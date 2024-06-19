Абаскаль возглавил «Гранаду». Контракт экс-тренера «Спартака» с клубом Сегунды – до конца сезона-2024/25

«Гранада» объявила о назначении Гильермо Абаскаля.

Экс-тренер « » подписал контракт до конца сезона-2024/25 и будет официально представлен в июле, когда «Гранада» начнет предсезонную подготовку.

В сезоне-2023/24 « » вылетела в , заняв последнее, 20-е, место в таблице .

Ранее стало известно, что в соглашении 35-летнего специалиста будет опция продления в случае возвращения команды в высший дивизион.

возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.

Изображение: granadacf.es