Инфлюенсер о встрече с Роналду: «Он пил только воду, чтобы сохранить кубики пресса. Тогда я поняла, что нам не о чем говорить»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети ЗОЖ Здоровье Питание Футбол

Инфлюенсер из Швеции рассказала, почему ей не понравилась встреча с Криштиану Роналду.

34-летняя Санне Йозефсон рассказала о встрече с португальцем в интервью на телеканале Expressen.

– С кем из знаменитостей у вас была самая неприятная встреча?

– С Криштиану Роналду. Мне показалось, что его менеджеру немного понравилась моя подруга, поэтому они пригласили нас выпить в отеле «Беверли Хиллз». Беседа у нас не сложилась.

Роналду пил только воду, чтобы сохранить кубики пресса. Тогда я подумала, что нам особо не о чем говорить, – сказала инфлюенсер.

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128 комментариев
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Видимо если бы Роналду пил пиво и рыгал, ей бы это понравилось и назвала бы его настоящим мужиком
+180
-30
+150
А что нужно было!? Самогон домашний с селёдкой?
+130
-9
+121
"Роналду пил только воду"
"Поняла, что нам с ним не о чем говорить"

😅
+103
-5
+98
Ответ Дядя ТУРА
А что нужно было!? Самогон домашний с селёдкой?
Тогда надо было с Глушаковым встречаться
+97
-2
+95
Инфлюенсер назвала встречу с Алиевым и Милевским самой приятной
+69
-2
+67
Ответ Max Maximus
"Роналду пил только воду" "Поняла, что нам с ним не о чем говорить" 😅
По итогу встречи Рон сохранил свои кубики, Йозефсон с подругой ничего не потеряли и не приобрели и только менеджер Криша остался злой и без секса!)
+57
-1
+56
Ответ Дядя ТУРА
А что нужно было!? Самогон домашний с селёдкой?
с сюрстремингом
+46
-1
+45
Вот всегда так у этих женщин: пьешь - плохо, не пьешь - еще хуже…
+26
0
+26
Эта новость не намного лучше недавнего поста - Почему его раздражает Роналду
+23
-2
+21
Инфлюенсер, кто или что это?
+15
-2
+13
Ответ Adanilove1991
Инфлюенсер назвала встречу с Алиевым и Милевским самой приятной
Незабываемой даже. Хотя вряд ли бы она что-нибудь смогла вспомнить после такой встречи.
+11
0
+11
Роналду пил только воду, поэтому я поняла, что мне вечером ничего не светит, ведь я не очень красивая, - добавила Санне
+12
-1
+11
Типа только пьяных может разводить, а он гад трезвый?
+13
-2
+11
новость скорее в плюс Роналду не повелся на очередное "мохнатое золото" вот и бесится.
+10
0
+10
Эммм...
А что нужно пить, чтобы нашлись темы для разговора с этим инфлюэнсером?
А самое главное - действительно ли это нужно?
+8
0
+8
Ответ Этот Райола хочет денег
По итогу встречи Рон сохранил свои кубики, Йозефсон с подругой ничего не потеряли и не приобрели и только менеджер Криша остался злой и без секса!)
Так это беседа не сложилась, а вот у менеджера-то всё могло и получиться!
+7
0
+7
Видимо с ней никто не встречается без 0,5
+6
0
+6
Она настолько страшная, что без алкоголя никак нельзя?
+5
0
+5
Молодец баба 😀👍с простой водой разве можно задушевные разговоры вести.
+5
0
+5
Ха-ха. Лишний раз убеждаюсь, что многие девушки совершенно поехавшие в наше чудное время. Мужчина сохраняет себя в близкой к идеальной форме, казалось бы - круто, значит если условно всё сложится у тебя будет отличный вечер и ночь. Но нет, конечно было бы лучше, если бы Криш пил вино и её угощал. Ой, смешно.
+12
-7
+5
Ответ Великий Алонсо
Видимо если бы Роналду пил пиво и рыгал, ей бы это понравилось и назвала бы его настоящим мужиком
Так и вижу ее интервью
- потекла от отрыжки Роналду
+6
-1
+5
Ответ RembaXXX
Инфлюенсер, кто или что это?
Торгуюшая собой в интернетах за большие деньги, и в реале за очень большие деньги
+4
0
+4
Мужики, комменты топ 😁
+4
0
+4
Ответ KGBeast
Эта новость не намного лучше недавнего поста - Почему его раздражает Роналду
А может он это она?
+3
0
+3
Нужно было пить Афанасий Крепкое?
+3
0
+3
А она всего лишь хотела нажраться-отдаться-обвинить в изнасиловании.
+5
-2
+3
Ответ RembaXXX
Инфлюенсер, кто или что это?
Проститутка со статусом
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Так криштик ограниченный, о чем с ним разговаривать, уровень интеллекта что-то вроде Голубочкина:))
Так вот почему ты его не любишь, конкурент по интеллекту? :)

А вообще, заведи инсту или телегу, я думаю тут пол сайта подпишется, я уверен, ты симбиоз Андрюхи Петрова и Руки Базуки:)

Только тупее немного, но это уже мелочи:)
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Ответ Domian
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Ответ RembaXXX
Инфлюенсер, кто или что это?
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