Бронни Джеймс получил медицинское разрешение на выступление в НБА. В прошлом году сын Леброна перенес остановку сердца

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс сделал еще один шаг к выступлению в НБА.

Комиссия НБА по пригодности выдала старшему сыну Леброна Джеймса медицинское разрешение участвовать в драфте и играть в лиге.

НБА в понедельник собирается проинформировать клубы, что три врача комиссии оценили состояние Бронни и одобрили его кандидатуру без каких-либо ограничений. Это позволит 19-летнему баскетболисту принять участие в драфт-комбайне – преддрафтовом сборе, который проходит с 12 по 19 мая в Чикаго.

Ожидается, что в Чикаго Бронни примет участие в выставочных играх в формате 5 на 5. За ним будут наблюдать скауты и управленцы НБА.

В июле 2023 года Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки, после чего прошел лечение врожденного порока сердца. В результате Бронни пропустил пять месяцев дебютного сезона в NCAA.

В 25 матчах NCAA за Южную Калифорнию Джеймс набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

У Джеймса есть возможность до 29 мая принять решение, останется ли он в числе участников драфта-2024 или вернется в NCAA.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А также разрешение перейти в Лейкерс от Сильвера, давнего друга папы)
+8
-2
+6
А стоит ли продолжать гробить свое здоровье в профессиональном спорте, если в раннем возрасте уже перенес остановку сердца? Я бы на его месте задумался, тем более что финансы семьи позволяют выбрать и другое занятие по душе, я думаю...
+5
-1
+4
Ответ Андриан Безруких
Интересно, есть приз худшему игроку лиги? Появился главный претендент
Главный претендент - Танасис Адетокунбо
+3
0
+3
И не боится после такого играть
+3
-1
+2
Ответ Клименко
Кто его спрашивает. Батя сказал, сынок выполнил
Ну да тоже верно
+2
-1
+1
Сомнений в этом не было, теперь интересно куда семейство Джеймсов перекочует
+1
-1
0
статистика прям слабенькая
0
0
0
Грядёт эпоха Джеймса младшего, трепещите
+1
-1
0
Так смысл, скиллов нет. Бегать особо нельзя, условному Тибодо надо будет беречь парня
0
0
0
главное , здоровья парню . Остальное вторично
0
0
0
Для людей, которые переживают по поводу его здоровья: Психологический аспект проблемы безусловно понятен. Может быть страшно нагружать сердце после остановки. НО, с медицинской точки зрения, если в реультате анализов человек здоров - нет никаких причин запрещать ему заниматься спортом. После остановки сердца человек необязательно становится инвалидом и должен бросать профессиональный спорт.
0
0
0
Ответ Макс Отицкий
А стоит ли продолжать гробить свое здоровье в профессиональном спорте, если в раннем возрасте уже перенес остановку сердца? Я бы на его месте задумался, тем более что финансы семьи позволяют выбрать и другое занятие по душе, я думаю...
Сезон с отцом и оба на пенсию под фанфары. Ради красивой концовки сценария будущего фильма. 100% уверен, что Леброн свою историю и снимет, и напишет, и обмультяшит и что там ещё можно сделать.
+2
-2
0
Ответ Макс Отицкий
А стоит ли продолжать гробить свое здоровье в профессиональном спорте, если в раннем возрасте уже перенес остановку сердца? Я бы на его месте задумался, тем более что финансы семьи позволяют выбрать и другое занятие по душе, я думаю...
Как будто на него рассчитывают, как на первую звезду. Полотенцем на скамейке будет махать, да на мусорное время выходить. А больше от него и не требуется.
0
0
0
Ответ Макс Отицкий
А стоит ли продолжать гробить свое здоровье в профессиональном спорте, если в раннем возрасте уже перенес остановку сердца? Я бы на его месте задумался, тем более что финансы семьи позволяют выбрать и другое занятие по душе, я думаю...
В общем согласен, но ведь не всегда дело в финансах. Возможно у него это и есть лучшее занятие для души, хотя в общем мы конечно не узнаем, как правда обстоят дела
0
0
0
Ответ Aleksey001
Сезон с отцом и оба на пенсию под фанфары. Ради красивой концовки сценария будущего фильма. 100% уверен, что Леброн свою историю и снимет, и напишет, и обмультяшит и что там ещё можно сделать.
Балет, опера, оперетта
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий