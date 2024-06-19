«Вашингтон» обменял Кюмпера на Дюбуа в «Лос-Анджелес»

Теги переходы Вашингтон Лос-Анджелес НХЛ Пьер ЛеБрюн Дарси Кюмпер Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» обменяли игроков – Дарси Кюмпера на Пьер-Люка Дюбуа.

Напомним, прошлым летом «Кингс» выменяли Дюбуа у «Виннипега». Канадский клуб подписал форварда на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего и состоялась сделка. 

В первом сезоне в Калифорнии 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате (худший показатель для полных сезонов).

Журналист Пьер ЛеБрюн написал, что обмен осуществляет один к одному, без доплат со стороны клубов. 

Соглашение «Вашингтона» с 33-летним вратарем Дарси Кюмпером с зарплатой 5,25 миллиона долларов в год было рассчитано до завершения сезона-2026/27.

В нынешнем сезоне вратарь провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 14 побед, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 89% бросков.

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27 комментариев
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Клубы отдали друг другу своих скелетов в шкафу. Но ЛА конечно винипухам за это чудо Дюбуа вручили Виларди, Купари, Иафалло
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Ответ Serh08
Платежка там у Кэпс не треснет? Так-то им нужен центр, но Дюбуа... хм сомнительно.
Бэкстрем закончил с хоккем, на эти деньги и взяли
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Офигеть, вот это бомба
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Вашингтон рискует с токсичным Дюбуа, но центр, конечно, был нужен позарез. Хорошо, что дырявого Дарси скинули.
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Рискуют столичные. Если заиграет то просто браво генменеджеру, если нет, то повесят на себя ещё более тяжелый контракт на долгие годы.
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Ответ Serh08
Платежка там у Кэпс не треснет? Так-то им нужен центр, но Дюбуа... хм сомнительно.
У них с платежкой полный порядок.
9 мультов в ЛТИР переехали от Бэкса.
3.9 ушли вместе с Кузей в Каролину.
Манта все с его пятеркой.
Вместо Кюмпера неплохо Лингрен справляется дешевле в пять раз почти.
Защита у них вся на контрактах, второго воротчика нужно недорого и формировать нападение, чем и пытаются заняться подобрав Дюбуа надеясь что он не превратиться в Манту.
Платежка сейчас где то 64, с Дюбуа будет 72.5
Кепка до 87... еще 14 есть гонять туда сюда.
Возможно ждут центров. но уж точно смогут поискать на рынке.
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Ахаха. Одно барахло на другое, но центр номинально нужнее
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Нормальный обмен. Тем более на центра, чтобы про Дюбуа не говорили. Прям радостно.
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Непонятно, почему тишина от Торонты
Маркстрема, Кэмпера обменяли
Остается либо с рынка Тэлбота подписывать, либо соскребать проспектов и пики на обмен Сароса/Гибсона
Ну либо снова в первом раунде вылетать с каким нибудь студентом на раме
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Ну хз, проблему на проблему обменяли
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Ответ Артём Ралдугин
Непонятно, почему тишина от Торонты Маркстрема, Кэмпера обменяли Остается либо с рынка Тэлбота подписывать, либо соскребать проспектов и пики на обмен Сароса/Гибсона Ну либо снова в первом раунде вылетать с каким нибудь студентом на раме
У кленовых прежде чем купить что то ненужное, нужно вначале продать что то ненужное. А ненужное у них сейчас это по их мнению Марнер и по общему Таварес.
Вопрос только кто их заберет и что они за это захотят.
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У Дюбуа лучший результат в карьере - 63 очка за сезон. Откуда 8,5 миллионов в год, он хорош в защите?
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Линдгрен показал себя сильнее Кюмпера
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Ответ Артём Ралдугин
Непонятно, почему тишина от Торонты Маркстрема, Кэмпера обменяли Остается либо с рынка Тэлбота подписывать, либо соскребать проспектов и пики на обмен Сароса/Гибсона Ну либо снова в первом раунде вылетать с каким нибудь студентом на раме
Ахтямов заиграет)
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Лос-Анджелес просто жёстко поимели
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Ответ Антрополог
Так Дюбуа центр, но правда оч многие журналисты говорят, он очень токсичный человек, постоянно разрушает коллектив
Вот и помотрим, как у капитана получится приструнить этого токсика)
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Ответ Serh08
Платежка там у Кэпс не треснет? Так-то им нужен центр, но Дюбуа... хм сомнительно.
Так Дюбуа центр, но правда оч многие журналисты говорят, он очень токсичный человек, постоянно разрушает коллектив
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Ответ antonio1589
Бэкстрем закончил с хоккем, на эти деньги и взяли
Мда уж) Бэкса не заменить, Дюбуа - это рискованная инвестиция, но поглядим.
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Ответ robbaggio
Просто браво Вашики! Поменять ненужного дятла на центра, который станет в ботом-6, - это космос
С паршивой овцы, хоть шерсти клок( С Кемпера)
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Ответ robbaggio
Просто браво Вашики! Поменять ненужного дятла на центра, который станет в ботом-6, - это космос
Этот ботом 6 катится с горки. Ну Кюмпер вообще не о чем безусловно
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сплавить Кемпера, ничего при этом не доплатив - о таком можно только мечтать.
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-1
0
Платежка там у Кэпс не треснет? Так-то им нужен центр, но Дюбуа... хм сомнительно.
+1
-1
0
Просто браво Вашики! Поменять ненужного дятла на центра, который станет в ботом-6, - это космос
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