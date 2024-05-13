«Барса» недовольна возможным снижением налоговой ставки для иностранцев в Мадриде. Каталонцы считают, что «закон Мбаппе» «сделает «Реал» клубом-государством»

В «Барселоне» недовольны мадридским законодательством.

Автономное сообщество Мадрид может принять закон, позволяющий иностранцам или испанцам, вернувшимся в родную страну, освободиться от части налоговых выплат. Этот проект в прессе называют «закон Мбаппе».

В Испании подоходный налог выплачивается двумя траншами: один национальный, одинаковый для всех испанцев, и другой автономный, который зависит от сообщества, в котором живет налогоплательщик.

При доходе в размере более 300 000 евро в год ставка национального подоходного налога составляет 24,5%. Жители Мадрида с высоким уровнем дохода дополнительно выплачивают 20,5% своего дохода.

«Закон Мбаппе» гласит, что для всех жителей Мадрида, будь то иностранцы или испанцы, которые возвращаются в страну, региональная ставка подоходного налога может быть снижена на 20 процентных пунктов. Лица, претендующие на снижение налоговой нагрузки, должны инвестировать в Автономное сообщество.

Законопроект еще находится на стадии рассмотрения и должен быть одобрен городским советом и ассамблеей Мадрида. Голосование пройдет в ближайшие недели.

По информации Diario Sport, в «Барселоне» очень недовольны возможными изменениями в мадридском законодательстве. В каталонском клубе считают, что к трудностям, с которыми «Барса» сталкиваются в борьбе за подписание футболистов с такими командами, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», теперь добавится преимущество, которое смогут получить «Реал» и « ».

В «блаугране» считают, что этот закон поможет « » стать «еще одним клубом-государством».