Миллер пригрозил оставить игроков «Зенита» без бонусов по итогам сезона. У главы «Газпрома» был «тяжелый разговор» с Семаком (Кирилл Легков)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Газпром Александр Медведев Алексей Миллер деньги Футбол

Алексей Миллер пригрозил оставить игроков «Зенита» без бонусов.

Об этом рассказал журналист Кирилл Легков.  

«Что могу сказать по следам последних событий в «Зените». Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены «всех бонусов». А бонусы там приличные. До 300 тысяч по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения.

Ну и за отдельные матчи тоже. С ЦСКА была сумма в Сутормина, но в другой валюте, которую мог заработать каждый зенитовец, но... У ЦСКА, например, нет таких премий, выиграли – молодцы.

Неслучайно после матча последовало заявление Андрея Мостового о том, что мы будем биться за город и болельщиков в оставшихся матчах, чтобы выиграть «золотой дубль». За результат они все же тоже переживают.

Насчет слов Александра Ивановича [Медведева] про импотентов не знаю, но он ходил в раздевалку в последнее время часто, призывал, внушал, объяснял. Могло и лопнуть терпение.

У Миллера был тяжелый разговор с Сергеем Семаком. В принципе, Семак в самой сложной ситуации. Его нагрузили по самое никуда легионерами. А те не тащат. Но и он должен был говорить свое слово при формировании команды. Может, более категорично. Если соглашался, то...

О судьбе тренера говорить рано. Снять Семака может только катастрофический финиш. Хотя после слов Елены Илюхиной про продление контракта это выглядит невозможным. Многие говорят о том, что перемены могут затронуть тренерский штаб «Зенита», где много народу, роль которых не совсем понятна. А зарплатная нагрузка на бюджет клуба – приличная.

В общем, если все провалится, без огорчений и потерь игроки «Зенита» не останутся. Но самое смешное будет, если они выиграют и чемпионат, и кубок. Тогда Миллер снова пойдет в раздевалку и скажет совсем другие слова.

Я бы сейчас ставил если не на победы и голы «Зенита», то на большую мотивацию его игроков в оставшихся матчах, если такая линия есть в конторах. Там точно можно сорвать куш», – написал Легков. 

