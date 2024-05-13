«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не Эдгар Иэ, а его брат-близнец. Он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, клуб хочет сделать ДНК-тест
«Динамо» Бухарест подозревает, что в клуб приехал не тот игрок, которого подписали.
Как сообщает журналист Даниэль Шендре, в «Динамо» считают, что вместо Эдгара Иэ в клуб приехал его брат Эделину. Трансфер был осуществлен зимой, игрок зарабатывает 18 тысяч евро в месяц.
Защитник Эдгар Иэ находился в системе «Барселоны», а затем выступал за такие клубы, как «Лилль», «Нант», «Трабзонспор» и «Фейеноорд». Он также представлял молодежные сборные Португалии, но на взрослом уровне провел 2 матча за национальную команду Гвинеи-Бисау. Его брат-близнец Эделину Иэ провел большую часть карьеры в низших лигах Португалии и Польши.
По информации Fanatik, в румынском клубе уже давно заподозрили, что к команде присоединился не тот игрок: он отказывается показывать документы и не говорит по-английски, хотя в «Динамо» были уверены, что Эдгар владеет этим языком. Находящийся в расположении клуба футболист общается только на португальском.
Отмечается, что два месяца назад Иэ хотел получить машину от спонсора клуба. «Динамо» несколько недель пытается расторгнуть контракт с игроком, но тот не соглашается.
Отмечается, что клуб из столицы Румынии хочет сделать ДНК-тест, чтобы установить личность футболиста. Кроме того, «Динамо» может грозить присуждение технических поражений в 5 матчах с участием Иэ, если подтвердится, что играл не тот игрок, что был заявлен. В них «красные псы» набрали 8 очков.
«Мы не хотим давать никаких комментариев по делу Эдгара Иэ. Когда у нас будет позиция, мы опубликуем заявление», – прокомментировали ситуацию в Профессиональной футбольной лиге Румынии.
Во-первых - если близнецы, а не двойняшки, то одна малина. Во-вторых (если двойняшки) - с кем сравнивать будут? Нужно чтобы оба прошли
Какой-то бред — орленок Эд…"-
Я слышал это, джентльмены, леди!
Для быстроты, для простоты
Прошу со мною быть на "ты" -
Зовите Эдом, это вроде Эдди.
Эд — это просто вместо имен:
Эд-гар, Эд-вард, Эд-монд
(Эделаида).
Но Эд — не сокращение
О нет! — не упрощение,
А Эд, прошу прощения,
Скорее обобщение
Для легкости общения -
Ни более, ни менее.