Бронни Джеймс получил медицинское разрешение на выступление в НБА. В прошлом году сын Леброна перенес остановку сердца

Бронни Джеймс сделал еще один шаг к выступлению в НБА.

Комиссия НБА по пригодности выдала старшему сыну медицинское разрешение участвовать в драфте и играть в лиге.

НБА в понедельник собирается проинформировать клубы, что три врача комиссии оценили состояние Бронни и одобрили его кандидатуру без каких-либо ограничений. Это позволит 19-летнему баскетболисту принять участие в драфт-комбайне – преддрафтовом сборе, который проходит с 12 по 19 мая в Чикаго.

Ожидается, что в Чикаго Бронни примет участие в выставочных играх в формате 5 на 5. За ним будут наблюдать скауты и управленцы НБА.

В июле 2023 года перенес остановку сердца во время тренировки, после чего прошел лечение врожденного порока сердца. В результате Бронни пропустил пять месяцев дебютного сезона в NCAA.

В 25 матчах NCAA за Южную Калифорнию Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.