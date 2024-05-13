Миллер пригрозил оставить игроков «Зенита» без бонусов по итогам сезона. У главы «Газпрома» был «тяжелый разговор» с Семаком (Кирилл Легков)

Алексей Миллер пригрозил оставить игроков «Зенита» без бонусов.

Об этом рассказал журналист Кирилл Легков.

«Что могу сказать по следам последних событий в « ». Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены «всех бонусов». А бонусы там приличные. До 300 тысяч по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения.

Ну и за отдельные матчи тоже. С ЦСКА была сумма в Сутормина, но в другой валюте, которую мог заработать каждый зенитовец, но... У ЦСКА, например, нет таких премий, выиграли – молодцы.

Неслучайно после матча последовало заявление Андрея Мостового о том, что мы будем биться за город и болельщиков в оставшихся матчах, чтобы выиграть «золотой дубль». За результат они все же тоже переживают.

Насчет слов Александра Ивановича [ ] про импотентов не знаю, но он ходил в раздевалку в последнее время часто, призывал, внушал, объяснял. Могло и лопнуть терпение.

У Миллера был тяжелый разговор с . В принципе, Семак в самой сложной ситуации. Его нагрузили по самое никуда легионерами. А те не тащат. Но и он должен был говорить свое слово при формировании команды. Может, более категорично. Если соглашался, то...

О судьбе тренера говорить рано. Снять Семака может только катастрофический финиш. Хотя после слов Елены Илюхиной про продление контракта это выглядит невозможным. Многие говорят о том, что перемены могут затронуть тренерский штаб «Зенита», где много народу, роль которых не совсем понятна. А зарплатная нагрузка на бюджет клуба – приличная.

В общем, если все провалится, без огорчений и потерь игроки «Зенита» не останутся. Но самое смешное будет, если они выиграют и чемпионат, и кубок. Тогда Миллер снова пойдет в раздевалку и скажет совсем другие слова.

Я бы сейчас ставил если не на победы и голы «Зенита», то на большую мотивацию его игроков в оставшихся матчах, если такая линия есть в конторах. Там точно можно сорвать куш», – написал Легков.