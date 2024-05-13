Исаев из «Локомотива» – лучший вратарь сезона КХЛ. Набоков не получил приз, став самым ценным игроком в Кубке Гагарина

Теги Металлург Мг Локомотив Трактор рейтинги КХЛ Зак Фукале Даниил Исаев Илья Набоков Хоккей

Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона КХЛ.

Вратарь «Локомотива» получил приз «Лучший вратарь» по итогам чемпионата на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На награду также претендовали Илья НабоковМеталлург») и Зак Фукале («Трактор»).

В прошедшем сезоне Даниил Исаев провел 49 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 32 победы, пропуская в среднем 1,94 шайбы и отражая 92,5% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл 20 игр, одержал 12 побед, пропуская в среднем 1,65 шайбы и отражая 93,2% бросков.

34 комментария
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У Набокова лучше статистика в регулярке чем у Исаева, лучше статистика в плей-офф чем у Исаева, но он не получает награду, в чем логика?
+19
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+18
Ответ nikitosdaipoltos
а кэф надёжности?
Кэф надёжности?) Очень увесистый показатель для вратаря самой низовой команды. При системе игры Локомотива даже средний вратарь будет иметь достаточно высокий коэффициент надёжности. Факт в том, что по базовым показателям Исаев только в одной номинации по регулярке третий (как раз КН), по проценту, сухарями он даже не в 10-ке. В ПО, повторюсь, понятно, кто лучший. И опять же, Исаев, кажется, ни в одном из компонентов лучшим не был. Вопрос: каким образом его можно было признать лучшим в вратарём сезона ?
+14
0
+14
Ор выше гор. Человек по проценту бросков отражённых даже в 10-ку не входил в регулярке,кажется, в ПО понятно, кто был лучшим вратарём, но получил награду Исаев.
+12
-4
+8
Ответ Фёдор Кузнецов
У Набокова лучше статистика в регулярке чем у Исаева, лучше статистика в плей-офф чем у Исаева, но он не получает награду, в чем логика?
У Исаева больше побед и сухарей, лучше коэффициент надёжности
+12
-4
+8
Ответ Shaiba Bash
У Исаева больше побед и сухарей, лучше коэффициент надёжности
Исаев провёл на 6 игр больше, оттого и больше побед и сухарей, в среднем пропущенных одинаково, процент отражённых у Набокова лучше, и у Локомотива такая игра, что вратарям легче набивать статистику
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все кандидаты - топ, но Даня был стабильно хорош весь сезон
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+5
Бред конечно. Видимо посчитали что за раз одному человеку много наград?
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В таких наградах лучших должна определять статистика оценки их игры на протяжении всего сезона !
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+3
Мда, Набокова обделили.Лучший вратарь сезона, очень странный выбор в пользу Исаева
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+3
Ответ newyork13
Бред конечно. Видимо посчитали что за раз одному человеку много наград?
Именно этим принципом и руководствовались. Курам на смех победа в такой номинации вратаря, который по двум из трёх показателей базовых вратарских по регулярке вне 10-ки даже и который объективно проиграл оппоненту финальную серию.
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Ответ yurapolushkin@yandex.ru
Не понимаю болельщиков Металлурга, которые ноют, что Исаев получил награду. Вам написали, что Набоков тоже получил.э за ПО. Все понимают, что Исаев тоже был хорош. Круто, что отметили обоих. Нет, нужно ныть, что кэф надёжности ничего не значит, что у Локомотива такой стиль, что фамилия Исаева начинается на букву И...или что вы там ещё идиотское придумываете?
Причём тут нытьё? Вопрос в том, почему Исаев, а не кто-то другой (не обязательно, кстати, Набоков)? Исходя из статистики? Ну так он по регулярке только по КН третий (заметь, даже не первый или второй). И да, в такой команде как Локомотив со специфическим стилем. По сухарями этот "лучший вратарь" вне топ-10, по проценту вне топ-10. В ПО он лучшим не был. Так за что дали лучшего вратаря, не пойму? По степени влияния на игру команды он тоже точно не первый из-за системы Локомотива. Тот же Трактор от Фукале куда более зависим.
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Ответ Xell
Поздравляем! Самый стабильный вратарь сезона.
В каком месте?
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Ответ nikitosdaipoltos
Того же Ваню Бочарова задвинули по ходу сезона, не просто так ведь?) плюс у Исаева побед больше, думаю этим фактором тоже руководствовались
Ооо, ну здорово. Давайте лучшего вратаря сезона давать за выигрыш конкуренции у Бочарова. Просто великолепно.
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Ответ Denis_VD
