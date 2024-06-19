Комментатор Иваницкий о высказывании про «шмар»: «Я произнес слова, которые являются литературными. Не вижу в них никакого криминала»
Комментатор Владимир Иваницкий удивлен, что его отстранили от эфиров «Матч ТВ»..
Иваницкий, комментируя соревнования Игр БРИКС, в прямом эфире назвал самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «взять его на заметку». «Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика», – добавил он.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что Иваницкий отстранен от работы.
«Сегодня я должен был комментировать соревнования по борьбе на Играх БРИКС, но недавно мне позвонил один из заместителей Александра Тащина и сказал, что я отстранен от работы на Играх БРИКС.
В дальнейшем я должен был в Казани работать на турнирах по борьбе и дзюдо. На сколько по времени я отстранен, не знаю.
Я крайне этим удивлен, потому во время трансляции я произнес слова, которые, в общем-то, являются литературными. И я не вижу в них никакого криминала», – сказал комментатор.
«Всякие шмары нам не нужны». Комментатор Игр БРИКС Иваницкий допустил неприличное высказывание в прямом эфире
Быдлан обычный в общем.
Походу там реальный неадекват, раз считает, что его ни за что отстранили...
Угараю когда такие вот оправдывающиеся личности спецом игнорируют такое понятие как "контекст")
Чего дурака то включать.
Не удивлюсь, если сейчас песни русского патриота начнёт петь
Интересно, как на его литературный вкус отреагировала шмара, которая с ним живёт или шмара, которая его воспитала? #никакогокриминала