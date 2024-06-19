«Сан-Хосе» забрал Гудроу с драфта отказов «Рейнджерс»

Теги переходы Рейнджерс Сан-Хосе НХЛ Барклай Гудроу Хоккей

Нападающий Барклай Гудроу вернулся в «Сан-Хосе».

«Шаркс» забрали игрока с драфта отказов «Рейнджерс».

Контракт форварда с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2023/24 Барклай Гудроу набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.

Нападающий уже играл за «Сан-Хосе» с 2014 по 2020 год.

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21 комментарий
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Там Дюбуа на Кюмпера без дополнительных условий махнули мхах))
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Ответ Silky Mitts
Ови, встречай своего нового центра. Вашиков нагрели, конечно.
А вы за Дарси следили? Полный провал. Я думал его или выкупят или 7-8 пик, а так очень даже. По крайней мере по мне так выиграл Вашингтон, ну как минимум не проиграл от обмена
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домой,пора домой,уоооо))))
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Барклай такой "да ёмаё"
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Вот бы Трубу забрал бы кто-нибудь ещё.
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Эксперты, подскажите разве Рейнджерс за него не смогли бы выручить хотя бы 7 раунд?
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Ответ Radik_2.0
Барклай такой "да ёмаё"
Может и не парится: 2 КС есть, контракт хороший есть.
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Ответ Radik_2.0
Барклай такой "да ёмаё"
обменяют на дедлайне с удержанием, так что парится ему не стоит
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Ответ gombocrew
Эксперты, подскажите разве Рейнджерс за него не смогли бы выручить хотя бы 7 раунд?
Сложно сказать. Во-первых, у него м-нтс, 15 команд он блокирует сам, а это уже почти половина лиги. Разумеется, он в этот список включил бы все днище, включая СХ. Во-вторых, фактическая зп у него самая высокая в прошедшем сезоне и следующем (по 5 млн с копейками), мб хотели немного разгрузить фактическую платежку, хотя у Ментов денег вроде достаточно.
Двенадцать очков за сезон мало, конечно, но он в плей-офф успешно сыграл, плюс он никогда результативным не был, его взяли на достаточно дешевый контракт именно ради плей-офф. С другой стороны, в предыдущих он был никакой, да и подписывать надо Линдгрена, Шнайдера, мб Рословика с Веннбергом, да и на рынке кого-нибудь посмотреть. А для боттома 3,6 млн - это ощутимая сумма.
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Ответ gombocrew
Эксперты, подскажите разве Рейнджерс за него не смогли бы выручить хотя бы 7 раунд?
Странно, что его забрали. Казалось это был просто запущен механизм для выкупа, когда не забирают по умолчанию
+3
0
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Походу Дюбуа будет тащить Овечкина к рекорду Гретцки))
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Вот это уже серьезно. Если прибавить к этому Селебрини, в следующем сезоне за Шаркс будет очень интересно смотреть.

Желаю удачи акулам!
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Ответ Direct free kick
Странно, что его забрали. Казалось это был просто запущен механизм для выкупа, когда не забирают по умолчанию
А перед выкупом обязательно выставлять на драфт отказов?
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Я думал после ударного плей-офф Гудроу набил себе цену и самый момент его обменять. Если не выгодно, то хотя бы за пик позднего раунда, главное без доплаты со стороны Рейнджерс. Повезло ещё что акулы забрали с вейвера.
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Ответ Maori88
А вы за Дарси следили? Полный провал. Я думал его или выкупят или 7-8 пик, а так очень даже. По крайней мере по мне так выиграл Вашингтон, ну как минимум не проиграл от обмена
Кемпер сыграл один слабый сезон в Вашике, всю свою карьеру он был стабильным середняком (.914 за 389 карьерных игр, это считай уровень Сароса), и его контракт это отражает, тем более что там оставалось всего 3 года.

ПЛД уже поменял 3 клуба к 25-ти годам благодаря своему неумению или нежеланию играть в обороне, а год назад подписал контракт на $8.5м на 8 лет (это уровень Щтюцле и Миллера, но никак не игрока с средним показателем 50 очков за сезон). В прошлом сезоне с -9 был одним из худших игроков ЛА в обороне, притом, что команда в целом играла в защите очень хорошо. Кстати, ЛА так быстро его обменяли, потому что с 24 июня у ПЛД меняется структура выкупа (после 26-ти выкуп составляет 2/3 суммы контракта вместо 1/3). То есть если не заиграет, его хрен выкупишь и особо не обменяешь (у него полный NMC).

Не знаю как это можно считать это выигрышем Вашингтона.
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Ответ gombocrew
А перед выкупом обязательно выставлять на драфт отказов?
Это называется undcontional waiver
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