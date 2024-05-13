«Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Я слово «гендер» слышал только из Европы. Сказал бы «арбитр», а не «женщина», все бы рассматривалось по-другому». Тихонов о бане за слова про Опейкину

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Енисей Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов высказался о дисквалификации за слова про Веру Опейкину.

После поражения от «СКА Хабаровска» (0:3) главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил недовольство, что главным арбитром на матч была назначена женщина. После этого КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять матчей, два из которых – условно. После протеста тренера апелляционный комитет РФС оставил в силе срок отстранения, однако обозначил, что реальная дисквалификация специалиста составит один матч, а не три.

– Мне сказали, что у нас гендерное равенство. Если бы я сказал «арбитр», а не «женщина», тогда бы все это рассматривалось совсем по-другому. Я слово «гендер» слышал только из Европы.

– Ожидали ли, что вокруг вашей фразы поднимется такая шумиха?

– Не ожидал. Думаю, теперь мое наказание станет уроком для всех, – сказал Тихонов.

Эпизод со спорным пенальти, который спровоцировал скандал, смотрите здесь.


«Пока за оскорбление женщин не введут штрафы или уголовное наказание – так и останется. Проблема неравенства есть не только в России». Батыршина о скандале с Опейкиной

Мостовой о бане Тихонова за слова про Опейкину: «За что? Вы сами понимаете, где футбол и где женщина. Так она еще и не играла. Зачем женщинам судить мужской футбол? Это же унижение мужчин!»

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И этого человека дважды признавали джентльменом года. Мда...
+67
-10
+57
Если бы Тихонов сказал "арбитр", то это бы означало, что он оценивает исключительно работу Опейкиной и не связывает ее ошибки с тем, что она женщина. И дисквалификации такой жесткой не было бы. Жаль, что он этого так и не поймет
+46
-7
+39
"Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают АРБИТРА? Назначьте АРБИТРА на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется".
+27
-1
+26
Ответ filippa
Комментарий скрыт
Ну то есть нет разницы, что назвать человека свиньей или русской (к примеру) свиньей?
+11
-2
+9
Гендер, Андрей, это генеральный деректор. Теперь знай.
+4
0
+4
Это все происки Европы против Тихонова
+5
-2
+3
Я вообще думал, что это крепость из Властелина колец, там был Рохан, и был Гендер, и Арагорн король Гендера, странные названия какие-то
+5
-2
+3
Ответ Геннадий
Комментарий скрыт
Боюсь представить, что происходит в твоей голове, когда ты слышишь словосочетание «гендер пати»
+2
0
+2
Тирада была гендерно окрашенной ("здесь мужики играют"). Отмазки мужика не украшают.
+3
-2
+1
Ответ Иван Семериков
И этого человека дважды признавали джентльменом года. Мда...
Так он в бытность игроком вызывал уважение, потому что молчал всё время, казался за умного, интеллигентного, нескандального. Как только рот открывать начал - этот флëр сразу улетучился
+1
0
+1
Ответ filippa
Комментарий скрыт
И где в словах Тихонова отражение равноправия?
+1
0
+1
Ответ Александр Милосавлевич
"Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают АРБИТРА? Назначьте АРБИТРА на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется".
Очень смешно же))
+1
0
+1
Женщина - тоже арбитр.
+1
-1
0
Ответ JohnStelzner
Женщина - тоже арбитр.
Женщина абизяна
0
0
0
Ответ Александр Милосавлевич
"Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают АРБИТРА? Назначьте АРБИТРА на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется".
Тоже угараю с этой условной замены)
0
0
0
Ответ Заяцволк
Я вообще думал, что это крепость из Властелина колец, там был Рохан, и был Гендер, и Арагорн король Гендера, странные названия какие-то
Это был Гондор.
0
0
0
А должен был из уроков биологии
+3
-3
0
а слова автомобиль, парашют, текстиль, одеколон итд он услышал из Монголии?
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий