Павел Мамаев: «Вера – это все, краеугольный камень. Бог есть любовь. Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее»

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Павел Мамаев высказался о своем отношении к вере.

– Как вы пришли к богу?

– Я всегда был с ним – когда-то дальше, когда-то ближе. Так как-то сложилось, и слава богу.

– Что для вас вера?

– Это я, наверное. Все, что связано с истиной в жизни. Как догмат, наверное. Вера – это все, краеугольный камень. Я ее никогда никому не навязывал, стараюсь ее особо не обсуждать, но это истина. Только так и никак иначе.

– Как она помогает вам в жизни?

– Все – вокруг веры. Без этого не может быть меня. Вера меняет отношение к ситуациям, людям. Можно прочитать Евангелие 10, 100, 1000 раз, и ты каждый раз будешь открывать для себя что-то новое, начнешь смотреть на многие вещи правильнее.

– Что для вас сейчас правильно?

– Православная религия. Бог есть любовь.

– У вас есть свой батюшка?

– Конечно. Я везде стараюсь ходить в храм. В октябре летал на Афон – не передать словами, как это было круто. Дай бог, еще слетаю, – сказал бывший игрок сборной России.

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47 комментариев
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Прочитал Евангелие и вот ты уже не избиваешь человека стулом, а направляешь конструкцию, сделанную из дерева, которое выросло по воле Бога в сторону раба божьего
+68
-6
+62
Думающий атеист, живущий по совести, сам не понимает, насколько он близок к Богу. Потому что творит добро, не ожидая награды. В отличие от верующих лицемеров.
(Ганс Христиан Андерсен)
+23
-2
+21
Савин: Череп - это краеугольный камень головы
+23
-7
+16
Ответ Никита Волков
Прочитал Евангелие и вот ты уже не избиваешь человека стулом, а направляешь конструкцию, сделанную из дерева, которое выросло по воле Бога в сторону раба божьего
не согрешишь - не покаешься
+17
-5
+12
Ответ Ovi174
Верующий человек, который избивает другого человека группой лиц, изменяет жене, список деяний Паши можно и дальше продолжать. Как то не стыкуются все эти действия с Богом и верой....
как правило именно такие люди кричат о вере и нравственности
+13
-3
+10
Трындит, как дышит) святоша прям)
+12
-3
+9
Под каким углом стулом бить лучше например?
+9
-3
+6
Верующий человек, который избивает другого человека группой лиц, изменяет жене, список деяний Паши можно и дальше продолжать. Как то не стыкуются все эти действия с Богом и верой....
+7
-2
+5
Ответ Ovi174
Верующий человек, который избивает другого человека группой лиц, изменяет жене, список деяний Паши можно и дальше продолжать. Как то не стыкуются все эти действия с Богом и верой....
Почему нет. В 90е бандюки и убийцы строили церкви и носили крестики.
+8
-3
+5
Ответ Ovi174
Верующий человек, который избивает другого человека группой лиц, изменяет жене, список деяний Паши можно и дальше продолжать. Как то не стыкуются все эти действия с Богом и верой....
Все норм стыкуется:
"В детстве я молил бога о велосипеде, но он все никак не появлялся. Тогда я понял, что религия работает по-другому: я украл велосипед и стал молить о прощении"
+4
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+4
Ответ Aleksey Yashin
Савин: Череп - это краеугольный камень головы
Уважаемые отсылочки.
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+3
Какое Евангелие он прочитал? Их же куча

А это бог ему в ухо нашептал бить тогда? Интересно бы узнать, что ему голоса тогда говорили
+2
0
+2
Ответ Ovi174
Верующий человек, который избивает другого человека группой лиц, изменяет жене, список деяний Паши можно и дальше продолжать. Как то не стыкуются все эти действия с Богом и верой....
Почему это не состыкуется? Уголовники, мафиозники, бандиты и убийцы в большинстве своем верующие люди.
+2
0
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Золотые купола
Душу мою радуют,
А то не дождь, а то не дождь —
Слёзы с неба капают (с)
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0
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Так все сидевшие говорят?
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Ответ Никита Волков
Прочитал Евангелие и вот ты уже не избиваешь человека стулом, а направляешь конструкцию, сделанную из дерева, которое выросло по воле Бога в сторону раба божьего
А правильно инструктируешь того, кто пытается направить конструкцию и т.д., ибо специалистом по этой части является всё же не Паша, а Кокоша.
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Мне в Евангелие нравится Аска.
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сектант
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Ответ Михаил Сафонов
Так все сидевшие говорят?
Все кто в тюряге все невиноватые их подставили всех.
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Ответ damondiamond
Кто написал Евангелие?
Канонических 4, апокрифических штук 25.Марк, Матфей, Яков, Иоанн.это канонические.
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Хер знает. Гундяеву не помогло
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Прочитав Евангелие, начнешь смотреть на многие вещи правильнее - и подаёшь в суд на бывшую жену в третий раз подряд, добавил Павел.
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А как там с процессами ведьм например? В России они были до начала 20 века.
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Приход к вере в возрасте - пристанище обиженных.
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Наличие такого адепта - дополнительная анти-реклама религии
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Гопник начал читать Евангелие. Очередной анекдот от Мамаева. Может сначала необходимо на рожу гопника посмотреть? Жду признание Кокорина, что он носит стринги из-за солидарности с женщинами.
+4
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+1
Теперь перед ударом стулом будет креститься и говорить «С Богом» :))
+2
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Ответ Антон Орехов
Канонических 4, апокрифических штук 25.Марк, Матфей, Яков, Иоанн.это канонические.
Кто они?
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Ответ Jannon
Все норм стыкуется: "В детстве я молил бога о велосипеде, но он все никак не появлялся. Тогда я понял, что религия работает по-другому: я украл велосипед и стал молить о прощении"
Бог этого хотел возможно
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О времена! О нравы!Гопник лезет в нравоучители... Прости нас Господи....
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