Абаскаль возглавил «Гранаду». Контракт экс-тренера «Спартака» с клубом Сегунды – до конца сезона-2024/25

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Д2 Испания Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

«Гранада» объявила о назначении Гильермо Абаскаля.

Экс-тренер «Спартака» подписал контракт до конца сезона-2024/25 и будет официально представлен в июле, когда «Гранада» начнет предсезонную подготовку.

В сезоне-2023/24 «Гранада» вылетела в Сегунду, заняв последнее, 20-е, место в таблице Ла Лиги.

Ранее стало известно, что в соглашении 35-летнего специалиста будет опция продления в случае возвращения команды в высший дивизион.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го.

Изображение: granadacf.es

70 комментариев
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Ответ rigobersong
Удачи Абаскалю, хотелось что бы у него все получилось в карьере, и Мостовой сидел обтекал:))
И когда все получилось, возглавил Сельту
+197
-4
+193
Удачи Абаскалю, хотелось что бы у него все получилось в карьере, и Мостовой сидел обтекал:))
+197
-11
+186
Алехандро Мостовиньес: Абаскаль не играл в футболес и но умеетс чеканьос
+83
-3
+80
хорошо что не Сельту, иначе Мостовой улетел бы в космос, на собственной реактивной тяге.
+44
-2
+42
Ответ Фёдор Костяшкин
И когда все получилось, возглавил Сельту
🤣🤣🤣🤌🏻
+23
-1
+22
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Если Бельгия вылетит, его боль смягчиться
Что сделает боль? СмягчиТСя...
+18
0
+18
Мостовой: "Да как, б##?"
+14
-1
+13
Ответ Bartez1986
Алехандро Мостовиньес: Абаскаль не играл в футболес и но умеетс чеканьос
Él encontró trabajo a través de un anuncio.
+13
-1
+12
Ответ Любезный Коссутий
хорошо что не Сельту, иначе Мостовой улетел бы в космос, на собственной реактивной тяге.
Если Бельгия вылетит, его боль смягчиться
+12
-3
+9
Надеюсь что выведет команду в Ла Лигу и заткнет рот Мостовому .
+5
0
+5
Можно деньги ставить, что выведет сразу в Ла Лигу, следующий сезон место в еврокубках, а на 3й сезон победа в ЛЕ/конференций.
p.s. Мостовой все волосы выдерет себе...
+5
0
+5
Щас подгорит у одного Царя
+4
-1
+3
Ответ Bartez1986
Алехандро Мостовиньес: Абаскаль не играл в футболес и но умеетс чеканьос
Алехандро Пуэнте
+3
0
+3
Гильермо, удачи!!!
+4
-1
+3
Мостовой вышел в открытый космос, т.е. ушел в недельный заплыв.
+3
0
+3
Удачи Абаскалю!Что ни говори, а личность он интересная.
+2
0
+2
Ответ Евгений Марков
Что сделает боль? СмягчиТСя...
В случае с клоуном Мостовым именно через Ь
+2
-1
+1
Мостовой Негодуэ
+2
-1
+1
На повышение пошёл...
+1
0
+1
Четвертый раз сегодня про это напишите , пожалуйста !
А то я не запомню никак
+1
0
+1
Ответ Фёдор Костяшкин
И когда все получилось, возглавил Сельту
Кошмар для Мостового :)
+2
-1
+1
Ответ Bartez1986
Алехандро Мостовиньес: Абаскаль не играл в футболес и но умеетс чеканьос
Но всё же в небольшую защиту Абаскаля от нападок от такого монстра мирового футбола: Гильермо играл нападающим за молодёжки Барсы и Севильи, немного чеканить должен уметь
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Яруллин
после спартака решил очищение пердивом пройти
Кому как, так то эта Гранада не уступает Спартаку, состав видели? Бруно Мендеш сборная Уругвая, Пьятковский сборная Польши, там сборник Албании в том числе. А в Спартаке что? Угальде, Богонда и Мартинс из Люксембурга:))) так что пошёл Абаскаль в крепкий клуб:))))
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Ответ Татьяна Чистова
Пусть возьмет Мостового на стажировку!
я Татьяна Чистова и я круглая д#ра и я несу чушь!
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менталитет разный наглядно помню комментарии "аналитиков и экспертов" типа получил/ выжал/ выдавил неустойку от Спартака на всю жизнь хватит, вам может и хватит, а ему 2 месяца перерыв, и за работу, в клубе, что по душе, и дает возможности творить и реализовывать задумки, за вполне себе рыночную зарплату (думаю в районе 10.000-15.000 евро)
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Ответ Фёдор Костяшкин
И когда все получилось, возглавил Сельту
Мостовой?😄
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Ответ Фёдор Костяшкин
И когда все получилось, возглавил Сельту
и на презентации чеканил
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Ответ sd4fmwrvz8
Эх жаль Сельту не возглавил …царь бы обтёк целиком
Нет, ну это было бы уже за гранью.Пусть Мостовой поживёт.
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Ответ Дмитрий Яруллин
после спартака решил очищение пердивом пройти
Уж не нашей донной забаненной рпл пальцы гнуть.Мы теперь даже не первый дивизион, а подвал европейского футбола.И даже не европейского.
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Ответ eyeballerswow
стоит порадоваться, что после работы в России его не отменили.
Зато Пугачеву, Макаревича, Акунина и других отменили
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