Линекер о конфликте в Секторе Газа: «Не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что действия Израиля неправильны. Плачу, когда вижу изображения в соцсетях»
Гари Линекер высказался о палестино-израильском конфликте.
«Существует большое давление, призывающее людей молчать, поэтому я понимаю, почему большинство людей воздерживаются [от высказываний на эту тему], но сейчас я потихоньку старею, я в достаточной безопасности и не могу молчать о том, что происходит.
Я думаю, что это просто ужасно, и теперь все говорят: «О, похоже, в Рафахе началось», туда отправили войска. Так что я не понимаю, почему тебя считают антисемитом, если ты говоришь, что то, что делает Израиль, неправильно.
Но какой бы ни была причина, с чего бы это ни началось, мы все знаем, что история этого региона началась задолго до 7 октября. Но то, что происходит, действительно ужасно.
И я постоянно плачу, когда вижу определенные изображения в социальных сетях», – сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью Zeteo.
Линекер ретвитнул призыв отстранить Израиль, но затем удалил. В парламенте отреагировали: «Получая деньги налогоплательщиков на ВВС, нельзя поддерживать пропаганду ненависти к евреям»
Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»
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Вот именно. Вот именно.
Я когда начал погружаться в этом движ с головой, читая разные точки зрения на палестинско-израильский конфликт, то пришёл к выводу, отматывая как можно дальше, то понял что особо там концов и не сыщешь. Там и арабы не упускали случаев пощемить евреев и евреи ст свои новообразованным государством начали щемить арабов. В итоге это перешло в бесконечный круг больших и малых взаимных конфликтов.
Там уже обеим сторонам глубокого плевать кто виноват, а кто нет. Это уже просто на уровне менталитета: палестинцы в основном своём хотят смерти всем евреям, евреи тоже в свою очередь палестинцев за людей не считают и хотят их уничтожить.
Давно забил на то, чтобы там "болеть" за кого. Что к тем, что к другим сочувствия нет. Там нет правых в этом конфликте уже давно.
Круговорот насилия, из которого так просто выйти не получается.
Во многом из-за политиков, для которых очередная (внеочередная) месть - способ отвлечь общество от других проблем.
более того, они поставляют им воду. а долгое время (пока хамас совсем с катушек не слетел) именно израиль был основном работодателем для населения газы.
не очень похоже на стремление уничтожить, как думаешь?