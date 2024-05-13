Ротенберг получил 3 голоса в номинации на приз лучшему тренеру сезона КХЛ. Тренер СКА замкнул рейтинг вместе с Кудашовым и Леонтьевым

Роман Ротенберг попал в номинацию на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

Обладателем награды стал главный тренер « » Андрей Разин.

опубликовала результаты голосования. Выбранный на первом месте претендент получил три балла в актив, на втором – два балла, на третьем – один балл.

Результаты выглядят следующим образом:

(«Металлург») – 47 голосов;

(« ») – 43;

(« ») – 11;

Николай Заварухин (« ») – 9;

(« ») – 5;

Андрей Мартемьянов («Амур»), Алексей Заварухин (экс «Трактор») – 4;

Олег Леонтьев («Нефтехимик»), Роман Ротенберг (СКА), Алексей Кудашов («Динамо») – 3.