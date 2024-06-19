Комментатор Иваницкий о высказывании про «шмар»: «Я произнес слова, которые являются литературными. Не вижу в них никакого криминала»

Комментатор Владимир Иваницкий удивлен, что его отстранили от эфиров «Матч ТВ»..

Иваницкий, комментируя соревнования Игр БРИКС, в прямом эфире назвал самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку». «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.

Генеральный продюсер « » Александр Тащин позже заявил, что Иваницкий отстранен от работы.

«Сегодня я должен был комментировать соревнования по борьбе на Играх БРИКС, но недавно мне позвонил один из заместителей Александра Тащина и сказал, что я отстранен от работы на Играх БРИКС.

В дальнейшем я должен был в Казани работать на турнирах по борьбе и дзюдо. На сколько по времени я отстранен, не знаю.

Я крайне этим удивлен, потому во время трансляции я произнес слова, которые, в общем-то, являются литературными. И я не вижу в них никакого криминала», – сказал комментатор.

«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире