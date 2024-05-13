Исаев из «Локомотива» – лучший вратарь сезона КХЛ. Набоков не получил приз, став самым ценным игроком в Кубке Гагарина

Даниил Исаев признан лучшим вратарем сезона КХЛ.

Вратарь « » получил приз «Лучший вратарь» по итогам чемпионата на церемонии закрытия сезона КХЛ.

На награду также претендовали (« ») и Зак Фукале (« »).

В прошедшем сезоне Даниил Исаев провел 49 матчей в Фонбет чемпионате , одержал 32 победы, пропуская в среднем 1,94 шайбы и отражая 92,5% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл 20 игр, одержал 12 побед, пропуская в среднем 1,65 шайбы и отражая 93,2% бросков.