Вероника Степанова: «Хочу прайм-тайм на ТВ, забитые стадионы, узнаваемость на уровне страны. Если к этому не стремиться, то какой же ты профессионал?»

Теги СКА НБА бизнес телевидение лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) КХЛ НФЛ MLB Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Михаил Дегтярев Вероника Степанова деньги Лыжи

Вероника Степанова надеется на повышение популярности лыжного спорта в России.

«Я внимательно слушала выступления Михаила Дегтярева на ПМЭФ. Мне интересно, с чем новый министр пришел. Особенно та часть, где он говорил о том, что ориентиром должны быть американские спортивные лиги.

НФЛ дает американской экономике более 10 миллиардов долларов в год, НБА и MLB (бейсбол) лишь немногим меньше. «А, ну, это Америка», – скажут скептики.

Дело не в каком-то особом умении американцев раскручивать шоу из спорта. Индийская лига крикета, IPL, уже генерирует миллиарды тех же долларов в год и растет такими темпами, что скоро обгонит все американские лиги.

Общее у них то, что крикет, американский футбол и т. п. – виды спорта региональные, не мировые – да им и наплевать, что они не футбол. Они просто умеют привлекать зрителей и зарабатывать деньги.

Может быть, чтобы превратить спорт в бизнес, надо быть американцем или индийцем? Нет, просто правильную голову на плечах надо иметь. Точнее, несколько голов – в одиночку такие изменения не совершить. Но повод надеяться есть.

Еще один спикер ПМЭФ, которого слушали внимательно, Роман Ротенберг: «Коммерческая выручка СКА за прошедший сезон – 1,13 млрд рублей. Это абсолютный рекорд, лучший показатель в лиге. В 2011 году была 50 млн рублей. Рост в 22 раза!

Я не слежу за хоккеем, мне кажется, у Кубка Гагарина в этом сезоне другой владелец, но для меня победитель – именно СКА. <...> </...>

Должны быть сотни тысяч покупающих лыжи в магазинах и миллионы – у телевизоров. Устроить это можно только одним путем – профессиональной раскрутки спорта и его звезд. Всеми легальными методами.

Я хочу прайм-тайм на телевидении, забитые фэнами стадионы и узнаваемость на уровне страны. Если ко всему этому не стремиться – то какой же ты профессионал? Но что-то мне подсказывает, что просто хотеть я могу до конца своей карьеры – и ничего не изменится.

Надежда теперь на господина Ротенберга. Рост коммерческой выручки в 22 раза – это круто. Я, пожалуй, побегаю еще – скажите, сколько», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».

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55 комментариев
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Знаем мы куда ты хочешь, на кнопки против народа нажимать.
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-5
+106
Слово "ШМАРА" еще не стало запретительным на Спортсе ?
+87
-4
+83
Ответ oasis-columbia
не в той стране ты родилась
по статистике из бункера, основная часть россиян зарабатывает 2,4 млн рублей в год - т.е. 200 тысяч в месяц. если мадам верит в успех министра спорта Дегтярева, то поверит и в это , а значит, можно и помечтать
+42
-2
+40
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Слово "ШМАРА" еще не стало запретительным на Спортсе ?
Пока они не угрожают русам - можно😼
+28
-1
+27
Ответ Hitgoe Himgob
Знаем мы куда ты хочешь, на кнопки против народа нажимать.
Приказано видимо праздник Европейского футбола , разбавлять бреднями о том что будет лет через 15-20 .
+26
-2
+24
не в той стране ты родилась
+25
-4
+21
Госкормушку и побольше. Но даже несмотря на агрессивный пиар папика из раша тудей, никуда не приглашают, даже на открытие выставки коров
+19
-3
+16
>>побегаю еще – скажите, сколько

Могу сказать - куда.
+11
-1
+10
Информация для Степановой: победителем Кубка Гагарина именно СКА считает и выступавший на ПМЭФ спикер. Мало того, он даже таблицы разные по этому поводу постоянно придумывает.
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В принципе, узнаваемость Саши Грей соответствует запросам Степановой.
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- А вот один спикер говорил про рекорд коммерческой выручки;
- Ну и вы, Вероника, тоже говорите...
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«Хочу прайм-тайм на ТВ, забитые стадионы, узнаваемость на уровне страны. Но при этом топлю за нынешний режим и не вижу в этом никакого противоречия».

Шизофрения - она такая.
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+7
ну всё, через 10 лет рпл перегонит нба, а через 15 - нфл. Дегтярев взялся за дело
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Еще одна на подтанцовку😏
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Кто это?
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+6
Для начала на должности руководящие по способностям назначать нужно,а не по знакомству.
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0
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"Если ко всему этому не стремиться – то какой же ты профессионал?"

Хреновый. Если ты спортсмен.

Если ты условная "Оля Бузова", то стремиться можешь, но тогда не "профессионал". Вокруг тебя будут "профи", которые тебе пишут тексты и прочее "говорят что говорить и как".

И напомню, что стадионы собирали Дом-2 и многочисленные клоны "Ласкового мая" под "фанеру" - они все - профи - по мнению и критерию Степановой
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Не, ну языком она глубоко залезла, и даже не единожды.
+6
-2
+4
Лыжи по ТВ никому не интересны. Поезд ушел.
+2
0
+2
Это кто?
+3
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+2
https://www.sports.ru/hockey/1078990290.html
Вот что говорил Роман Борисыч пять лет назад. Найдите десять отличий. То что по сумме доходов и расходов СКА в этом году в минусе, и то, что из семи миллиардов общего дохода получается, шесть - это деньги дяди Леши Миллера - об этом Степановой на ПМЭФ не сказали. Тут вам не Индия.
+2
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тебе тяжело будет,одной пропагандой сыт не будешь,нужен рост, грудь и попа,с этим проблемы
+4
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+2
можно попробовать прославиться, пойдя по пути попы бузовой, шпагата волочковой или вечеринки ивлеевой!) так просто короче
+2
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".. просто правильную голову на плечах надо иметь..."

"Правильной" бедной головушке не в состоянии понять, что США и бизнес родились одновременно при нулевом участии государства.
В России же понадобилась железная рука царя-самодура прорубившему "окошко в Европу", в цивилизацию. И за триста лет ничегошеньки не поменялось: без царя-самодура сплюнуть никто не посмеет.
+4
-2
+2
Ответ Light Yagami
Это кто?
Зазнайка, которую пора ставить " на лыжи"!
+3
-1
+2
Да главная причина не в том, что у нас спорт какой-то не такой, не так подаётся, не интересно ходить (в этом конечно тоже есть проблемы, но они не глобальные). Глобальная проблема, что у народа денег просто нет лишних, что бы целые стадионы собирать, деньги там тратить на атрибутику, на бутерброды с лимонадом каждую неделю...
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Хотеть не вредно.
+1
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В сша про Фелпса знают только 15% американцев.. а это между прочем рекордсмен ..так что профессионализм не в узнаваемости определяется - а твоими рекордами и медалями, особенной техникой и возможностью оставить после себя наследие
+1
0
+1
Эта...кхм неумная звезда... правда верит, что если ее профессионально раскрутить - сотни тысяч ломанутся в магазины покупать лыжи?
+3
-2
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в 22 раза – это круто. Я, пожалуй, побегаю еще – скажите, сколько
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Ну сколько? 2024-2011=13 лет еще побегай. Плюс обязателен кризис по образцу 2014 (прибыль у СКА в рублях), тогда может и будет рост в 22 раза. Но сомнительно
+2
-1
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