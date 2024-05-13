Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за толчок Макдэвиду клюшкой в спину. Соуси могут дисквалифицировать за удар Коннору клюшкой в лицо
Никита Задоров оштрафован на пять тысяч долларов за удар в спину Коннору Макдэвиду.
«Ванкувер» победил «Эдмонтон» (4:3, 2-1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
После финальной сирены за воротами «Кэнакс» повздорили защитник «косаток» Карсон Соуси и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Никита Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего канадец удержался на коньках. Но почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой в лицо.
В результате Задоров оштрафован на пять тысяч долларов (максимальный штраф по коллективному соглашению), а Соуси может быть дисквалифицирован – хоккеисту назначено слушание.
а Соуси не повезло, лицо само на его клюшку падало... несчастный случай