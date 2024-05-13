Губернатор Челябинской области Текслер – лучший руководитель клуба в сезоне КХЛ. Он президент «Трактора»

Теги Трактор КХЛ Политика Алексей Текслер Хоккей

Губернатор Челябинской области признан лучшим руководителем клуба КХЛ.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю клуба в сезоне КХЛ.

Текслер является президентом «Трактора».

В прошедшем сезоне уральский клуб прошел «Салават Юлаев» (4-2 в серии) и московское «Динамо» (4-0) в плей-офф, но уступил «Локомотиву» (0-4) в полуфинале Кубка Гагарина.

23 комментария
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Как он этого добился без просмотра 800 игр НХЛ и договоров с Турцией?
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Звучит как тонкий троллинг после увольнения главного тренера Алексея Заварухина.
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Мне кажется, что после такого сезона лучшим должен быть кто-то из Магнитогорска, все-таки перестроили команду и выиграли кубок за год
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Извините но я не могу 😂😂😂😂
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Церемония закрытия сезона - отдельный вид искусства 😂
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Ответ Xell
А он каким образом примазался?) К Трактору губернатор имеет только косвенное отношение и к хоккею тоже.
Что не знаете как это делается в наше время
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Сюр какой-то просто. Губернатор лучший руководитель клуба... И жнец и швец и на дуде игрец.
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Да ну это же ######, да ну ## ###, ###### в ###... Степлер...
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Бредятина полнейшая!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Звучит как тонкий троллинг после увольнения главного тренера Алексея Заварухина.
Текслеру награду, а Заварухину принесшего бронзу хотели отправить в ВХЛ. Это Нечто))
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Ответ Stason91-91
За что степлер лучший-то?! За то что ни один матч трактора в Челябинске не пропустил что ли?!
За то что бюджет повысил для Савина и Волкова))
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Ответ Xell
А он каким образом примазался?) К Трактору губернатор имеет только косвенное отношение и к хоккею тоже.
Он на выборах отрекламировал одного кандидата в президенты)))
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Ответ Oleg Olegov
Как он этого добился без просмотра 800 игр НХЛ и договоров с Турцией?
Ну вот смог же 🤔🤔🥺
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Ответ Фёдор Кузнецов
Мне кажется, что после такого сезона лучшим должен быть кто-то из Магнитогорска, все-таки перестроили команду и выиграли кубок за год
Магнитогорск - челябинская область, Текслер - губернатор челябинской области. Пазл сложился.
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Ответ newyork13
Церемония закрытия сезона - отдельный вид искусства 😂
У фк МЮ тоже отдельный вид искусства взял и отменил ужин в честь закрытия сезона
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Губер - руководитель клуба КХЛ
Экономист - Министр Обороны

Л-логика.)
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Тот неловкий момент, когда руководишь командой из стАлицы, а приходится в финале "болеть" за сЯло.
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🤣
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Спорт вне политики
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За что степлер лучший-то?! За то что ни один матч трактора в Челябинске не пропустил что ли?!
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А он каким образом примазался?) К Трактору губернатор имеет только косвенное отношение и к хоккею тоже.
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🤡🤡🤡🤡
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