Гусев – самый ценный игрок сезона КХЛ. Форвард «Динамо» установил рекорд лиги, набрав 89 очков в регулярке

Никита Гусев признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ.

Нападающий « » получил приз «Золотая клюшка» на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На награду также претендовали форварды « » и Рид Буше.

В прошедшем сезоне установил новый рекорд , набрав 89 (23+66) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.

Гусев выиграл «Золотую клюшку» второй раз в карьере – ранее он признавался самым ценным регулярки в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА.