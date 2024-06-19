11 пловцов, замешанных в допинг-скандале, вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024

Теги плавание допинг сборная Китая сборная Китая жен Париж-2024 Чжан Юйфэй Шунь Ван Цинь Хайян Водные виды

Замешанные в допинг-скандале пловцы вошли в сборную Китая на Олимпиаду-2024.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Игр в Токио.

11 из 23 пловцов вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024 в Париже.

В частности, в команду включены чемпионы Игр в Токио Чжан Юйфэй и Ван Шунь, четырехкратный чемпион мира Цинь Хайян – все трое фигурировали в расследовании NYT и ARD.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!

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26 комментариев
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Прочел: одиннадцать половцев
+23
-2
+21
Ответ lightrip
Прочел: одиннадцать половцев
печенегов
+15
-1
+14
Ну нормально. Главное, кухню попросторнее выделить для подготовки.
+11
-2
+9
Великий нефритовый стержень Xi! Удар!
+6
0
+6
Ответ Hardy
Могут себе позволить, нечего завидовать, что авторитет у России на нуле...
Олимпиада - соревнования авторитетов по понятиям?
+6
-2
+4
что этот проклятый запад себе позволяет????
+5
-1
+4
Ответ Kerghoodoo
Великий нефритовый стержень Xi! Удар!
да ладно, 12 из 23 не поедут. Видишь как грозно работает WADA, никакой пощады.
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну нормально. Главное, кухню попросторнее выделить для подготовки.
Не смей шутить над братушками!
+3
0
+3
Ответ lightrip
Прочел: одиннадцать половцев
Соловец)))
+2
0
+2
Как они их там отличают? Может это один сдал
+1
0
+1
Ответ Al561
Хейт со стороны американцев и некоторых других им обеспечен))
но заметьте что мало кто открывает рот на китайцев...
опасная стратегия, учитывая что часто треть зала на плавательных соревнованиях - китайские болельщики
Я думал, шум будет поболее. А так, кроме американских пропагандистов, по сути и никого
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Олимпиада - соревнования авторитетов по понятиям?
Да, вы только заметили?)
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Ответ RomanEremeev
в 2008 году китайцы тоннами принимали допинг и почти никто не был наказан, сейчас ваде тем более на это пофиг
В тяжелой атлетике их трех золотых медалей лишили.
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Хейт со стороны американцев и некоторых других им обеспечен))
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Какой замечательный и чистый спорт, да, Бах?
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Теперь за Китай взялись.
Начали по старой схеме с допинга.
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Команда проверенных ребят, готовых на всё ради победы. Ну, норм.
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Пожалуй, эпоха однополярности действительно закончилась, глядя как ВАДА мокает Штаты в их же дерьмо
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Его, допинг, "исключительные" принимают по терапевтическим исключениям
Снять если исключения для всех, где будут все эти исключительные, какие места занимать?
И дырявая usвада и вада будут не нужны от слова совсем.
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Молодцы китайцы.
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