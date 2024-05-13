Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер Политика Футбол

Гари Линекер высказался о палестино-израильском конфликте.

«Существует большое давление, призывающее людей молчать, поэтому я понимаю, почему большинство людей воздерживаются [от высказываний на эту тему], но сейчас я потихоньку старею, я в достаточной безопасности и не могу молчать о том, что происходит.

Я думаю, что это просто ужасно, и теперь все говорят: «О, похоже, в Рафахе началось», туда отправили войска. Так что я не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что то, что делает Израиль, неправильно. 

Но какой бы ни была причина, с чего бы это ни началось, мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября. Но то, что происходит, действительно ужасно.

И я постоянно плачу, когда вижу определенные изображения в социальных сетях», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Zeteo.

Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям» 

Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»

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25 комментариев
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Женщины, чернокожие, меньшинства всякие разные - это все потом, первые неприкосновенность получили евреи)
+20
-9
+11
Ответ Rio (BLR)
Как действовать правильно Линнекер не скажет ведь? За все хорошее против всего плохого.
А бывший футболист должен предлагать решения по вековому конфликту? Вы серьезно?
+6
-1
+5
Ответ Rio (BLR)
Как действовать правильно Линнекер не скажет ведь? За все хорошее против всего плохого.
За все хорошее и против всего плохого – это, на фундаментальном уровне, здоровая позиция, которая на эмоциональном уровне близка многим людям. Несмотря на её идеалистичность и в чем-то наивность, эта позиция лично мне гораздо больше нравится чем оправдание любого зла тем, что так было, есть и будет всегда.
+7
-2
+5
мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября
---------------------
Вот именно. Вот именно.
Я когда начал погружаться в этом движ с головой, читая разные точки зрения на палестинско-израильский конфликт, то пришёл к выводу, отматывая как можно дальше, то понял что особо там концов и не сыщешь. Там и арабы не упускали случаев пощемить евреев и евреи ст свои новообразованным государством начали щемить арабов. В итоге это перешло в бесконечный круг больших и малых взаимных конфликтов.
Там уже обеим сторонам глубокого плевать кто виноват, а кто нет. Это уже просто на уровне менталитета: палестинцы в основном своём хотят смерти всем евреям, евреи тоже в свою очередь палестинцев за людей не считают и хотят их уничтожить.

Давно забил на то, чтобы там "болеть" за кого. Что к тем, что к другим сочувствия нет. Там нет правых в этом конфликте уже давно.
+7
-4
+3
Ответ Montenegro Serbian
мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября --------------------- Вот именно. Вот именно. Я когда начал погружаться в этом движ с головой, читая разные точки зрения на палестинско-израильский конфликт, то пришёл к выводу, отматывая как можно дальше, то понял что особо там концов и не сыщешь. Там и арабы не упускали случаев пощемить евреев и евреи ст свои новообразованным государством начали щемить арабов. В итоге это перешло в бесконечный круг больших и малых взаимных конфликтов. Там уже обеим сторонам глубокого плевать кто виноват, а кто нет. Это уже просто на уровне менталитета: палестинцы в основном своём хотят смерти всем евреям, евреи тоже в свою очередь палестинцев за людей не считают и хотят их уничтожить. Давно забил на то, чтобы там "болеть" за кого. Что к тем, что к другим сочувствия нет. Там нет правых в этом конфликте уже давно.
100%. Это месть за месть за месть за месть.
Круговорот насилия, из которого так просто выйти не получается.
Во многом из-за политиков, для которых очередная (внеочередная) месть - способ отвлечь общество от других проблем.
+4
-1
+3
Британские евреи поддерживающие Турцию тоже антисемиты получается . А может дело тупо в деньгах ?
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Да, уж ! История началась сильно задолго до 7октября. Плачь дальше! А лучше потренируй сборную Хамаса!
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Есть такое: любое осуждение любых действий Израиля преподносится как антисемитизм. И человек начинает оправдываться.
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Ну ты ж не плакал, когда убивали евреев, живших возле границы с Газой, тебе это норм было. За это тебе и пеняют
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Так это финт такой. Против сионизма, отрицаешь то, что евреи - особая, лучшая раса, то ты - антисемит))
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ну так эти изображения в социальных сетях для того и рисуют, чтобы дурачки типа линекера велись. и они ведутся.
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-1
0
Ответ Montenegro Serbian
мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября --------------------- Вот именно. Вот именно. Я когда начал погружаться в этом движ с головой, читая разные точки зрения на палестинско-израильский конфликт, то пришёл к выводу, отматывая как можно дальше, то понял что особо там концов и не сыщешь. Там и арабы не упускали случаев пощемить евреев и евреи ст свои новообразованным государством начали щемить арабов. В итоге это перешло в бесконечный круг больших и малых взаимных конфликтов. Там уже обеим сторонам глубокого плевать кто виноват, а кто нет. Это уже просто на уровне менталитета: палестинцы в основном своём хотят смерти всем евреям, евреи тоже в свою очередь палестинцев за людей не считают и хотят их уничтожить. Давно забил на то, чтобы там "болеть" за кого. Что к тем, что к другим сочувствия нет. Там нет правых в этом конфликте уже давно.
евреи совершенно не хотят уничтожить население газы.

более того, они поставляют им воду. а долгое время (пока хамас совсем с катушек не слетел) именно израиль был основном работодателем для населения газы.

не очень похоже на стремление уничтожить, как думаешь?
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Ответ Alex1104
Есть такое: любое осуждение любых действий Израиля преподносится как антисемитизм. И человек начинает оправдываться.
Так считают только евреи. население шарика немногим больше чем 10 миллионов.
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