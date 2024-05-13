Ротенберг получил 3 голоса в номинации на приз лучшему тренеру сезона КХЛ. Тренер СКА замкнул рейтинг вместе с Кудашовым и Леонтьевым

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Роман Ротенберг попал в номинацию на приз лучшему тренеру сезона КХЛ.

Обладателем награды стал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

КХЛ опубликовала результаты голосования. Выбранный на первом месте претендент получил три балла в актив, на втором – два балла, на третьем – один балл.

Результаты выглядят следующим образом:

Андрей Разин («Металлург») – 47 голосов;

Игорь НикитинЛокомотив») – 43;

Андрей КозыревСеверсталь») – 11;

Николай Заварухин («Автомобилист») – 9;

Алексей ЖамновСпартак») – 5;

Андрей Мартемьянов («Амур»), Алексей Заварухин (экс «Трактор») – 4;

Олег Леонтьев («Нефтехимик»), Роман Ротенберг (СКА), Алексей Кудашов («Динамо») – 3.

55 комментариев
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Будет ли подана жалоба и пересмотр голосования с извинениями от лиги?
+89
0
+89
Медведев: я список тренеров отправлял Гашеку, Эспозито, нашим ветеранам - все однозначно сказали Ротенберг лучший. Позор!
+48
0
+48
Сам за себя не прголосуешь - никто не проголосует. Сдается мне, это было последнее анонимное голосование в КХЛ.
+31
0
+31
Ответ R Air
Будет ли подана жалоба и пересмотр голосования с извинениями от лиги?
Без ветеранов ска не обойтись.
+28
0
+28
Это уже не в какие ворота... Мало того, что судьи неправильно судят, соперники неправильно играют, так ещё и голосовать правильно не умеют.
+16
0
+16
Ответ Всё знаю
Без ветеранов ска не обойтись.
Думаю,что надо вмешаться президенту страны,а то какой-то непорядок в числах))
+10
0
+10
Ответ Artexxxa
Если можно за себя голосовать, то 1 голос я нашел, кто остальные двое?
Если голосуют тренер, капитан и президент клуба, то вполне понятные три балла у Ротена
+9
0
+9
Если можно за себя голосовать, то 1 голос я нашел, кто остальные двое?
+8
0
+8
Происки америкосов и гейропейцев. Великого тренера никому не унизить. Сам, все сам.
+8
0
+8
Р-800 в топ-10 все равно попал.
Мне интересно кто за него голосовал?
+6
0
+6
Это... какая-то ошибка... страшная. 133, наверное?)))))
+7
-1
+6
Родной град на Неве опозорил, близкий сердцу Хельсинки расстроил, не чужой мозгу Омск подвел, город-отчим Тель-Авив не порадовал. И только в далеком и ветреном Сетубале ничего не поняли из этой новости о вскормленном когда-то приемыше по имени Йозе Марино.
+5
0
+5
Народ то не обманешь
+4
0
+4
Будет коллективное письмо ветеранов СКА ?
+4
0
+4
Ответ Netto Brutto
Р-800 в топ-10 все равно попал. Мне интересно кто за него голосовал?
Он сам, Медведев и Кожевников. )))
+4
0
+4
щас назначат пересчет голосов !
+4
0
+4
Красиво унизили )))
+3
0
+3
Ответ Ozz99
Это уже не в какие ворота... Мало того, что судьи неправильно судят, соперники неправильно играют, так ещё и голосовать правильно не умеют.
Так ещё и лёд неправильно заливают! И люди на арене как то дышат неправильно, что на этом льду система не работает. И самолёты неправильно летают. И тд...
+2
0
+2
Люди всё видят!
+2
0
+2
Это всё происки завистников))
+1
0
+1
Ответ Вагнер Абаб
Сам за себя не прголосуешь - никто не проголосует. Сдается мне, это было последнее анонимное голосование в КХЛ.
СКА Витязь Сочи
Странно что Минск еще не за него)))
+1
0
+1
Ну это не то что в хоккейные, даже в футбольные ворота не лезет!
+1
0
+1
Козырев - 11, а Ларионов где? Очередное доказательство, что игра Торпедо в прошлом сезоне и начале этого (на старых дрожжах) - это заслуга Козырева. А после НГ командой уже полностью руководил Ларионов, убрал лидеров из-за их конфликта с сынком и результат на лицо... Еще и продлили контракты: сначала со старшим, а в конце сезона и с младшим, что бы не обижать их...
+1
0
+1
Официально: ЦИК РФ выявил ряд нарушений при подсчете голосов за лучшего тренера КХЛ, ну и заодно на евровидении
+1
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+1
Я правильно понял, что Заварухин из Трактора всего на один голос больше Ромы? Кто эти голосовавшие?
+1
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Как они посмели последнюю сточку рейтинга опубликовать?))) Опозорили Рому, до слёз)))))
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Надо переголосовать
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По поводу Романа - всё по делу)
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Полдень против Ротена
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Правильно Роман говорил: "Народ все видит."
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