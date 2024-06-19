Чикунова об Олимпиаде: «Еще можно получить нейтральный статус и отправиться в Париж. Но мне это неинтересно»

Теги плавание сборная России жен Париж-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что ей не интересны Олимпийские игры.

Ранее спортсменка отказалась подавать заявку на нейтральный статус, который позволил бы поучаствовать в отборе на Олимпиаду, и назвала условия МОК «позором».

«Я думаю, шансы до сих пор есть. Все зависит только от меня, от того, захочу ли я воспользоваться этим шансом или нет.

Насколько я знаю, еще будут открытые чемпионаты в разных странах, на которые можно приехать, проплыть по квалификационному времени, получить нейтральный статус и отправиться в Париж.

Но я уже говорила, что мне это неинтересно», – сказала Чикунова, которая является рекордсменкой мира на 200 м брассом.

Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

МОК не пускает наших в Париж-2024 даже нейтралами – уже минус пять чемпионов. В чем дело?

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15 комментариев
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Я так долго бежала за вами, чтобы сказать, что вы мне глубоко безразличны.
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Ну и дура!
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Как назвать спортсмена, который не хочет выиграть главную спортивную награду? Начинающий депутат
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Ответ Пнин
Я так долго бежала за вами, чтобы сказать, что вы мне глубоко безразличны.
Мировой рекорд - это вполне себе право на озвучивание этого безразличия.
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Недальновидно). Рекорд побьют, и про бывшего рекордсмена забудут. А Олимпийский чемпион - это навсегда.
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Правильно, клешей еще не хватало от туда привезти.
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Ответ Лебедев - Кумач
Ну и дура!
ну не надо так уж!) подозреваю, что она локти кусает, и по ночам плачет в подушку от досады и безысходности из-за невозможности не только поехать на главные старты всей жизни, но и даже высказать все что она об этом думает!) вот и приходится врать
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Как-то выяснилось само собой, что без поддержки госмашины и туманным раскладом с перспективой получения призовых и прочих плюшек, олимпийская мечта для наших спортсменов не такая уж и мечтательная.
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Ответ Больное животное
Капец, могла бы получить нейтральный статус, поехать и победить. Что у человека в голове?
У тебя то все правильно в голове - получай, езжай и выиграй
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