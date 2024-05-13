Разин – лучший тренер сезона КХЛ после чемпионства с «Металлургом». Награду вручил главный арбитр КХЛ Анисимов

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь Игорь Никитин Андрей Козырев КХЛ Андрей Разин Алексей Анисимов судья Хоккей

Андрей Разин назван лучшим тренером сезона КХЛ.

Главный тренер «Металлурга» получил приз «Лучший тренер» по итогам чемпионата на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На награду также претендовали Игорь НикитинЛокомотив») и Андрей КозыревСеверсталь»).

Награду Андрею Разину вручил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

В прошедшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне под руководством Разина.

В регулярном чемпионате уральская команда заняла первую позицию в Восточной конференции.

14 комментариев
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Разин молодец! Красавец
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Выскажется Ротенберг что награду вручал Анисимов ?
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Вручать должен был Вротенбург
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Ну это и не обсуждалось) Спасибо за КГ, я его ждал 8лет! Мы все его ждали, болельщики Металлурга. Пришел, увидел, победил. Раз и Кубок) Особых звезд и легионеров крутых у него не было, много молодежи. Все серии были тяжелыми. Но переборол всех, замечательно работает с молодыми игроками, открыл миру КХЛ Набокова, Канцерова, Силантьева и многих других. Топовый тренер и крутой мужик.
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Мужчина!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Выскажется Ротенберг что награду вручал Анисимов ?
Рома занят. Он уже на Марсе развивает хоккей)
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Помирились?)
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Он реально топ, прошел все уровни - от детей до КХЛ. Должен быть в сборной, он заслужил как никто!
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Разин и магнитогорские бунтари
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Рома, ну как же так, сбой системы?
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Разин так держать 💪💪💪
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👍👍👍👍👍
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Спасибо Разину за 🏆 Гагарина
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Может и 2подряд КГ взять, лидеров сохранил, опыт приобрели. Да и из конкурентов на Востоке только Авангард и Трактор, но там тренеры хз какие, поглядим. Авто еще может. Хотя никто сильно не усилился. На Западе Локо, может Динамо, Ска. Вполне Разин может выиграть.
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