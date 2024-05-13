Вратарь «Металлурга» Набоков – лучший новичок сезона КХЛ
Илья Набоков назван лучшим молодым хоккеистом сезона КХЛ.
Голкипер «Металлурга» получил приз имени Алексея Черепанова на церемонии закрытия сезона КХЛ. Он вручается лучшему новичку чемпионата.
На награду также претендовали нападающий Роман Канцеров («Металлург») и защитник Антон Силаев («Торпедо»).
Илья Набоков провел 43 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,15 шайбы и отражая 93% бросков.
В плей-офф голкипер был назван самым ценным игроком Кубка Гагарина, сыграв 23 игры, одержав 16 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 94,2% бросков.