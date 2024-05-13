Президент ЦСКА: «Идет СВО – надо сражаться с врагами. Не стоит вопрос повышения потолка зарплат в КХЛ»

Теги ЦСКА КХЛ Политика Игорь Есмантович потолок зарплат Хоккей

Игорь Есмантович ответил на вопрос о возможном увеличении потолка зарплат в КХЛ.

Ранее председатель совета директоров СКА Александр Медведев предложил поднять потолок зарплат в КХЛ на 10 процентов.

«У нас СВО идет. Нам надо сражаться с врагами.

Поэтому вопрос повышения [потолка] зарплат в КХЛ не стоит», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Верхний предел потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей на команду.

32 комментария
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Адекватные Россияне понимают где находятся настоящие враги! И это не территория Украины, а гораздо более близкое место!
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Хорошую штуку вообще правители наши придумали под названием СВО. Всё что происходит внутри страны сейчас СВО объясняют: дорогу с газом в посёлке обещают несколько лет, а сейчас: ну сами понимаете ситуацию в стране: все силы брошены на СВО, денег нет... И так всё объясняют, ну кроме как строительства дворцов в Питере, нужно же рекорды ставить, показать что мы круче НХЛ. Да и свои зарплаты они вряд ли уменьшают...
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Больше всего про врагов кричат те, кто их никогда не увидит
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Ответ Петрович
Хорошую штуку вообще правители наши придумали под названием СВО. Всё что происходит внутри страны сейчас СВО объясняют: дорогу с газом в посёлке обещают несколько лет, а сейчас: ну сами понимаете ситуацию в стране: все силы брошены на СВО, денег нет... И так всё объясняют, ну кроме как строительства дворцов в Питере, нужно же рекорды ставить, показать что мы круче НХЛ. Да и свои зарплаты они вряд ли уменьшают...
Ну дык)это вообще то классическая схема, объяснение невзгод внешними врагами, сво отлично вписывается в эту тему, а если побеждаешь в сво то тоже оправдываешь свое предназначение.Мол защитить я всех был призван,вот моя роль в этом мире
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На передовую уже выехал?
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Ответ Петрович
Хорошую штуку вообще правители наши придумали под названием СВО. Всё что происходит внутри страны сейчас СВО объясняют: дорогу с газом в посёлке обещают несколько лет, а сейчас: ну сами понимаете ситуацию в стране: все силы брошены на СВО, денег нет... И так всё объясняют, ну кроме как строительства дворцов в Питере, нужно же рекорды ставить, показать что мы круче НХЛ. Да и свои зарплаты они вряд ли уменьшают...
Все по методичке стариков, которые не хотят отпускать власть
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Высокопарно.
Значит началось сокращение бюджетов клубов со стороны госкомпаний.
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"Нам надо сражаться с врагами"
Игорь Вячеславович, Вы уже в окопах? Похвально!
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Всё просто, Есмантовичу прислали методичку с Роснефти, что повышения бюджета клуба не будет. Он тут же натянул сову на глобус. И патриотичность показал и начальству козырнул. Ему же на СВО не идти
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Он сам готов получать зарплату величиной с прожиточный минимум, пока идёт СВО?
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Все на фронт, на СВО, кругом враги, спасай Россию, денег нет, но вы держитесь там, счастья вам, здоровья и хорошего настроения, несмотря ни на что!!! :-)
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Вот именно, оставьте только молодёжку и школу
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Жесть.
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Надо жить по средствам
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У "вас"-то как раз и не идёт
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Евразия в состоянии СВО с Океанией, а они про какой-то потолок зарплат
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Зарплаты и так у некоторых завышены, не игоают на эти деньги.
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Ахахаха
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Мне так жена сказала, чтобы я мусор выбросил. Ответ убил:
- У нас СВО идет. Нам надо сражаться с врагами. Поэтому вопрос выноса мусора не стоит.
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При зарплате Сечина (а-ка Терентьев) в 3 миллиарда 317 миллионов рублей., годовой потолок команд КХЛ выглядит как насмешка.
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Ответ Ovi174
Адекватные Россияне понимают где находятся настоящие враги! И это не территория Украины, а гораздо более близкое место!
Полностью солидарен👍👍👍
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Ответ Metalloid
И окраина тоже, там сейчас враги-наемники запада. Ну а ещё в берлине, вашингтоне, лондоне, париже. Так что да, адекватные Русские все понимают, остальным путь указали в комментах, ваша участь по ларсам прятаться всю жизнь.
Только эти «прячущиеся» по Ларсам компетентнее любого из таких «героев», как вы. Что и подтверждается экономическими исследованиями.

Вы то сами не бегаете, конечно же. Просто вы «нужнее» в тылу, понимаем)
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