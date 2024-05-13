Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»
Павел Мамаев высказался о своем отношении к вере.
– Как вы пришли к богу?
– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.
– Что для вас вера?
– Это я, наверное. Все, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это все, краеугольный камень. Я ее никогда никому не навязывал, стараюсь ее особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.
– Как она помогает вам в жизни?
– Все – вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к ситуациям, людям. Можно прочитать Евангелие 10, 100, 1000 раз, и ты каждый раз будешь открывать для себя что-то новое, начнешь смотреть на многие вещи правильнее.
– Что для вас сейчас правильно?
– Православная религия. Бог есть любовь.
– У вас есть свой батюшка?
– Конечно. Я везде стараюсь ходить в храм. В октябре летал на Афон – не передать словами, как это было круто. Дай бог, еще слетаю, – сказал бывший игрок сборной России.
(Ганс Христиан Андерсен)
"В детстве я молил бога о велосипеде, но он все никак не появлялся. Тогда я понял, что религия работает по-другому: я украл велосипед и стал молить о прощении"
А это бог ему в ухо нашептал бить тогда? Интересно бы узнать, что ему голоса тогда говорили
Душу мою радуют,
А то не дождь, а то не дождь —
Слёзы с неба капают (с)