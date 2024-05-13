50 млн рублей и 3 хоккеиста без единой игры в КХЛ – компенсация ЦСКА за третьего бомбардира «Салавата» Дроздова
«Салават Юлаев» получит трех хоккеистов за переход Ивана Дроздова в ЦСКА.
Московский клуб приобретает третьего бомбардира уфимского клуба в прошедшем сезоне – Иван Дроздов набрал 48 (24+24) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард добавил 8 (4+4) баллов в 6 играх.
По информации «Спорт-Экспресса», взамен ЦСКА отдаст «Салавату Юлаеву» трех хоккеистов из своей молодежной команды «Красной Армии» – это защитники Максим Агафонов и Алексей Родионов, а также нападающий Максим Великов.
У хоккеистов в общей сложности на данный момент ни одного проведенного матча в КХЛ.
Также клуб из Башкортостана получит денежную компенсацию в размере 50 миллионов рублей.
Капризова забрали даром, Дроздова тоже. Грабеж позорный 🤦
Роснефть и так туда миллиарды засылает.
Нравится песня про Капризова, которого Салават так же выкупил у Кузни за бабки:)))🤑
Ну, чего ныть если живете за счет Роснефти
Главный клуб которой - ЦСКА.
У руководства республики, только 25% в башнефти, контрольный пакет у Роснефти, тут тоже все просто, нужно отдать, если не отдадите, примем решение не спонсировать клуб в этом году, берите деньги на клуб из своего бюджета. Какое действие должно быть у них?