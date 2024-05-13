Ротенберг получил 3 голоса в номинации на приз лучшему тренеру сезона КХЛ. Тренер СКА замкнул рейтинг вместе с Кудашовым и Леонтьевым
Роман Ротенберг попал в номинацию на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.
Обладателем награды стал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
КХЛ опубликовала результаты голосования. Выбранный на первом месте претендент получил три балла в актив, на втором – два балла, на третьем – один балл.
Результаты выглядят следующим образом:
Андрей Разин («Металлург») – 47 голосов;
Игорь Никитин («Локомотив») – 43;
Андрей Козырев («Северсталь») – 11;
Николай Заварухин («Автомобилист») – 9;
Алексей Жамнов («Спартак») – 5;
Андрей Мартемьянов («Амур»), Алексей Заварухин (экс «Трактор») – 4;
Олег Леонтьев («Нефтехимик»), Роман Ротенберг (СКА), Алексей Кудашов («Динамо») – 3.
Мне интересно кто за него голосовал?
Странно что Минск еще не за него)))