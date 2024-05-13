«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не Эдгар Иэ, а его брат-близнец. Он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, клуб хочет сделать ДНК-тест

Теги Динамо Бухарест высшая лига Румыния Эдгар Иэ Эделину Иэ ахахаха Футбол

«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не тот игрок, которого подписали.

Как сообщает журналист Даниэль Шендре, в «Динамо» считают, что вместо Эдгара Иэ в клуб приехал его брат Эделину. Трансфер был осуществлен зимой, игрок зарабатывает 18 тысяч евро в месяц.

Защитник Эдгар Иэ находился в системе «Барселоны», а затем выступал за такие клубы, как «Лилль», «Нант», «Трабзонспор» и «Фейеноорд». Он также представлял молодежные сборные Португалии, но на взрослом уровне провел 2 матча за национальную команду Гвинеи-Бисау. Его брат-близнец Эделину Иэ провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.

По информации Fanatik, в румынском клубе уже давно заподозрили, что к команде присоединился не тот игрок: он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, хотя в «Динамо» были уверены, что Эдгар владеет этим языком. Находящийся в расположении клуба футболист общается только на португальском. 

Отмечается, что два месяца назад Иэ хотел получить машину от спонсора клуба. «Динамо» несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, но тот не соглашается. 

Отмечается, что клуб из столицы Румынии хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста. Кроме того, «Динамо» может грозить присуждение технических поражений в 5 матчах с участием Иэ, если подтвердится, что играл не тот игрок, что был заявлен. В них «красные псы» набрали 8 очков. 

«Мы не хотим давать никаких комментариев по делу Эдгара Иэ. Когда у нас будет позиция, мы опубликуем заявление», – прокомментировали ситуацию в Профессиональной футбольной лиге Румынии.

63 комментария
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Ответ Maks Mind
Лжедмитрий
Лжеиэ
+85
0
+85
Ответ mbauer
Да ладно, ребят, что за базар, ЦСКА с Березуцкими разобрался же как то)
Нос одному сломали.
+66
0
+66
Лжедмитрий
+64
-2
+62
А Вы ещё про удмурта и банкетного сомневались....
+53
-4
+49
Если эти близнецы однояйцевые, тогда ДНК тест не подойдет. Тут нужна дактилоскопия.
+49
-2
+47
А так можно было ? 😁
+44
-1
+43
А точно ли Лёха за Аталанту играет?)
+29
0
+29
Новые приключения младшего сержанта Фахрутдинова
+30
-1
+29
Ответ Ali Aliev
Если эти близнецы однояйцевые, тогда ДНК тест не подойдет. Тут нужна дактилоскопия.
Да и с кем сравнивать то ДНК? Надо у настоящего брать образец
+29
-1
+28
Да ладно, ребят, что за базар, ЦСКА с Березуцкими разобрался же как то)
+23
0
+23
Новые приключения Электроника в Румынии.
+10
0
+10
Ответ Vanek1411
Нос одному сломали.
Чем не решение?)
+9
0
+9
Ответ AlKRD
А точно ли Лёха за Аталанту играет?)
Меняются периодически) Поэтому Лёха иногда феерии, а иногда нет)
+9
0
+9
Там еще нужно пробег обязательно проверить, эти могут лет пять с крутить легко )
+9
0
+9
Ответ Олег25
А так можно было ? 😁
И главное какой смысл? Где второй брат? Решил пробиваться из низших лиг Польши.
+8
-1
+7
Ответ ОЛЛС1911
Да и с кем сравнивать то ДНК? Надо у настоящего брать образец
Как понять, кто настоящий, если ДНК одинаковое ?)
+6
0
+6
Ответ mbauer
Да ладно, ребят, что за базар, ЦСКА с Березуцкими разобрался же как то)
Не факт, все мы помним про третьего брата. Интересно, до сих пор в баре работает или нет…
+7
-1
+6
Если они близнецы однояйцевые, то ДНК тест будет идентичен)
+4
0
+4
Ответ Ozz99
И главное какой смысл? Где второй брат? Решил пробиваться из низших лиг Польши.
Может у них вахтовый метод работы ? 😁
+4
0
+4
И что им даст "ДНК-тест"?
Во-первых - если близнецы, а не двойняшки, то одна малина. Во-вторых (если двойняшки) - с кем сравнивать будут? Нужно чтобы оба прошли
+5
-1
+4
Ответ Carasa
Не факт, все мы помним про третьего брата. Интересно, до сих пор в баре работает или нет…
Да, третий брат это было даже могу подобрать эпитет. Как сторонний наблюдатель и вообще болельщик конкурента считаю (безо всяких шуток и подколок) что это на грани шедевра.
+4
0
+4
Весело у них там)))
+3
0
+3
Наконец-то детектив на нашем образовательном портале))
+3
0
+3
А где тогда оригинал?)
+3
0
+3
шёл 21 век, игроки из Африки всё ещё неизвестно даже не какого возраста, а кто вообще))
+3
0
+3
Ха-ха, у братьев-близнецов ДНК-тесты одинаковые по определению. Что там у них с образованием?
+2
0
+2
Ответ Quest
А где тогда оригинал?)
Съели.
+2
0
+2
а у вас брат в Бисау есть?
+2
0
+2
"Таких имен в помине нет,
Какой-то бред — орленок Эд…"-
Я слышал это, джентльмены, леди!
Для быстроты, для простоты
Прошу со мною быть на "ты" -
Зовите Эдом, это вроде Эдди.
Эд — это просто вместо имен:
Эд-гар, Эд-вард, Эд-монд
(Эделаида).
Но Эд — не сокращение
О нет! — не упрощение,
А Эд, прошу прощения,
Скорее обобщение
Для легкости общения -
Ни более, ни менее.
+3
-1
+2
Ответ ДудьСдулся
А чем сейчас занимается второй близнец?
Прокачивает карьеру брата...
+2
0
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