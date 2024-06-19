Чикунова об Олимпиаде: «Еще можно получить нейтральный статус и отправиться в Париж. Но мне это неинтересно»

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что ей не интересны Олимпийские игры.

Ранее спортсменка отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпиаду, и назвала условия МОК «позором».

«Я думаю, шансы до сих пор есть. Все зависит только от меня, от того, захочу ли я воспользоваться этим шансом или нет.

Насколько я знаю, еще будут открытые чемпионаты в разных странах, на которые можно приехать, проплыть по квалификационному времени, получить нейтральный статус и отправиться в Париж.

Но я уже говорила, что мне это неинтересно», – сказала Чикунова, которая является рекордсменкой мира на 200 м брассом.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?