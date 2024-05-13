Okko будет показывать Кубок Либертадорес в России, права куплены до 2027 года («Первый спорт»)

Теги Коринтианс Фламенго Флуминенсе Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Ривер Плейт телевидение Кубок Либертадорес Okko Футбол

Okko приобрел права на показ еще одного турнира на территории России.

Как утверждает «Первый спорт», онлайн-кинотеатр приобрел права на показ матчей Кубка Либертадорес в РФ.

Okko будет показывать главный клубный турнир Южной Америки с этого сезона – первые трансляции запланированы уже на 15 мая. Права на показ матчей приобретены до 2027 года.

Напомним, ранее стало известно, что Okko купит права на показ Лиги чемпионов со следующего сезона, а также будет показывать французскую Лигу 1.

ЛЧ теперь будет на Okko? Что влияет на отказ «Матч ТВ»?

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11 комментариев
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Всё идёт к тому, что ОККО перехватит у Матч ТВ все чемпионаты, кроме отечественного
Для чего нужно содержать безумный штат ради каналов Футбол 1, 2, 3 и Страны, если даже ЛЧ с сентября будет только на ОККО - непонятно
+12
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+12
😂😂😂
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плей офф очень даже ничего
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Бизнес-стратегия с трансляциями по ночам крайне сомнительная. Вторая Лига конференций, но со сложностями. Интересно, сколько людей реально из-за этого подпишутся на сервис? Пока больше для объема подписки ощущается.
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ух ти)
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Ответ Кирилл Ткач
Всё идёт к тому, что ОККО перехватит у Матч ТВ все чемпионаты, кроме отечественного Для чего нужно содержать безумный штат ради каналов Футбол 1, 2, 3 и Страны, если даже ЛЧ с сентября будет только на ОККО - непонятно
Сигал ТВ.😅😅😅😅
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Ответ Кирилл Ткач
Всё идёт к тому, что ОККО перехватит у Матч ТВ все чемпионаты, кроме отечественного Для чего нужно содержать безумный штат ради каналов Футбол 1, 2, 3 и Страны, если даже ЛЧ с сентября будет только на ОККО - непонятно
Безумный штат)
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Ответ Pro_Zenit_7
Если они заберут ЛЧ и при этом не повысят стоимость подписки — МатчТВ, давай до свидания 👋🏻
На случай, если Окко поднимет цену, есть сбер Прайм за 200 рублей.
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Ответ Cearvm
Бизнес-стратегия с трансляциями по ночам крайне сомнительная. Вторая Лига конференций, но со сложностями. Интересно, сколько людей реально из-за этого подпишутся на сервис? Пока больше для объема подписки ощущается.
может создадут единый пакет с лч, лигой 1 и либертадорес
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