Вероника Степанова: «Хочу прайм-тайм на ТВ, забитые стадионы, узнаваемость на уровне страны. Если к этому не стремиться, то какой же ты профессионал?»

Вероника Степанова надеется на повышение популярности лыжного спорта в России.

«Я внимательно слушала выступления на ПМЭФ. Мне интересно, с чем новый министр пришел. Особенно та часть, где он говорил о том, что ориентиром должны быть американские спортивные лиги.

НФЛ дает американской экономике более 10 миллиардов долларов в год, НБА и MLB (бейсбол) лишь немногим меньше. «А, ну, это Америка», – скажут скептики.

Дело не в каком-то особом умении американцев раскручивать шоу из спорта. Индийская лига крикета, IPL, уже генерирует миллиарды тех же долларов в год и растет такими темпами, что скоро обгонит все американские лиги.

Общее у них то, что крикет, американский футбол и т. п. – виды спорта региональные, не мировые – да им и наплевать, что они не футбол. Они просто умеют привлекать зрителей и зарабатывать деньги.

Может быть, чтобы превратить спорт в бизнес, надо быть американцем или индийцем? Нет, просто правильную голову на плечах надо иметь. Точнее, несколько голов – в одиночку такие изменения не совершить. Но повод надеяться есть.

Еще один спикер ПМЭФ, которого слушали внимательно, Роман Ротенберг: «Коммерческая выручка СКА за прошедший сезон – 1,13 млрд рублей. Это абсолютный рекорд, лучший показатель в лиге. В 2011 году была 50 млн рублей. Рост в 22 раза!

Я не слежу за хоккеем, мне кажется, у Кубка Гагарина в этом сезоне другой владелец, но для меня победитель – именно СКА. <...> </...>

Должны быть сотни тысяч покупающих лыжи в магазинах и миллионы – у телевизоров. Устроить это можно только одним путем – профессиональной раскрутки спорта и его звезд. Всеми легальными методами.

Я хочу прайм-тайм на телевидении, забитые фэнами стадионы и узнаваемость на уровне страны. Если ко всему этому не стремиться – то какой же ты профессионал? Но что-то мне подсказывает, что просто хотеть я могу до конца своей карьеры – и ничего не изменится.

Надежда теперь на господина Ротенберга. Рост коммерческой выручки в 22 раза – это круто. Я, пожалуй, побегаю еще – скажите, сколько», – написала олимпийская чемпионка в колонке для « ».