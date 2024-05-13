НБА. Плей-офф. «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Даллас» примет «Оклахому»
Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Даллас» постарается укрепить преимущество во второй игре на своей площадке против «Оклахомы» (2-1). «Кливленд» попытается сравнять счет в серии с «Бостоном» (1-2).
Второй раунд (до четырех побед)
Четвертые матчи
- Дата проведения
- 14 мая, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
«Бостон» ведет в серии – 2-1
- Дата проведения
- 14 мая, 04.30, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.