Вратарь «Металлурга» Набоков – лучший новичок сезона КХЛ

Илья Набоков назван лучшим молодым хоккеистом сезона КХЛ.

Голкипер « » получил приз имени Алексея Черепанова на церемонии закрытия сезона КХЛ. Он вручается лучшему новичку чемпионата.

На награду также претендовали нападающий («Металлург») и защитник (« »).

Илья Набоков провел 43 матча в Фонбет чемпионате , одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93% бросков.

В плей-офф голкипер был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина, сыграв 23 игры, одержав 16 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 94,2% бросков.