Комментатор Иваницкий о высказывании про «шмар»: «Я произнес слова, которые являются литературными. Не вижу в них никакого криминала»

Теги телевидение самбо Александр Тащин Матч ТВ Р-Спорт брань Игры БРИКС Владимир Иваницкий Единоборства

Комментатор Владимир Иваницкий удивлен, что его отстранили от эфиров «Матч ТВ»..

Иваницкий, комментируя соревнования Игр БРИКС, в прямом эфире назвал самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку». «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что Иваницкий отстранен от работы.

«Сегодня я должен был комментировать соревнования по борьбе на Играх БРИКС, но недавно мне позвонил один из заместителей Александра Тащина и сказал, что я отстранен от работы на Играх БРИКС.

В дальнейшем я должен был в Казани работать на турнирах по борьбе и дзюдо. На сколько по времени я отстранен, не знаю.

Я крайне этим удивлен, потому во время трансляции я произнес слова, которые, в общем-то, являются литературными. И я не вижу в них никакого криминала», – сказал комментатор.

«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире

62 комментария
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Дурак просто, что с него взять. Дело комментатора - комментировать, а не высказывать своё никому не интересное мнение по другим вопросам, которые спортивного события никак не касаются. Да ещё и в грубой форме.
Быдлан обычный в общем.
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Можно еще спортсменок сyк@ми называть, тоже литературное, пояснять тем, что "не это имел в виду"
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Ты произнёс нацистский бред
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+26
Я крайне этим удивлен, потому во время трансляции я произнес слова, которые, в общем-то, являются литературными. И я не вижу в них никакого криминала», – сказал комментатор.

Походу там реальный неадекват, раз считает, что его ни за что отстранили...
+20
-3
+17
Ответ unreality
Дурак просто, что с него взять. Дело комментатора - комментировать, а не высказывать своё никому не интересное мнение по другим вопросам, которые спортивного события никак не касаются. Да ещё и в грубой форме. Быдлан обычный в общем.
Комментатор может высказываться, но когда он выссказывается полностью по методичкам третьего рейха и при этом искренне не понимает за что его отстранили это уже занавес
+26
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А что он сказал представитель русов, (настоящий ариеец) и нам нужна "хорошая генетика" его вообще не смущает?
+20
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Считай что отборался в «мужское государство», там таких «гениев» и ждут.
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Ответ Дмитрий Симончик
Можно еще спортсменок сyк@ми называть, тоже литературное, пояснять тем, что "не это имел в виду"
Абсолютно верно)
Угараю когда такие вот оправдывающиеся личности спецом игнорируют такое понятие как "контекст")
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Комментатор канеш не ок, но самбист Кирилл прославился теперь. И парень реально красивый)) Теперь точно от него нужно будет отгонять шмар!
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Деградация налицо. Причем всякая - и профессиональная, и интеллектуальная, и моральная...
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Про хорошую генетику - он что, решил, что репортаж с животноводческой фермы ведёт? Чего теперь из себя дурачка строить. Нанёс евгенической и в чем-то расистской пурги, понятно, что не от большого ума. Ну так за дурость иногда пострадать приходится.
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Ну, если не понимает, и стоит на своем - то надо вообще уволить его!
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Действительно, чо такого? Можно было еще матерком литературно пройтись
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Ответ Артем Фенькин
А что он сказал представитель русов, (настоящий ариеец) и нам нужна "хорошая генетика" его вообще не смущает?
Он просто принимает перед работой Этодругин
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Ответ Всеволод Бобров
Лол, почему вам везде третий рейх мерещится, если тип просто скажал, что наш самбист статный красавчик
Он сказал о хорошей генетике, то есть существует плохая генетика, такие недочеловеки, которые в жены нашему русу не годятся по мнению комментатора-нациста.
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Похоже так хотел прогнуться , что сломался
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Ну тот же мат встречается в художественной литературе, но это же не значит, что им надо крыть в телетрансляции.

Чего дурака то включать.
Не удивлюсь, если сейчас песни русского патриота начнёт петь
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Лучше бы просто пёрнул и молчал
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Хорошо что отстранили. Видя, что сходит с рук, мог бы и что похлеще зарядить «литературного»
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Спасибо играм БРИКС за то, что открыли для меня нового кумира 👏🏻👏🏻👏🏻
Интересно, как на его литературный вкус отреагировала шмара, которая с ним живёт или шмара, которая его воспитала? #никакогокриминала
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Ответ Всеволод Бобров
Он не говорил про настоящий ариец, что ты брешишь?) А на счет генетики, что не так? Нам не нужна здоровая нация?
Самые здоровые люди, как известно, метисы
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Ответ Дмитрий Симончик
Можно еще спортсменок сyк@ми называть, тоже литературное, пояснять тем, что "не это имел в виду"
"сучками" будет нежнее.
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Совсем дурак похоже...
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Если слово не относится к нецензурной лексике, его использование в публичном пространстве не становится от этого допустимым. Это просто оскорбление.
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Как человеку объяснить, что есть понятие, слово - этика... Например, сука( не про собак) тоже литературное слово, но оно не принято в употреблении в приличном обществе. Тем более в СМИ, тем более при комментировании спортивных соревнований... Скажу литераторно: он - быдло
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Вот к чему себя еще больше закапывать. Ну извинись ты за очевиднейший косяк, зачем жаргонизмы называть литературными словами?
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А что нам скажет начальник транспорт...ой ,бывший игрок Спартака,товарищ Шмаров?
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Обыкновенный руский бытовой шовинзм. Я его почти каждый день слышу.
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Дегтярев должен взять на заметку. И ситуацию, и парня.
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Ответ Klint
Он сказал о хорошей генетике, то есть существует плохая генетика, такие недочеловеки, которые в жены нашему русу не годятся по мнению комментатора-нациста.
А нацизм при чем? Он сказал, что у каждого руса хорошая генетика?) Хорошая генетика может быть и у чеченки, будет хорошей женой нашему русу, где нацизм?)
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