«Барса» недовольна возможным снижением налоговой ставки для иностранцев в Мадриде. Каталонцы считают, что «закон Мбаппе» «сделает «Реал» клубом-государством»
В «Барселоне» недовольны мадридским законодательством.
Автономное сообщество Мадрид может принять закон, позволяющий иностранцам или испанцам, вернувшимся в родную страну, освободиться от части налоговых выплат. Этот проект в прессе называют «закон Мбаппе».
В Испании подоходный налог выплачивается двумя траншами: один национальный, одинаковый для всех испанцев, и другой автономный, который зависит от сообщества, в котором живет налогоплательщик.
При доходе в размере более 300 000 евро в год ставка национального подоходного налога составляет 24,5%. Жители Мадрида с высоким уровнем дохода дополнительно выплачивают 20,5% своего дохода.
«Закон Мбаппе» гласит, что для всех жителей Мадрида, будь то иностранцы или испанцы, которые возвращаются в страну, региональная ставка подоходного налога может быть снижена на 20 процентных пунктов. Лица, претендующие на снижение налоговой нагрузки, должны инвестировать в Автономное сообщество.
Законопроект еще находится на стадии рассмотрения и должен быть одобрен городским советом и ассамблеей Мадрида. Голосование пройдет в ближайшие недели.
По информации Diario Sport, в «Барселоне» очень недовольны возможными изменениями в мадридском законодательстве. В каталонском клубе считают, что к трудностям, с которыми «Барса» сталкиваются в борьбе за подписание футболистов с такими командами, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити», теперь добавится преимущество, которое смогут получить «Реал» и «Атлетико».
В «блаугране» считают, что этот закон поможет «Реалу» стать «еще одним клубом-государством».
Условный игрок с зп 10млн в год получит чистыми вместо 5,5млн целых 7,5.
Есть налоги федеральные, которые платятся в федеральный бюджет, их размер определяется государством в целом. А есть местные, их размер определяется в регионах, и платятся они в местный бюджет.
Так что у Каталонии точно такие же права на изменение размеров местных налогов как и у автономного сообщества Мадрид. Было бы только желание.
Поэтому сложно снижать налог для сверх богатых, не досчитаются еще больше денег.
Но это лишь предположение.
Там пол Барсы уже продано, по словам этой газетенки)
Это просто БЧК от зависти везде заговор ищет