50 млн рублей и 3 хоккеиста без единой игры в КХЛ – компенсация ЦСКА за третьего бомбардира «Салавата» Дроздова

«Салават Юлаев» получит трех хоккеистов за переход Ивана Дроздова в ЦСКА.

Московский клуб приобретает третьего бомбардира уфимского клуба в прошедшем сезоне – набрал 48 (24+24) очков в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард добавил 8 (4+4) баллов в 6 играх.

По информации «Спорт-Экспресса», взамен ЦСКА отдаст трех хоккеистов из своей молодежной команды «Красной Армии» – это защитники Максим Агафонов и Алексей Родионов, а также нападающий Максим Великов.

У хоккеистов в общей сложности на данный момент ни одного проведенного матча в .

Также клуб из Башкортостана получит денежную компенсацию в размере 50 миллионов рублей.