КХЛ утвердила продление сезона – регулярка пройдет до 23 марта, плей-офф – до 25 мая. Пауза на Кубок Первого канала осталась

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КХЛ подтвердила продление сроков проведения сезона.

«Структура сезона-2024/2025 согласована Федерацией хоккея России.

Согласно предложенной схеме, регулярный чемпионат планируется, что продлится с 3 сентября по 23 марта, а седьмая игра финала Кубка Гагарина может быть сыграна 25 мая.

В регулярном чемпионате команды проведут также по 68 матчей.

В календаре сохранится пауза на декабрьский розыгрыш Кубка Первого канала, а также Матч Звезд, который планируется провести в начале февраля 2025», – говорится в заявлении лиги.

12 комментариев
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Интересно почему игр не прибавили?Толк тогда какой от увеличения сроков,если также 68 матчей будет?Пусть 82 игры сделают,а не 68
+22
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Ну если закладываемся, что сборная не едет на ЧМ-2025, то в целом вполне себе логично.
Не имеет смысла играть в таком плотном графике.
+14
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+12
Ответ Caniball
Ну если закладываемся, что сборная не едет на ЧМ-2025, то в целом вполне себе логично. Не имеет смысла играть в таком плотном графике.
Ну даже бы и ехала - и что? Сформировал состав без полуфиналистов - и вперед. Зато все в тонусе. Всё лучше, чем 2 месяца насиловать и тренировать тех, кто закончил сезон в феврале.
Ломать 8-9 месячный турнир ради двухнедельного соревнования - чисто совковый менталитет.
+10
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+8
Целый месяц накинули, а игр также 68? Какой смысл?
Матчей 75 уж сделали бы.
+7
-1
+6
Вот и правильно и даже когда нас допустят ничего менять не надо, можно спокойно собрать команду из КХЛ и НХЛ перед турниром и не надо их дрессировать месяц, потом один хрен половина отцепляют и все связки коту под хвост. конечно если тренером будет кучерявый то там хоть за пол года всех нхловцев собири результата не будет, а нормальный штаб может играть сразу по ходу группового сыграться, все будут назоду.
+4
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+3
Ответ Vatokatya
Могли бы и количество игр увеличить
да в моштаье года это фигня, разницы особо не почувствуем, паузы остались, просто не будет таких марафонов как 15 игр за 30 дней, почти у всех были такие отрезки в разное время чемпионата, это палево вообще, зрелищность страдает когда они последние игры выезда еле ноги волочат, что хорошего.
+3
-1
+2
Самолетные ноги будут?
+1
0
+1
Могли бы и количество игр увеличить
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-1
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Ответ Владислав Григорьев
Интересно почему игр не прибавили?Толк тогда какой от увеличения сроков,если также 68 матчей будет?Пусть 82 игры сделают,а не 68
Так сроки как раз увеличили, чтобы календарь облегчить
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0
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Ответ Владислав Григорьев
Интересно почему игр не прибавили?Толк тогда какой от увеличения сроков,если также 68 матчей будет?Пусть 82 игры сделают,а не 68
Какой смысл от 82 игр при 23 командах? Чтоб играли между собой не по 3-4 , а по 5-6 матчей в регулярная, а Амур с Адмиралом между собой вообще 15 сыграли?
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