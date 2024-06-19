11 пловцов, замешанных в допинг-скандале, вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024
Замешанные в допинг-скандале пловцы вошли в сборную Китая на Олимпиаду-2024.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Игр в Токио.
11 из 23 пловцов вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024 в Париже.
В частности, в команду включены чемпионы Игр в Токио Чжан Юйфэй и Ван Шунь, четырехкратный чемпион мира Цинь Хайян – все трое фигурировали в расследовании NYT и ARD.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Бунт мирового спорта из-за оправдания 23 китайцев: дело пересмотрят, впереди иски!
опасная стратегия, учитывая что часто треть зала на плавательных соревнованиях - китайские болельщики
Я думал, шум будет поболее. А так, кроме американских пропагандистов, по сути и никого
Начали по старой схеме с допинга.
Снять если исключения для всех, где будут все эти исключительные, какие места занимать?
И дырявая usвада и вада будут не нужны от слова совсем.