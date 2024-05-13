КХЛ утвердила продление сезона – регулярка пройдет до 23 марта, плей-офф – до 25 мая. Пауза на Кубок Первого канала осталась
КХЛ подтвердила продление сроков проведения сезона.
«Структура сезона-2024/2025 согласована Федерацией хоккея России.
Согласно предложенной схеме, регулярный чемпионат планируется, что продлится с 3 сентября по 23 марта, а седьмая игра финала Кубка Гагарина может быть сыграна 25 мая.
В регулярном чемпионате команды проведут также по 68 матчей.
В календаре сохранится пауза на декабрьский розыгрыш Кубка Первого канала, а также Матч Звезд, который планируется провести в начале февраля 2025», – говорится в заявлении лиги.
Не имеет смысла играть в таком плотном графике.
Ломать 8-9 месячный турнир ради двухнедельного соревнования - чисто совковый менталитет.
Матчей 75 уж сделали бы.