Украина разгромлена Румынией, Мбаппе сломал нос, Бельгия внезапно проиграла Словакии, «Бостон» – чемпион НБА, Трусова обручилась с Игнатовым и другие новости

1. Украина крупно проиграла Румынии в 1-м туре группового этапа Евро – 0:3. Первый гол украинцы пропустили после ошибки вратаря «Реала» Андрея Лунина. Румыния одержала крупнейшую победу на Евро и ЧМ, а Украина продлила антирекордную серию без матчей на ноль.

Бельгия сенсационно проиграла Словакии – 0:1. Судьи отменили два гола Лукаку – из-за офсайда и руки у Опенда. Это первое поражение для Тедеско во главе бельгийцев (главный фанат Доменико не удивлен).

Франция обыграла Австрию благодаря автоголу Вебера – 1:0. Мбаппе сломал нос, ударившись лицом о плечо Данзо. Капитана Франции на скорой увезли в больницу, его могут прооперировать. Неужели Килиан так и не забьет на Евро?

2. Евро только начался, а уже переполнен политическими скандалами. Флаги России запрещены на всех матчах Украины. Их нельзя проносить в фан-зоны (как и символику других стран), флаги будут изымать. Тем временем Украину обвинили в том, что на форме напечатан флаг Бельгии вместо Румынии. Пресс-секретарь УАФ объяснил это «искажением света» на фото.

Косовский журналист показал сербским фанатам двуглавого албанского орла на матче с Англией, в ответ с трибун полетели предметы. Сербский футбольный союз потребовал лишить его аккредитации и оштрафовать. В отношении Сербии открыто дисциплинарное дело из-за поведения фанатов: за «распространение провокационного сообщения» и бросание предметов на поле.

Также УЕФА проведет расследование по поводу оскорбления чернокожих игроков сборной Англии обезьяньими криками.

3. НБА. 31 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Даллас» в 5-м матче финальной серии и впервые с 2008 года стать чемпионом НБА. Джейлен Браун стал MVP финала. «Селтикс» вышли на чистое первое место в истории лиги по числу титулов – 18 против 17 у «Лейкерс».

4. Вице-чемпионка Олимпийских игр Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым.

5. Трансферные новости. «Зенит» заплатит 600 млн рублей за Глушенкова, 400 млн пойдут на подъемные и агентские. Хавбек будет получать 240 млн за сезон. Смолов 18 июня пройдет медосмотр перед переходом в «Краснодар». Лунев прошел медосмотр для «Динамо». Вратарь подпишет контракт по схеме «2+1», зарплата – 900 тысяч евро в год. Шуманский приехал на медосмотр в ЦСКА, клуб купит 19-летнего форварда Беларуси и «Ариса» за 1,5 млн евро.

«Севилья» объявила об уходе Серхио Рамоса. 41-летний Пепе уйдет из «Порту». Эджуке бесплатно перешел в «Севилью» из ЦСКА.

6. Исламское государство* призывало атаковать автобус «Реала», фанатов клуба или совершить теракт на «Сантьяго Бернабеу». 9 человек задержаны в Испании в ходе спецоперации.

7. Альфа-Банк хочет стать титульным партнером РПЛ. Система «Мир» намерена сотрудничать с лигой до 2026 года.

8. Бывшая российская пловчиха Кирпичникова отобралась на Олимпиаду в составе сборной Франции.

9. «Химки» не хотят платить неустойку Талалаеву. Тренер не уволен, из-за этого не могут представить Артигу.

10. Адесанья и дю Плесси подерутся за пояс среднего веса в главном событии UFC 305.

Цитаты дня.

Хвича о периоде в «Локо»: «Мне было тяжело. Я жил на базе один, без друзей, вокруг – глухой лес. Немного пугающее место»

Глава «Аль-Хилаля» о переговорах с Месси в 2023-м: «Предложили 1,4 млрд евро, но он отказался, потому что семья хотела в Америку. Уважаем это, семья важнее денег»

Министр спорта Франции о политических высказываниях Мбаппе: «Образцовая речь. Килиан обратился к молодежи в беспрецедентный и судьбоносный момент для нашей страны»

Дюгарри о политических высказываниях Мбаппе: «Он зашел слишком далеко. Сказать, что есть вещи важнее завтрашнего матча, ненормально для капитана сборной Франции»

Загитова после шутки Баскова про подтанцовку: «Одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона. Ему лучше найти время покрасить корни»

Министр спорта Татарстана: «Игры БРИКС – серьезный конкурентный продукт. Рейтинги ряда видов спорта соизмеримы с некоторыми матчами Евро»

Песьяков о покупке китайского автомобиля: «Пересел на китайца прошлой осенью – и кайфую! Начинка, комфорт, внешний вид – все лучше, чем Cadillac Escalade»

* – запрещенная в России террористическая организация.