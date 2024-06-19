«Вашингтон» обменял Кюмпера на Дюбуа в «Лос-Анджелес»
«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» обменяли игроков – Дарси Кюмпера на Пьер-Люка Дюбуа.
Напомним, прошлым летом «Кингс» выменяли Дюбуа у «Виннипега». Канадский клуб подписал форварда на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего и состоялась сделка.
В первом сезоне в Калифорнии 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате (худший показатель для полных сезонов).
Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что обмен осуществляет один к одному, без доплат со стороны клубов.
Соглашение «Вашингтона» с 33-летним вратарем Дарси Кюмпером с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год было рассчитано до завершения сезона-2026/27.
В нынешнем сезоне вратарь провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.
9 мультов в ЛТИР переехали от Бэкса.
3.9 ушли вместе с Кузей в Каролину.
Манта все с его пятеркой.
Вместо Кюмпера неплохо Лингрен справляется дешевле в пять раз почти.
Защита у них вся на контрактах, второго воротчика нужно недорого и формировать нападение, чем и пытаются заняться подобрав Дюбуа надеясь что он не превратиться в Манту.
Платежка сейчас где то 64, с Дюбуа будет 72.5
Кепка до 87... еще 14 есть гонять туда сюда.
Возможно ждут центров. но уж точно смогут поискать на рынке.
Маркстрема, Кэмпера обменяли
Остается либо с рынка Тэлбота подписывать, либо соскребать проспектов и пики на обмен Сароса/Гибсона
Ну либо снова в первом раунде вылетать с каким нибудь студентом на раме
Вопрос только кто их заберет и что они за это захотят.