолютно бесполезно)
0
0
0
Баха, спасибо!!
Ты мастер!
0
0
0
Ничего, на лавку и другой какой нибудь сгодится
0
0
0
правильное решение. Тут либо бабло, либо шанс на карьеру в Европе. Парень выбрал второе - решение, достойное уважения.
0
0
0
Тюркие — это уже Европа, чего искать-то?
0
0
0
Баха, респект и уважение тебе ...Здравый смысл должен побеждать бабло этих .....
+3
-3
0
МЫ
0
0
0
Ради третьего места в группе в Лиге конференций?
Отлетать от Буде-Глимта?
Его выбор.
+3
-3
0
Не знал, что Зенит в Южной Америке
+13
-13
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий