Разин – лучший тренер сезона КХЛ после чемпионства с «Металлургом». Награду вручил главный арбитр КХЛ Анисимов

Андрей Разин назван лучшим тренером сезона КХЛ.

Главный тренер « » получил приз «Лучший тренер» по итогам чемпионата на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На награду также претендовали (« ») и (« »).

Награду Андрею Разину вручил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

В прошедшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне под руководством Разина.

В регулярном чемпионате уральская команда заняла первую позицию в Восточной конференции.