Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет выступать за Францию с нового сезона
Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет представлять Францию со следующего сезона.
Об этом сообщил тренер Марьен де ла Асунсьон. В прошлом году Овсянкина встала в танцевальную пару с французом Максимилианом Райе.
В июле дуэт примет участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции.
Овсянкиной 16 лет. Она вместе с Матвеем Самохиным становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России-2022, но позже их дуэт распался.
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