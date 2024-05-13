Финал ЛЧ «Боруссия» – «Реал» обслужит словенец Винчич, финал ЛЕ «Аталанта» – «Байер» – румын Ковач, финал ЛК «Олимпиакос» – «Фиорентина» – португалец Диаш

Теги Боруссия Дортмунд Байер Лион Аталанта Фиорентина бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА женский футбол судьи Олимпиакос высшая лига Греция Лион жен Иштван Ковач судья Славко Винчич Артур Соареш Диаш Лига конференций УЕФА Футбол

УЕФА назначил судей на финалы еврокубков.

Финал Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Реал Мадрид» 1 июня обслужит арбитр из Словении Славко Винчич.

На финал Лиги Европы «Аталанта» – «Байер», который пройдет 22 мая, назначен румынский рефери Иштван Ковач.

В финале Лиги конференций «Олимпиакос» – «Фиорентина» 29 мая будет работать португалец Артур Соареш Диаш.

Финал женской Лиги чемпионов «Барселона» – «Лион» 25 мая обслужит Ребекка Уэлш из Англии.

27 комментариев
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почему не Тюрпен?
+20
0
+20
в УЕФА решили не доверять такие важные события, как финалы, судьям из Англии и Испании
+16
0
+16
Ответ vtsch4svws
Марчиняк получил премию и отправился в отпуск?
🧯
+9
-2
+7
Ответ Заяцволк
Слушайте, а когда в последний раз в финалах была дичь от судей ? Вроде реально давно не было такого, в финалах судьи не особо заметны в последнее время. Разве что вспоминается, как Рамос заломал руку Салаху, ну и то хз, возможно это и правда не удаление было. Короче, что-то скучно без судейской дичи в финалах, конечно присутствие Реала повышает шанс на то, что судьи вспомнят конспекты Чакыра, Кашшаи и Клатенбурга, но я бы на месте судей ради веселухи помог Боруссии, прикиньте как угарно будет - болельщики Реала будут кричать, что их засудили в финале ЛЧ, и команда впервые проиграла - шикарнейшее зрелище будет ! ))) Не, как бы нечестно, да, но Реалу там одним кубком больше или меньше - без разницы, у них уже штук 20 ЛЧ набралось, зато как дымиться будет в комментариях, бгг
🤡
+9
-4
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Испанские арбитры по сравнению с английскими это просто небо и земля
кто небо, кто земля?
+2
0
+2
Ковач насуёт красных карточек!
+1
0
+1
Чеферин своего пропихнул
+1
0
+1
На самом деле, что за странный выбор на финал ЛЧ? Тюрпен, Орсато (знаю, что закончил только что), да даже Марчиньяк (знаю, накосячил) и Оливер/Тейлор более оправданным выбором кажутся
+1
0
+1
Господин Чеферин назначил словенского судью, так на всякий случай, вдруг что-то пойдёт не так))
+2
-2
0
За Байер и Олимпиакос) Лига Чемпионов за кого не болей исход итак понятен😎👍🏻
+1
-1
0
Ковач на з/п у Парижа
0
0
0
Ответ Илья Лисицкий
почему не Тюрпен?
Потому что Винчич)
+4
-4
0
Ответ CWOT TV
Ну да, Эврёбе и Айтекин ведь никогда не тащили барсу в следующую стадию)))
Это глор самого коррумпированного итальянского мешка
Тем забавнее слышать от него про заряженых судей)
0
0
0
Ответ Заяцволк
Слушайте, а когда в последний раз в финалах была дичь от судей ? Вроде реально давно не было такого, в финалах судьи не особо заметны в последнее время. Разве что вспоминается, как Рамос заломал руку Салаху, ну и то хз, возможно это и правда не удаление было. Короче, что-то скучно без судейской дичи в финалах, конечно присутствие Реала повышает шанс на то, что судьи вспомнят конспекты Чакыра, Кашшаи и Клатенбурга, но я бы на месте судей ради веселухи помог Боруссии, прикиньте как угарно будет - болельщики Реала будут кричать, что их засудили в финале ЛЧ, и команда впервые проиграла - шикарнейшее зрелище будет ! ))) Не, как бы нечестно, да, но Реалу там одним кубком больше или меньше - без разницы, у них уже штук 20 ЛЧ набралось, зато как дымиться будет в комментариях, бгг
В 2019 левая пенка в финале лч
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Ответ Артём Гусев
В 2019 левая пенка в финале лч
Не, где там какая левая ? Чел из Тоттенхэма крыло распахнул, зачем он это делал ? Так не играют, это 100% фол, судья чётко решил
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