Президент ЦСКА: «Идет СВО – надо сражаться с врагами. Не стоит вопрос повышения потолка зарплат в КХЛ»
Игорь Есмантович ответил на вопрос о возможном увеличении потолка зарплат в КХЛ.
Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10 процентов.
«У нас СВО идет. Нам надо сражаться с врагами.
Поэтому вопрос повышения [потолка] зарплат в КХЛ не стоит», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Верхний предел потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей на команду.
Значит началось сокращение бюджетов клубов со стороны госкомпаний.
Игорь Вячеславович, Вы уже в окопах? Похвально!
- У нас СВО идет. Нам надо сражаться с врагами. Поэтому вопрос выноса мусора не стоит.
Вы то сами не бегаете, конечно же. Просто вы «нужнее» в тылу, понимаем)