Материалы по теме

93 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эко Питерскую верхушку понесло, не умеют проигрывать от слова совсем
+75
-19
+56
При "тяжёлом разговоре" Миллер ел стейк перед Семаком?
+54
-5
+49
Ответ ЗЕНИТ65
А что это за крендель, Легков, и откуда ему знать, что говорят в раздевалке Зенита? Максимум, что ему разрешат, так это вылизать унитазы на Газпром Арене.
Господин Медведев это Вы ?)
+28
-1
+27
Ответ kulik13
При "тяжёлом разговоре" Миллер ел стейк перед Семаком?
Ломал руками сельдерей перед ним
+21
-1
+20
50к долларов каждому за победу над ЦСКА… м-да, я думал за последние пару лет наши клубы взялись за голову, но нет.
+22
-3
+19
Игроков лишат зелени и Семака лишат зелени, но есть нюанс
+18
-2
+16
Ответ Andrew Legas
Эко Питерскую верхушку понесло, не умеют проигрывать от слова совсем
Гнев Миллера абсолютно оправдан: он создал Семаку идеальные условия для работы. Абсолютно все трансферы согласовываются с Семаком. А сейчас Миллер видит не просто неудачную серию игр, а полный развал команды. Семак умудрился набрать на одно очко больше чем Манчини, который уже фактически был тренером сборной Италии и вообще не переживал за результат.
+29
-13
+16
Ответ ЗЕНИТ65
А что это за крендель, Легков, и откуда ему знать, что говорят в раздевалке Зенита? Максимум, что ему разрешат, так это вылизать унитазы на Газпром Арене.
Господи, ужас какой)
+10
-5
+5
Ответ riverman1980
Гнев Миллера абсолютно оправдан: он создал Семаку идеальные условия для работы. Абсолютно все трансферы согласовываются с Семаком. А сейчас Миллер видит не просто неудачную серию игр, а полный развал команды. Семак умудрился набрать на одно очко больше чем Манчини, который уже фактически был тренером сборной Италии и вообще не переживал за результат.
Наверное даже Зенит Манчини с 5 места уничтожил бы нынешний
+6
-1
+5
Ответ Owen_the_Simple
>Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены «всех бонусов» >в какой-то форме >примерно то Ну понятно.
Странно, что не Карпов
Он у испанских журналюг набрался и тож фанфики на ходу сочиняет про чувства, мысли и разговоры в командах))
+4
0
+4
третьесортнишний журналистишка пытается прославиться
+6
-3
+3
"Насчет слов Александра Ивановича [Медведева] про импотентов не знаю, но он ходил в раздевалку в последнее время часто..."
🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Интересно, если игрокам реально не выплатят бонусы по итогам сезона, которые прописаны в контракте, найдётся ли хоть один игрок, который это не схавает?
+4
-1
+3
Бедный Сутормин. Стал жертвой каких-то махинаций среди футбольных руководителей, при этом его ещё этими 50 тысячами попрекают. Будто он сам себя продал за эти деньги.
+3
0
+3
Ответ riverman1980
Гнев Миллера абсолютно оправдан: он создал Семаку идеальные условия для работы. Абсолютно все трансферы согласовываются с Семаком. А сейчас Миллер видит не просто неудачную серию игр, а полный развал команды. Семак умудрился набрать на одно очко больше чем Манчини, который уже фактически был тренером сборной Италии и вообще не переживал за результат.
И Манчини зимой подвозили Заболотного, а не Артура за 14 миллионов. И Роберто ещё и в ЛЕ играл:(
+9
-6
+3
Ответ Andrew Legas
Эко Питерскую верхушку понесло, не умеют проигрывать от слова совсем
А можно назвать клуб,в котором руководство не заходит в раздевалку и не устраивает разнос за плохие результаты?Просто про Зенит разнесли,на других так не хайпанёшь.
+7
-5
+2
Нашёл, чем напугать миллионеров
+3
-1
+2
У Газпрома в 2023,впервые за последние 25 лет,убытки в 700 миллиардов - он себя бонусов лишить не хочет?
+6
-4
+2
Кто такой этот Кирюша Легков ?
+2
0
+2
Оказывается, в ящике для грязного белья Карпов сидел не один. Всё-то они знают, но не точно. Общение было в "какой-то форме". Насчёт Медведева и импотентов не знает, но ходил и "могло и лопнуть терпение". Тяжёлый разговор с Семаком, но контракт продлили. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Новости чисто для такого типа людей, как Burel, Willey Fox и тд. Они такое ложками едят. А вот нормальным людям это в ленте за какие грехи?
+3
-1
+2
вот хочется этим всеведающим ребятам верить...Карпов, Легков - авторитеты, властители дум, просто )))
+3
-1
+2
Ответ Owen_the_Simple
>Общение Алексея Миллера с игроками в какой-то форме было. И сказано было примерно то, что если не выиграете кубок, будете лишены «всех бонусов» >в какой-то форме >примерно то Ну понятно.
Но он же не может матерные слова озвучивать, которыми Миллер всех поливал … вот поэтому в какой-то форме
+4
-3
+1
У Газпрома большой убыток по итогам года.
Нечем стало платить судьям :)
+5
-4
+1
Ни пруфов, ни даже "по моей информации" конечно же этого ничего не будет. Обыкновенное пустозвонство.
Это же как все терпели 5 лет, что такой поток прорвало)))
+4
-3
+1
Иван Карпов не перелогинился и случайно выложил пост с аккаунта своего парня.
+1
0
+1
Ответ carmelo hot sause
Интересно, если игрокам реально не выплатят бонусы по итогам сезона, которые прописаны в контракте, найдётся ли хоть один игрок, который это не схавает?
Интересно, вы вообще понимаете разницу между премией и окладом? В данном случае, прописанная в контракте сумма договора?
+1
0
+1
Александр Медведев обозвал футболистов Зенита импотентами, главного тренера мягкотелым сельдереем и на последок, как истинный фанат Динамо Москва крикнул Динамо чемпион!!
+3
-2
+1
Ответ Margor
А я бы ответил Миллеру, Лёх а че твои бонусы чтоли? из твоего кармана?
А как вы определяете чьи деньги,если Газпром гос на 50%+одна акция?
+2
-1
+1
Мутный журналист - мутный комментарий.
+4
-3
+1
Ответ Blu-red
Принимать поражения достойно, а не обзываться импотентами
Никто и никак не обзывал соперника
Что вы несете чушь?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий