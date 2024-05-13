Разин – лучший тренер сезона КХЛ после чемпионства с «Металлургом». Награду вручил главный арбитр КХЛ Анисимов
Андрей Разин назван лучшим тренером сезона КХЛ.
Главный тренер «Металлурга» получил приз «Лучший тренер» по итогам чемпионата на церемонии закрытия сезона КХЛ.
На награду также претендовали Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»).
Награду Андрею Разину вручил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
В прошедшем сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина в первом сезоне под руководством Разина.
В регулярном чемпионате уральская команда заняла первую позицию в Восточной конференции.