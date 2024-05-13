НБА. Плей-офф. «Кливленд» сыграет с «Бостоном», «Даллас» примет «Оклахому»

Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.

« » постарается укрепить преимущество во второй игре на своей площадке против «Оклахомы» (2-1). « » попытается сравнять счет в серии с « » (1-2).

Второй раунд (до четырех побед)

Четвертые матчи

«Бостон» ведет в серии – 2-1

« » ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.