НБА. Плей-офф. «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Даллас» примет «Оклахому»

Теги Бостон Кливленд Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Даллас» постарается укрепить преимущество во второй игре на своей площадке против «Оклахомы» (2-1). «Кливленд» попытается сравнять счет в серии с «Бостоном» (1-2).

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

Кливленд – Бостон
Дата проведения
14 мая, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 2-1

Даллас – Оклахома-Сити
Дата проведения
14 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Даллас» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кельты, давайте только без клоунады! Надо спокойно выигрывать +10-15 и закрывать серию дома
+9
-1
+8
Здоровья Луке и удачи Далласу….и конечно же очередной крутой матч от Вашингтона.
+8
-4
+4
За интригу , за Тандер! За 2:2 во всех парах 🏀
+8
-5
+3
" Зеленый нейтрализует действие остальных цветов, помогает рассеивать негативные эмоции. Приносит спокойствие и умиротворенность, помогает сконцентрироваться и принять решение. Имеет сильную ассоциацию с весной, молодостью, обновлением и натуральностью.... “ Психологи, они думают, что в жизни всё, как в умной книжке.. И только я, обложившись валерьянкой и валидолом, положив рядом пачку сигарет и объявив жене, что сегодня ночью в спальне вместо меня с ней будет валяться на кровати наш слегка обнаглевший от вседозволенности английский кокер, так вот только я жду свой зелёный с напрягом и переживая , но все же с надеждой.. Победы вашим любимчикам, какого бы цвета они не были
+3
0
+3
вперёд наш Даллас Маверикс и летс гооу мавс
+4
-1
+3
Ответ Too F
Несмотря на все прогнозы Кливленд сегодня заберет матч, лидеры Бостона в очередной раз провалят концовку, а X- фактором для хозяев станет Струс. Ниже напишу почему
Почему
+3
0
+3
Дончичу здоровья, но ныть поменьше.
+1
0
+1
Ответ Жоормат Таалайбеков
Мне кажется, зря люди сравнивают фолы на ШГА с Дончичем. Лука тяжелый и медленный, он по попределению идет на контакт, чтобы продавить. А потом апеллирует, что был контакт, что ему мешали. ШГА же наоборот избегает контактной борьбы, и тут любое касание соперника это потенциальный фол. Вот их FT по серии: Дончич10/2/10, ШГА13/6/10. Кстати, меньше всего фолов Лука пробивал во второй игре, когда у него впервыев этом плэйофе прорезался бросок. Совпадение?Меня больше удручают другие цифры 3/6/0. Это фолы, которые пробивал Кайри. А ведь бьют его не намного меньше Дончича и ШГА и он часто сигнализирует об этом судьям, только не посылает.
закусывай
+1
0
+1
Несмотря на все прогнозы Кливленд сегодня заберет матч, лидеры Бостона в очередной раз провалят концовку, а X- фактором для хозяев станет Струс. Ниже напишу почему
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий