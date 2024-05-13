Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет выступать за Францию с нового сезона

Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет представлять Францию со следующего сезона.

Об этом сообщил тренер Марьен де ла Асунсьон. В прошлом году Овсянкина встала в танцевальную пару с французом Максимилианом Райе.

В июле дуэт примет участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции.

Овсянкиной 16 лет. Она вместе с Матвеем Самохиным становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России-2022, но позже их дуэт распался.

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