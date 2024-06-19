«Вашингтон» обменял Кюмпера на Дюбуа в «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» обменяли игроков – Дарси Кюмпера на Пьер-Люка Дюбуа.

Напомним, прошлым летом «Кингс» выменяли у «Виннипега». Канадский клуб подписал форварда на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего и состоялась сделка.

В первом сезоне в Калифорнии 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате (худший показатель для полных сезонов).

Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что обмен осуществляет один к одному, без доплат со стороны клубов.

Соглашение « » с 33-летним вратарем с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год было рассчитано до завершения сезона-2026/27.

В нынешнем сезоне вратарь провел 33 матча в регулярном чемпионате , одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.