Ор выше гор. Человек по проценту бросков отражённых даже в 10-ку не входил в регулярке,кажется, в ПО понятно, кто был лучшим вратарём, но получил награду Исаев.
а кэф надёжности?
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Ответ Shaiba Bash
У Исаева больше побед и сухарей, лучше коэффициент надёжности
Сухарей у них одинаково, если плюсовать регулярку и ПО, побед у Набокова в ПО больше, процент и по регулярке, и по ПО выше, очную. серию выиграл без вопросов. Единственное, в чем лучше Исаев - коэффициент надёжности. За счёт специфического хоккея Локомотива. Ну это однозначно повод давать лучшего вратаря сезона.
+1
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+1
Ответ Denis_VD
Кэф надёжности?) Очень увесистый показатель для вратаря самой низовой команды. При системе игры Локомотива даже средний вратарь будет иметь достаточно высокий коэффициент надёжности. Факт в том, что по базовым показателям Исаев только в одной номинации по регулярке третий (как раз КН), по проценту, сухарями он даже не в 10-ке. В ПО, повторюсь, понятно, кто лучший. И опять же, Исаев, кажется, ни в одном из компонентов лучшим не был. Вопрос: каким образом его можно было признать лучшим в вратарём сезона ?
Бочарову это скажи
+2
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+1
Для меня Набоков лучший. Вне всяких сомнений. Понятно, что не болельщик Магнитки.
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0
Ответ Denis_VD
Ооо, ну здорово. Давайте лучшего вратаря сезона давать за выигрыш конкуренции у Бочарова. Просто великолепно.
про Бочарова ответ на "при системе Локо даже средний вратарь будет иметь достаточно высокий КН"
Исаев уже в прошлом сезоне стал основным, а Ваня вторым.
а в этом сезоне Бочарова сместил Мельничук
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Ответ nikitosdaipoltos
про Бочарова ответ на "при системе Локо даже средний вратарь будет иметь достаточно высокий КН" Исаев уже в прошлом сезоне стал основным, а Ваня вторым. а в этом сезоне Бочарова сместил Мельничук
Ну так у Бочарова в Локо больше двух КН не был
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Ответ Фёдор Кузнецов
Ну так у Бочарова в Локо больше двух КН не был
ровно 2)
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Ответ nikitosdaipoltos
ровно 2)
Ровно 2, уважаемый, это высокий коэффициент надёжности, что лишь подтверждает тезис о том, что в нынешнем Локомотиве средний вратарь, либо вратарь, не оправдавший ожиданий, будет иметь высокий КН.
0
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Ответ Denis_VD
Ровно 2, уважаемый, это высокий коэффициент надёжности, что лишь подтверждает тезис о том, что в нынешнем Локомотиве средний вратарь, либо вратарь, не оправдавший ожиданий, будет иметь высокий КН.
при таком количестве игрового времени - много
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Ответ nikitosdaipoltos
ровно 2)
Я де и говорю ровно 2 в этом сезоне, ещё меньше в прошлом, это хорошие цифры
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Ответ Фёдор Кузнецов
Я де и говорю ровно 2 в этом сезоне, ещё меньше в прошлом, это хорошие цифры
причем тут прошлый сезон? для Локо - это много, при таком количестве игрового времени.
что ты, что Денис болелы ММГ и я понимаю почему вы топите за Набокова. я думаю, что решили отдать Исаеву из-за того, что у него побед больше, чем у Набокова. Оба достойные кандидаты
0
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Ответ nikitosdaipoltos
причем тут прошлый сезон? для Локо - это много, при таком количестве игрового времени. что ты, что Денис болелы ММГ и я понимаю почему вы топите за Набокова. я думаю, что решили отдать Исаеву из-за того, что у него побед больше, чем у Набокова. Оба достойные кандидаты
отдали просто как утешительный приз
0
0
0
Не понимаю болельщиков Металлурга, которые ноют, что Исаев получил награду. Вам написали, что Набоков тоже получил.э за ПО. Все понимают, что Исаев тоже был хорош. Круто, что отметили обоих. Нет, нужно ныть, что кэф надёжности ничего не значит, что у Локомотива такой стиль, что фамилия Исаева начинается на букву И...или что вы там ещё идиотское придумываете?
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У Набокова кубок Гагарина, mvp плей-офф, а теперь ещё новенькая Лада)
Так что он не в накладе
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Ответ Dragon10
Набоков - самый ценный игрок КГ, логично, при прочих равных дать лучшего вратаря Исаеву, все таки играл в финале. Статистику сравнивать не совсем корректно, в условном Спартаке с атакующей игрой и Локомотиве разница будет большая.
В каком финале, если это награда за регулярный сезон, типа Везины? Однозначно если не Набоков, то должен быть Фукале
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Поздравляем! Самый стабильный вратарь сезона.
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