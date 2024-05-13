Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России, права куплены до 2027 года («Первый спорт»)

Okko приобрел права на показ еще одного турнира на территории России.

Как утверждает «Первый спорт», онлайн-кинотеатр приобрел права на показ матчей Кубка Либертадорес в РФ.

Okko будет показывать главный клубный турнир Южной Америки с этого сезона – первые трансляции запланированы уже на 15 мая. Права на показ матчей приобретены до 2027 года.

Напомним, ранее стало известно, что купит права на показ Лиги чемпионов со следующего сезона, а также будет показывать французскую Лигу 1.

ЛЧ теперь будет на Okko? Что влияет на отказ «Матч ТВ»?