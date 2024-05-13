Губернатор Челябинской области Текслер – лучший руководитель клуба в сезоне КХЛ. Он президент «Трактора»
Губернатор Челябинской области признан лучшим руководителем клуба КХЛ.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю клуба в сезоне КХЛ.
Текслер является президентом «Трактора».
В прошедшем сезоне уральский клуб прошел «Салават Юлаев» (4-2 в серии) и московское «Динамо» (4-0) в плей-офф, но уступил «Локомотиву» (0-4) в полуфинале Кубка Гагарина.
Экономист - Министр Обороны
Л-логика.)