50 млн рублей и 3 хоккеиста без единой игры в КХЛ – компенсация ЦСКА за третьего бомбардира «Салавата» Дроздова

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Иван Дроздов Спорт-Экспресс Хоккей

«Салават Юлаев» получит трех хоккеистов за переход Ивана Дроздова в ЦСКА.

Московский клуб приобретает третьего бомбардира уфимского клуба в прошедшем сезоне – Иван Дроздов набрал 48 (24+24) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард добавил 8 (4+4) баллов в 6 играх.

По информации «Спорт-Экспресса», взамен ЦСКА отдаст «Салавату Юлаеву» трех хоккеистов из своей молодежной команды «Красной Армии» – это защитники Максим Агафонов и Алексей Родионов, а также нападающий Максим Великов.

У хоккеистов в общей сложности на данный момент ни одного проведенного матча в КХЛ.

Также клуб из Башкортостана получит денежную компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

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33 комментария
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😂😂😂
Капризова забрали даром, Дроздова тоже. Грабеж позорный 🤦
+26
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+21
🤦‍♂️это не спорт уже давно.
+10
-1
+9
Ответ Skyd1ww
башнефть зарешала 🤷‍♂️
ладно бы зарешала, весь сезон команда из долгов не вылезала, т.к. роснефть бабла не давала, пока админ ресурс не включился. так и воруют игроков, что лошади, что сосиски
+9
0
+9
Москвичи и спртс можете хоть тысячу минусов поставить, но то что ЦСКА и СКА столичные бы-дло никто не изменит. Поэтому эти клубы и ненавидят почти вся страна.
+11
-2
+9
Позорище и руководству клуба и руководству Башкирии, осталось только зад под ЦСКА поставить. Называется фарм клуб типо Сочи версия 2.0
+7
-2
+5
А вдруг все заиграют втроём? хочется верить
+5
-1
+4
Неприятная конечно ситуация, но такова реальность, Дроздов хорошо играл с нашими легами во второй части сезона, и вообще сезон у него можно сказать прорывной, но заиграет ли он без Хмеля и Ливо непонятно, так что болельщики СЮ не унывать, думаю подбирут нормальную замену Дроздову, его точно можно заменить.
+4
0
+4
Ответ Skyd1ww
Свинство... Поменяли игрока который на 100% выкладывался в каждом матче на кота в мешке (точнее на котов в мешке...) хорошая тройка была, че козлова не устроило... 🤦‍♂️
Так причём Козлов? Москва просто нагло забрала, мы вообще не хотели его отдавать
+4
-1
+3
Просто грабёж, эти игроки вдруг вырастут и ЦСКА потом снова их заберёт
+4
-1
+3
Надеюсь, цска это не поможет выиграть КГ и они опять с позором вылетят
+6
-4
+2
Могли бы вообще ничего не отдавать.
Роснефть и так туда миллиарды засылает.
Нравится песня про Капризова, которого Салават так же выкупил у Кузни за бабки:)))🤑
Ну, чего ныть если живете за счет Роснефти
Главный клуб которой - ЦСКА.
+1
0
+1
Ответ Почему я?!
Неприятная конечно ситуация, но такова реальность, Дроздов хорошо играл с нашими легами во второй части сезона, и вообще сезон у него можно сказать прорывной, но заиграет ли он без Хмеля и Ливо непонятно, так что болельщики СЮ не унывать, думаю подбирут нормальную замену Дроздову, его точно можно заменить.
про Капризова тоже так говорили, в итоге как обычно всё против нас
+1
0
+1
Ответ BertNiKK
😂😂😂 Капризова забрали даром, Дроздова тоже. Грабеж позорный 🤦
башнефть зарешала 🤷‍♂️
+2
-1
+1
Истерический хохот
+6
-5
+1
Позорище
+2
-1
+1
Всё честно. За одного битого трёх небитых дали.
+5
-4
+1
Свинство... Поменяли игрока который на 100% выкладывался в каждом матче на кота в мешке (точнее на котов в мешке...) хорошая тройка была, че козлова не устроило... 🤦‍♂️
+9
-8
+1
Ответ Strannix
3 игрока которые никогда не заиграют в кхл и 50 млн на счёт баширова/Хабаровск...
да наши бабки отмывают не первый год, ведь весь разговор Баширова сводится на счёт заполнения арены, не заметили??, а результат ему по хрену
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Зря Спартак его отдал
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Ответ Strannix
3 игрока которые никогда не заиграют в кхл и 50 млн на счёт баширова/Хабаровск...
*Хабирова
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Ответ Почему я?!
Неприятная конечно ситуация, но такова реальность, Дроздов хорошо играл с нашими легами во второй части сезона, и вообще сезон у него можно сказать прорывной, но заиграет ли он без Хмеля и Ливо непонятно, так что болельщики СЮ не унывать, думаю подбирут нормальную замену Дроздову, его точно можно заменить.
Согласен, такая реальность. И тут видимо важный фактор суммы контракта его с учетом потолка зарплат, 30 млн для того игрока очень выгодно, вот ЦСКА и решил именно его забрать
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0
Ответ Почему я?!
Неприятная конечно ситуация, но такова реальность, Дроздов хорошо играл с нашими легами во второй части сезона, и вообще сезон у него можно сказать прорывной, но заиграет ли он без Хмеля и Ливо непонятно, так что болельщики СЮ не унывать, думаю подбирут нормальную замену Дроздову, его точно можно заменить.
Я согласен с тобой, рядом с такими игроками им мёртвый будет забивать, что он там сделает? , но у него есть плюс большой он скоростной, этим что-то будет брать
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Ответ srs
Поэтому особо удивлятся тому, что АБ жадно подбирает неугодных или старичков за столичными клубами не стоит. Зато не заберут в самый интересный момент. С легами извне Кахаэль как тот же СЮ работать не умеют и методичек Вайсфельда нет
У Ак Барса и молодых никто не украдёт, другое дело
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Ответ Shaiba Bash
Просто грабёж, эти игроки вдруг вырастут и ЦСКА потом снова их заберёт
Поэтому особо удивлятся тому, что АБ жадно подбирает неугодных или старичков за столичными клубами не стоит. Зато не заберут в самый интересный момент. С легами извне Кахаэль как тот же СЮ работать не умеют и методичек Вайсфельда нет
0
0
0
Ответ RusSh
Позорище и руководству клуба и руководству Башкирии, осталось только зад под ЦСКА поставить. Называется фарм клуб типо Сочи версия 2.0
Руководство клуба что может сделать в этом случае? У вас есть какие то варианты как они могут повлиять?
У руководства республики, только 25% в башнефти, контрольный пакет у Роснефти, тут тоже все просто, нужно отдать, если не отдадите, примем решение не спонсировать клуб в этом году, берите деньги на клуб из своего бюджета. Какое действие должно быть у них?
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Ответ Skyd1ww
Свинство... Поменяли игрока который на 100% выкладывался в каждом матче на кота в мешке (точнее на котов в мешке...) хорошая тройка была, че козлова не устроило... 🤦‍♂️
Не Козлов его отдал, причем он вообще тут
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Ответ Skyd1ww
башнефть зарешала 🤷‍♂️
Башнефти нет есть РН Башнефть, т. е Роснефть хозяин этой компании
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3 игрока которые никогда не заиграют в кхл и 50 млн на счёт баширова/Хабаровск...
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Есмант ты ******, что бы ты **** ****!!!
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🤣🤣🤣
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