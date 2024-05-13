Президент ЦСКА: «Идет СВО – надо сражаться с врагами. Не стоит вопрос повышения потолка зарплат в КХЛ»

Игорь Есмантович ответил на вопрос о возможном увеличении потолка зарплат в КХЛ.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10 процентов.

«У нас СВО идет. Нам надо сражаться с врагами.

Поэтому вопрос повышения [потолка] зарплат в КХЛ не стоит», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Верхний предел потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей на команду.