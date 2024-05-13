«Барса» недовольна возможным снижением налоговой ставки для иностранцев в Мадриде. Каталонцы считают, что «закон Мбаппе» «сделает «Реал» клубом-государством»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

В «Барселоне» недовольны мадридским законодательством.

Автономное сообщество Мадрид может принять закон, позволяющий иностранцам или испанцам, вернувшимся в родную страну, освободиться от части налоговых выплат. Этот проект в прессе называют «закон Мбаппе». 

В Испании подоходный налог выплачивается двумя траншами: один национальный, одинаковый для всех испанцев, и другой автономный, который зависит от сообщества, в котором живет налогоплательщик.

При доходе в размере более 300 000 евро в год ставка национального подоходного налога составляет 24,5%. Жители Мадрида с высоким уровнем дохода дополнительно выплачивают 20,5% своего дохода.

«Закон Мбаппе» гласит, что для всех жителей Мадрида, будь то иностранцы или испанцы, которые возвращаются в страну, региональная ставка подоходного налога может быть снижена на 20 процентных пунктов. Лица, претендующие на снижение налоговой нагрузки, должны инвестировать в Автономное сообщество. 

Законопроект еще находится на стадии рассмотрения и должен быть одобрен городским советом и ассамблеей Мадрида. Голосование пройдет в ближайшие недели. 

По информации Diario Sport, в «Барселоне» очень недовольны возможными изменениями в мадридском законодательстве. В каталонском клубе считают, что к трудностям, с которыми «Барса» сталкиваются в борьбе за подписание футболистов с такими командами, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», теперь добавится преимущество, которое смогут получить «Реал» и «Атлетико». 

В «блаугране» считают, что этот закон поможет «Реалу» стать «еще одним клубом-государством». 

131 комментарий
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Ну вообще разница между налогом в 45% и 25% очень существенна.
Условный игрок с зп 10млн в год получит чистыми вместо 5,5млн целых 7,5.
+45
-2
+43
Так это стандартный принцип самоуправления регионов. И он распространяется не только на Реал, а на все Мадридские клубы (и не только клубы, но и в целом организации). Пусть Барселона принимает такой же закон, и будет им счастье
+40
-12
+28
Ответ Burel
Комментарий скрыт
ну конечно, закон придуман ради нескольких футболистов Реала в многомиллионном городе [нет]
+32
-6
+26
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Все верно, не первый раз Мадрид такие штуки поворачивает.
+50
-27
+23
Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
в чём связь
+29
-10
+19
Что мешает старому политик(ан)у Лапорте пролоббировать подобный “закон Витора Роке” в парламенте Каталонии?..
+30
-14
+16
Ответ Burel
"что мешает Лапорте тоже убить человека"
С каких пор законотворческая деятельность в области налогообложения стала равна убийству?..
+18
-3
+15
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Барселона не клуб-государство. Барселона - клуб-шапито
+17
-3
+14
А вообще интересное решение жаловаться на то что сосед ест пирог, лишь потому, что сами его не едят...
+9
-1
+8
Ответ Jan Paskel
ну конечно, закон придуман ради нескольких футболистов Реала в многомиллионном городе [нет]
Веселит, когда Диарио выпускает новости про Барсу, то местные куле орут, что это фейк. А новости про Мадрид они считают чистой правдой. Кто с фанами Барсы общался, тот в цирке не смеётся:)
+7
0
+7
Ответ Burel
так Каталония хотела отделиться, но центр не позволил.
При чем тут отделение? Мадрид тоже в составе Испании, и что?
Есть налоги федеральные, которые платятся в федеральный бюджет, их размер определяется государством в целом. А есть местные, их размер определяется в регионах, и платятся они в местный бюджет.
Так что у Каталонии точно такие же права на изменение размеров местных налогов как и у автономного сообщества Мадрид. Было бы только желание.
+9
-3
+6
А что мешает Каталонии принять подобный закон?
+7
-2
+5
Второй каталонский, которого отпинали в этом сезоне все, кто хотел, продолжает искать соринки в чужом глазу))
+13
-8
+5
А че не закон Симеоне? Мэр Мадрида фан АТМД. Диего тоже будет рад этому закону
+3
0
+3
любители откатов и раздувания зарплат опять будут плакать, им то ведь запретили у себя такой закон принять, ой нет не запретили...
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Ответ SaH4r.
Мадридский судейский полит проект во всей красе. Почему только в Мадриде? Почему не во всей Испании?
Да, если честно как-то стрёмно выглядит на фоне перехода Мбаппе))
+7
-4
+3
Мой коммент удалят, но все же напишу, какой уровень интеллекта у каталоников? Они не знают, что есть национальные налоги и местные, и что местные сами могут определять какой налог им ставить🤯 ладно бы только местные такие были, но видимо и в самой каталонии такие же интеллектуалы сидят и новости в прессе своей пишут
+8
-5
+3
Ответ Oliver Kromwel
При чем тут отделение? Мадрид тоже в составе Испании, и что? Есть налоги федеральные, которые платятся в федеральный бюджет, их размер определяется государством в целом. А есть местные, их размер определяется в регионах, и платятся они в местный бюджет. Так что у Каталонии точно такие же права на изменение размеров местных налогов как и у автономного сообщества Мадрид. Было бы только желание.
Мб это связано с тем, что Каталония регион - донор. Отдает в казну кратно больше чем получает обратно.
Поэтому сложно снижать налог для сверх богатых, не досчитаются еще больше денег.
Но это лишь предположение.
+7
-5
+2
Не знал, что в Мадриде один клуб.
+3
-1
+2
И кстати интересно, почему в 10-е, когда был Криш, Кака, Озил, Рамос, Хамес, ну в общем такая же безумная звёздность и высокие зарплаты, о таком законе якобы Перес не додумался, но вот из-за одного Мбаппе надо начать искать мадридский след?
+3
-1
+2
Ответ KaaTim
Не знал, что в Мадриде один клуб.
Не мешай сектантам верить в заговор)
+2
-1
+1
Ответ slavik12345
Ну вообще разница между налогом в 45% и 25% очень существенна. Условный игрок с зп 10млн в год получит чистыми вместо 5,5млн целых 7,5.
Интересно, как это будет работать. Я сильно сомневаюсь, что столица откажется от муниципального налога - это лишь угробит экономику. Вероятно, изменение будет более глобальное, например, отмена "закона Бекхэма" (иностранцы могут не платить налог с иностранных доходов) и появление "закона Мбаппе" (снижение налога для богачей при определенных условиях).
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Спорс копирует все новости с желтой Диарио спортс?))

