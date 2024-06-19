Инфлюенсер о встрече с Роналду: «Он пил только воду, чтобы сохранить кубики пресса. Тогда я поняла, что нам не о чем говорить»
Инфлюенсер из Швеции рассказала, почему ей не понравилась встреча с Криштиану Роналду.
34-летняя Санне Йозефсон рассказала о встрече с португальцем в интервью на телеканале Expressen.
– С кем из знаменитостей у вас была самая неприятная встреча?
– С Криштиану Роналду. Мне показалось, что его менеджеру немного понравилась моя подруга, поэтому они пригласили нас выпить в отеле «Беверли Хиллз». Беседа у нас не сложилась.
Роналду пил только воду, чтобы сохранить кубики пресса. Тогда я подумала, что нам особо не о чем говорить, – сказала инфлюенсер.
"Поняла, что нам с ним не о чем говорить"
😅
А что нужно пить, чтобы нашлись темы для разговора с этим инфлюэнсером?
А самое главное - действительно ли это нужно?
- потекла от отрыжки Роналду
А вообще, заведи инсту или телегу, я думаю тут пол сайта подпишется, я уверен, ты симбиоз Андрюхи Петрова и Руки Базуки:)
Только тупее немного, но это уже мелочи:)