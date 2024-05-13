Кукуян обслужит ответный матч «Зенита» и ЦСКА в Кубке России, Безбородов назначен на игру «Балтика» – «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Балтика Владислав Безбородов Павел Кукуян Футбол

РФС назначил арбитров на матчи Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ

Финал. 2-й матч

15 мая (среда)

«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Сергей Карасев; инспектор – Александр Гончар.

Путь регионов

Финал

14 мая (вторник)

«Балтика» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Зуев.

11 комментариев
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Сейчас не важно кто на поле, а важнее кто на ВАР
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+10
Когда вашего зенитовца убьют, тогда и приходите (с) Судейский комитет
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Зенио и так плох, а тут еще и Кукуян
+5
-1
+4
ЦСКА с финалом кубка
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Комментарий удален модератором
Помню как этот Кукуян откровенно убивал ЦСКА пару раз. В свое время только Гвардис так же откровенно это делал.
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Без разницы кто судит. Зениту это не поможет. ЦСКА вышвырнет Зенит из кубка.
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Спартаку легко не будет Балтика то на ходу
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Ответ T622222
Спартаку легко не будет Балтика то на ходу
Открываем два последних матча Балтики и видим 2 поражения подряд.
Балтики лучше бы подумать как прописку в чемпионате сохранить, а не о выходе в финал.
А то в финале будут играть в статусе команды ФНЛ.
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