Там пол Барсы уже продано, по словам этой газетенки)
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Ответ samatzakirzyanov
Ага, ага, Барселона почти больше всех приносит денег Испании. Наверно из ее денег и покроют ту финансовую дыру, которая образуется изза этого закона в Мадриде. И тогда объясни, почему же снизили налог в Мадриде, а в других регионах ничего такого нет?
Лол, Мадрид (как и любая столица в крупном государстве) ещё больший донор, чем Каталония
+1
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Ответ samatzakirzyanov
Дело в том, что Каталония выступает не в интересах футбольного клуба. Так должно быть везде, но и тут Реал отличился, ради них даже законы переписывают, чтобы они на зарплате Мбаппе не так много потеряли.
А причем здесь вообще Мбаппе? В статье указана пороговая ставка 300 тыс. евро в год. Сразу видно, что она не под Мбаппе устанавливалась, у которого годовой доход раз эдак в 100 выше.

Это просто БЧК от зависти везде заговор ищет
+1
0
+1
Ответ Oliver Kromwel
При чем тут отделение? Мадрид тоже в составе Испании, и что? Есть налоги федеральные, которые платятся в федеральный бюджет, их размер определяется государством в целом. А есть местные, их размер определяется в регионах, и платятся они в местный бюджет. Так что у Каталонии точно такие же права на изменение размеров местных налогов как и у автономного сообщества Мадрид. Было бы только желание.
Дело в том, что Каталония выступает не в интересах футбольного клуба. Так должно быть везде, но и тут Реал отличился, ради них даже законы переписывают, чтобы они на зарплате Мбаппе не так много потеряли.
+6
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Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
по их мнению это Перес выбил Месси такую зарплату лично у Бартомеу))))
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Ответ Nike of FW
Ну да , все равны там )) у реала миллиардов у Барсы 240 млн )))) все пачэснаму
Так Барселона в финансовой яме ))
+2
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Что мешает старому политик(ан)у Лапорте пролоббировать подобный “закон Витора Роке” в парламенте Каталонии?..
ему некогда, он на массе
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Ответ Миша Циприс
А что мешает Каталонии принять подобный закон?
Что ты им объясняешь у них все что не в их пользу - противозаконно! ТЫ почитай че они пишут, они думают что если им потолок меньше сделали значит это заговор! АХАХАХАХАХАХА, ну какие клованы
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