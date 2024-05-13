Финал ЛЧ «Боруссия» – «Реал» обслужит словенец Винчич, финал ЛЕ «Аталанта» – «Байер» – румын Ковач, финал ЛК «Олимпиакос» – «Фиорентина» – португалец Диаш
УЕФА назначил судей на финалы еврокубков.
Финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал Мадрид» 1 июня обслужит арбитр из Словении Славко Винчич.
На финал Лиги Европы «Аталанта» – «Байер», который пройдет 22 мая, назначен румынский рефери Иштван Ковач.
В финале Лиги конференций «Олимпиакос» – «Фиорентина» 29 мая будет работать португалец Артур Соареш Диаш.
Финал женской Лиги чемпионов «Барселона» – «Лион» 25 мая обслужит Ребекка Уэлш из Англии.
Тем забавнее слышать от него про заряженых судей)