Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»

Гари Линекер высказался о палестино-израильском конфликте.

«Существует большое давление, призывающее людей молчать, поэтому я понимаю, почему большинство людей воздерживаются [от высказываний на эту тему], но сейчас я потихоньку старею, я в достаточной безопасности и не могу молчать о том, что происходит.

Я думаю, что это просто ужасно, и теперь все говорят: «О, похоже, в Рафахе началось», туда отправили войска. Так что я не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что то, что делает Израиль, неправильно.

Но какой бы ни была причина, с чего бы это ни началось, мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября. Но то, что происходит, действительно ужасно.

И я постоянно плачу, когда вижу определенные изображения в социальных сетях», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Zeteo.

Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям»

Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»