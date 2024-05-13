Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за толчок Макдэвиду клюшкой в спину. Соуси могут дисквалифицировать за удар Коннору клюшкой в лицо

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон видео НХЛ Никита Задоров Коннор Макдэвид Карсон Соуси Хоккей

Никита Задоров оштрафован на пять тысяч долларов за удар в спину Коннору Макдэвиду.

«Ванкувер» победил «Эдмонтон» (4:3, 2-1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

После финальной сирены за воротами «Кэнакс» повздорили защитник «косаток» Карсон Соуси и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Никита Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.

В результате Задоров оштрафован на пять тысяч долларов (максимальный штраф по коллективному соглашению), а Соуси может быть дисквалифицирован – хоккеисту назначено слушание.

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19 комментариев
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После того как ударом клюшкой в спину травмировали Капризова и судьи с лигой промолчали считаю такой прием легитимным и необходимым
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Макдэвиду за откровенный удар клюшкой по ногам Соуси, естественно, ничего. Разумеется.
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В спину точно нехорошо получилось, а преднамеренного удара в лицо не было, просто Мак уже падал в этот момент и отхватил внизу...
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5 тыщ - гулять, так гулять.
а Соуси не повезло, лицо само на его клюшку падало... несчастный случай
+5
0
+5
Ответ Don_Krebs
Макдэвиду за откровенный удар клюшкой по ногам Соуси, естественно, ничего. Разумеется.
на дискву это не может тянуть даже в глазах отчаянных хейтеров "бегунка", тем более Соуси так же ответил. на хрена влез Задоров - вопрос, и если кто и должен получить дискву, а не штраф, то это он, т.к. Соуси не бил в голову Мака, тот уже падал после удара в спину
+6
-3
+3
Ну правильно. Это же не Хёгландера между ног колоть в крысу)
+6
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+2
С одной стороны, очень красиво прессанули Мака, засмотришься. С другой, совсем не умно, учитывая обстоятельства, время и место. Что характерно для Задорова. Легко отделался.
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Ответ zamo
Ну правильно. Это же не Хёгландера между ног колоть в крысу)
Как ты сказал — там тогда Джулсен выйдет. Без шансов у бортов.
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Подскажите, а на сколько матчей дисквалифицировали Макдэвида за удар клюшкой в лицо Хьюзу? Или тоже штрафом отделался?
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Ну, сыграет Джулсен, который на топ-уровне умеет только одно: бить.
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Ответ Ramzes Serbskij
задоров-иноагент
почему?
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Ответ signori
на дискву это не может тянуть даже в глазах отчаянных хейтеров "бегунка", тем более Соуси так же ответил. на хрена влез Задоров - вопрос, и если кто и должен получить дискву, а не штраф, то это он, т.к. Соуси не бил в голову Мака, тот уже падал после удара в спину
А колющий от Райана Хёгландеру тоже не тянет?)
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