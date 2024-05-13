Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет выступать за Францию с нового сезона

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции переходы Марьен Де ла Асунсьон Алиса Овсянкина Максимилиан Райе Фигурное катание

Российская фигуристка Алиса Овсянкина будет представлять Францию со следующего сезона.

Об этом сообщил тренер Марьен де ла Асунсьон. В прошлом году Овсянкина встала в танцевальную пару с французом Максимилианом Райе.

В июле дуэт примет участие в отборе на Гран-при среди юниоров во Франции.

Овсянкиной 16 лет. Она вместе с Матвеем Самохиным становилась серебряным призером этапа юниорского Гран-при России-2022, но позже их дуэт распался.

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11 комментариев
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Молодец!
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Красотка! Повезет какому-то французу!
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Как бы следующей не оказалась Аннабель.
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А говорят никого не отпускают. Все-таки примеры есть.
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Хорошая новость. Удачи! Пусть всë получится.
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Комментарий удален модератором
Удачи девочке, пусть всё идёт на пользу.
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Ответ Katerina Sunny
Как бы следующей не оказалась Аннабель.
а куда и с чего?
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Ответ RusVector
Красотка! Повезет какому-то французу!
Это ей повезет, если на нее кто-то обратит внимание
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Ответ Наталья Трофимова
А говорят никого не отпускают. Все-таки примеры есть.
так её и так отпустили, просто был годовой карантин, насколько я понимаю
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