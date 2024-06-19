«Сан-Хосе» забрал Гудроу с драфта отказов «Рейнджерс»
Нападающий Барклай Гудроу вернулся в «Сан-Хосе».
«Шаркс» забрали игрока с драфта отказов «Рейнджерс».
Контракт форварда с зарплатой 3,64 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
В сезоне-2023/24 Барклай Гудроу набрал 12 (4+8) очков при полезности «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (6+2) баллами при полезности «плюс 3» в 16 играх.
Нападающий уже играл за «Сан-Хосе» с 2014 по 2020 год.
Двенадцать очков за сезон мало, конечно, но он в плей-офф успешно сыграл, плюс он никогда результативным не был, его взяли на достаточно дешевый контракт именно ради плей-офф. С другой стороны, в предыдущих он был никакой, да и подписывать надо Линдгрена, Шнайдера, мб Рословика с Веннбергом, да и на рынке кого-нибудь посмотреть. А для боттома 3,6 млн - это ощутимая сумма.
Желаю удачи акулам!
ПЛД уже поменял 3 клуба к 25-ти годам благодаря своему неумению или нежеланию играть в обороне, а год назад подписал контракт на $8.5м на 8 лет (это уровень Щтюцле и Миллера, но никак не игрока с средним показателем 50 очков за сезон). В прошлом сезоне с -9 был одним из худших игроков ЛА в обороне, притом, что команда в целом играла в защите очень хорошо. Кстати, ЛА так быстро его обменяли, потому что с 24 июня у ПЛД меняется структура выкупа (после 26-ти выкуп составляет 2/3 суммы контракта вместо 1/3). То есть если не заиграет, его хрен выкупишь и особо не обменяешь (у него полный NMC).
Не знаю как это можно считать это выигрышем Вашингтона.