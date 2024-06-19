11 пловцов, замешанных в допинг-скандале, вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024

Замешанные в допинг-скандале пловцы вошли в сборную Китая на Олимпиаду-2024.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Игр в Токио.

11 из 23 пловцов вошли в состав сборной Китая на Олимпиаду-2024 в Париже.

В частности, в команду включены чемпионы Игр в Токио Чжан Юйфэй и Ван Шунь, четырехкратный чемпион мира Цинь Хайян – все трое фигурировали в расследовании NYT и ARD.

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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