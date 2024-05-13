Исаев из «Локомотива» – лучший вратарь сезона КХЛ. Набоков не получил приз, став самым ценным игроком в Кубке Гагарина
Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона КХЛ.
Вратарь «Локомотива» получил приз «Лучший вратарь» по итогам чемпионата на церемонии закрытия сезона КХЛ.
На награду также претендовали Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).
В прошедшем сезоне Даниил Исаев провел 49 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 32 победы, пропуская в среднем 1,94 шайбы и отражая 92,5% бросков.
В плей-офф голкипер сыграл 20 игр, одержал 12 побед, пропуская в среднем 1,65 шайбы и отражая 93,2% бросков.
Исаев уже в прошлом сезоне стал основным, а Ваня вторым.
а в этом сезоне Бочарова сместил Мельничук
что ты, что Денис болелы ММГ и я понимаю почему вы топите за Набокова. я думаю, что решили отдать Исаеву из-за того, что у него побед больше, чем у Набокова. Оба достойные кандидаты
Так что он не в накладе