Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»

Павел Мамаев высказался о своем отношении к вере.

– Как вы пришли к богу?

– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.



– Что для вас вера?

– Это я, наверное. Все, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это все, краеугольный камень. Я ее никогда никому не навязывал, стараюсь ее особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.



– Как она помогает вам в жизни?

– Все – вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к ситуациям, людям. Можно прочитать Евангелие 10, 100, 1000 раз, и ты каждый раз будешь открывать для себя что-то новое, начнешь смотреть на многие вещи правильнее.



– Что для вас сейчас правильно?

– Православная религия. Бог есть любовь.



– У вас есть свой батюшка?

– Конечно. Я везде стараюсь ходить в храм. В октябре летал на Афон – не передать словами, как это было круто. Дай бог, еще слетаю, – сказал бывший игрок сборной России.