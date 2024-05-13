Гусев – самый ценный игрок сезона КХЛ. Форвард «Динамо» установил рекорд лиги, набрав 89 очков в регулярке

Теги Авангард рейтинги КХЛ Никита Гусев Динамо Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Хоккей

Никита Гусев признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ.

Нападающий «Динамо» получил приз «Золотая клюшка» на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На награду также претендовали форварды «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше.

В прошедшем сезоне Никита Гусев установил новый рекорд КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.

Гусев выиграл «Золотую клюшку» второй раз в карьере – ранее он признавался самым ценным регулярки в сезоне-2017/18, когда выступал за СКА.

2 комментария
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Наверное, но по мне так Буше, но все трое достойны
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Спасибо роману за то, что позволил человеку тренироваться у нормального тренера)
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