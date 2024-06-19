Вероника Степанова: «Хочу прайм-тайм на ТВ, забитые стадионы, узнаваемость на уровне страны. Если к этому не стремиться, то какой же ты профессионал?»
Вероника Степанова надеется на повышение популярности лыжного спорта в России.
«Я внимательно слушала выступления Михаила Дегтярева на ПМЭФ. Мне интересно, с чем новый министр пришел. Особенно та часть, где он говорил о том, что ориентиром должны быть американские спортивные лиги.
НФЛ дает американской экономике более 10 миллиардов долларов в год, НБА и MLB (бейсбол) лишь немногим меньше. «А, ну, это Америка», – скажут скептики.
Дело не в каком-то особом умении американцев раскручивать шоу из спорта. Индийская лига крикета, IPL, уже генерирует миллиарды тех же долларов в год и растет такими темпами, что скоро обгонит все американские лиги.
Общее у них то, что крикет, американский футбол и т. п. – виды спорта региональные, не мировые – да им и наплевать, что они не футбол. Они просто умеют привлекать зрителей и зарабатывать деньги.
Может быть, чтобы превратить спорт в бизнес, надо быть американцем или индийцем? Нет, просто правильную голову на плечах надо иметь. Точнее, несколько голов – в одиночку такие изменения не совершить. Но повод надеяться есть.
Еще один спикер ПМЭФ, которого слушали внимательно, Роман Ротенберг: «Коммерческая выручка СКА за прошедший сезон – 1,13 млрд рублей. Это абсолютный рекорд, лучший показатель в лиге. В 2011 году была 50 млн рублей. Рост в 22 раза!
Я не слежу за хоккеем, мне кажется, у Кубка Гагарина в этом сезоне другой владелец, но для меня победитель – именно СКА. <...> </...>
Должны быть сотни тысяч покупающих лыжи в магазинах и миллионы – у телевизоров. Устроить это можно только одним путем – профессиональной раскрутки спорта и его звезд. Всеми легальными методами.
Я хочу прайм-тайм на телевидении, забитые фэнами стадионы и узнаваемость на уровне страны. Если ко всему этому не стремиться – то какой же ты профессионал? Но что-то мне подсказывает, что просто хотеть я могу до конца своей карьеры – и ничего не изменится.
Надежда теперь на господина Ротенберга. Рост коммерческой выручки в 22 раза – это круто. Я, пожалуй, побегаю еще – скажите, сколько», – написала олимпийская чемпионка в колонке для «Матч ТВ».
Могу сказать - куда.
- Ну и вы, Вероника, тоже говорите...
Шизофрения - она такая.
Хреновый. Если ты спортсмен.
Если ты условная "Оля Бузова", то стремиться можешь, но тогда не "профессионал". Вокруг тебя будут "профи", которые тебе пишут тексты и прочее "говорят что говорить и как".
И напомню, что стадионы собирали Дом-2 и многочисленные клоны "Ласкового мая" под "фанеру" - они все - профи - по мнению и критерию Степановой
Вот что говорил Роман Борисыч пять лет назад. Найдите десять отличий. То что по сумме доходов и расходов СКА в этом году в минусе, и то, что из семи миллиардов общего дохода получается, шесть - это деньги дяди Леши Миллера - об этом Степановой на ПМЭФ не сказали. Тут вам не Индия.
"Правильной" бедной головушке не в состоянии понять, что США и бизнес родились одновременно при нулевом участии государства.
В России же понадобилась железная рука царя-самодура прорубившему "окошко в Европу", в цивилизацию. И за триста лет ничегошеньки не поменялось: без царя-самодура сплюнуть никто не посмеет.
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Ну сколько? 2024-2011=13 лет еще побегай. Плюс обязателен кризис по образцу 2014 (прибыль у СКА в рублях), тогда может и будет рост в 22 раза. Но сомнительно