«Сан-Хосе» забрал Гудроу с драфта отказов «Рейнджерс»

Нападающий Барклай Гудроу вернулся в «Сан-Хосе».

«Шаркс» забрали игрока с драфта отказов « ».

Контракт форварда с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2023/24 набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.

Нападающий уже играл за « » с 2014 по 2020 год.