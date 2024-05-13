Гусев – самый ценный игрок сезона КХЛ. Форвард «Динамо» установил рекорд лиги, набрав 89 очков в регулярке
Никита Гусев признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ.
Нападающий «Динамо» получил приз «Золотая клюшка» на церемонии закрытия сезона КХЛ.
На награду также претендовали форварды «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше.
В прошедшем сезоне Никита Гусев установил новый рекорд КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.
Гусев выиграл «Золотую клюшку» второй раз в карьере – ранее он признавался самым ценным регулярки в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА.