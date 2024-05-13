Вратарь «Металлурга» Набоков – лучший новичок сезона КХЛ

Теги Металлург Мг Торпедо рейтинги КХЛ Илья Набоков Роман Канцеров Антон Силаев Хоккей

Илья Набоков назван лучшим молодым хоккеистом сезона КХЛ.

Голкипер «Металлурга» получил приз имени Алексея Черепанова на церемонии закрытия сезона КХЛ. Он вручается лучшему новичку чемпионата.

На награду также претендовали нападающий Роман Канцеров («Металлург») и защитник Антон СилаевТорпедо»).

Илья Набоков провел 43 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93% бросков.

В плей-офф голкипер был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина, сыграв 23 игры, одержав 16 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 94,2% бросков.

6 комментариев
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Вот заслуженно, без вариантов!
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Для 1сезона в КХЛ просто монстр. Уже МВП финала КГ и лучший новичок сезона. Поздравляю. Просто вытащил нам финал с Локо. Желаю чтобы, второй сезон, был не слабее первого и без травм. И повторить конечно успех.
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В первый год все что можно выиграл), можно в нхл ехать)
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Илюха так держать 💪💪💪
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Ожидаемо! Спасибо в первую очередь надо сказать Разину, что поверил в него и дал парню раскрыться! Кубковые игры Илья провел на высочайшем уровне!
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