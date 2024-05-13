Кукуян обслужит ответный матч «Зенита» и ЦСКА в Кубке России, Безбородов назначен на игру «Балтика» – «Спартак»
РФС назначил арбитров на матчи Фонбет Кубка России.
Путь РПЛ
Финал. 2-й матч
15 мая (среда)
«Зенит» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Сергей Карасев; инспектор – Александр Гончар.
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Финал
14 мая (вторник)
«Балтика» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Зуев.
Балтики лучше бы подумать как прописку в чемпионате сохранить, а не о выходе в финал.
А то в финале будут играть в статусе команды ФНЛ.